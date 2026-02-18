Nazir: Xarici casuslar Rusiya hərbçilərinin Telegram mesajlarını görürlər

Xarici kəşfiyyat xidmətləri Rusiya əsgərlərinin Telegram mesajlarını görə bilirlər. Bunu Rusiyanın rəqəmsal inkişaf naziri Maksut Şadayev fevralın 18-də deyib. Xəbəri "Interfax" agentliyi yayıb.
Telegram Rusiyada ən populyar mesajlaşma xidmətlərindən biridir, Ukraynada döyüşən Rusiya qüvvələri ondan geniş istifadə edir. Hakimiyyət orqanları isə tətbiqə məhdudiyyətlər tətbiq edib, platformanın ekstremist məzmunu silmədiyini əsas gətirib.
"Xarici kəşfiyyat orqanlarının messencerdəki yazışmalara çıxış əldə etdiyini, bu məlumatlardan Rusiya hərbçilərinə qarşı istifadə olunduğunu göstərən çoxsaylı əlamətlər var", – Şadayev deyib.
"Roskomnadzor" tənzimləyici orqanı isə Telegram-ın sürətini yavaşıtdığını bildirib. Qurum Rusiya qanunvericiliyinə əməl etməyən xarici messencerlərə qarşı tədbirlərin görüldüyünü açıqlayıb.
Kreml ötən həftə ABŞ-nin WhatsApp mesajlaşma tətbiqini yerli qanunlara əməl etmədiyini deyərək tamamilə blokladığını təsdiqləyib, rusiyalılara dövlətin dəstəklədiyi MAX milli messenceri tətbiqindən istifadəni tövsiyə edib.
Tənqidçilər MAX-ın nəzarət aləti olduğunu deyirlər. Rusiya hakimiyyəti bunu inkar edir.