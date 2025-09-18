'Real Ermənistan' konsepsiyasında nələr var

Ermənistan hakimiyyəti baş nazir Nikol Paşinyanın "Real Ermənistan" ideologiyasını rəsmi dövlət sənədinə çevirmək istəyir. AzadlıqRadiosunun erməni xidməti – "Azatutyun" yazır ki, Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin "Real Ermənistanın estetikasının müəyyənləşdirilməsi və ona dəstək" adlı konsepsiyası elektron layihələr portalında dərc olunub.
"Azatutyun" yazır ki, konsepsiyada "Real Ermənistan" ifadəsi dırnaqda yazılmayıb və sənəd "əsl Ermənistan"ın nə olduğunu izah etməyə çalışır.
Konsepsiyada deyilir: "Real Ermənistanın siyasi-hüquqi məkanı beynəlxalq səviyyədə tanınmış Ermənistan Respublikasının sərhədləri ilə məhdudlaşan bir məkan olaraq bəyan edilir və qəbul olunur".
Paşinyan hökumətinin mövqeyinə görə, Ermənistan haqqında istifadə edilən mədəni, sosial, mənəvi və psixoloji təsvirlər çox vaxt "Real Ermənistan" ideyasına ziddir, real Ermənistandakı həyatı əks etdirmir.
"Paşinyanın oyuncağına çevriləcək bir deklarasiya görürəm"
Layihəni oxuyan publisist Tiqran Paskeviçyan onu Türkmənistanın keçmiş prezidenti Saparmurat Niyazovun "Ruhnamə" kitabı ilə müqayisə edib: "Bu, əslində türkmən xalqının həyat tərzini və kimliyini inzibati şəkildə tənzimləmək cəhdi idi. Mən Paşinyanın oyuncağına çevriləcək bir deklarasiya görürəm".
Konsepsiya layihəsində sülh "Real Ermənistan" ideyasının əsas elementi kimi təqdim olunur. T.Paskeviçyan bunu reallıqdan uzaq sayır: "Siz sülhdən danışırsınız, amma sülh müqaviləniz yoxdur, sülh hələ əldə olunmayıb, heç nə baş verməyib. Siz nə haqda danışırsınız?".
Konsepsiyada deyilir ki, dövlətin maliyyələşdirdiyi proqramlarda müharibə propandasına, nifrətə yer olmamalıdır, regionda dinc yanaşı yaşam mühitinin formalaşmasına yönəlməlidir. Dövlət vəsaitlərindən qonşularla birgə layihələrə də maliyyə ayrılması nəzərdə tutulur.
Qanun layihəsinin müzakirəsi 11 gün çəkəcək, "Azatutyun" hazırda onu daha çox adamın dəstəklədiyini yazır. Ayın sonunda layihə nazirlik yanında ictimai şuranın müzakirəsinə çıxarılacaq.
Sarkisyan Paşinyana etimadsızlıq məsələsini gündəmdə saxlayır
Ermənistanın üçüncü prezidenti Serj Sarkisyanın başçılıq etdiyi Respublikaçılar Partiyası isə parlamentdən kənar qüvvələrlə Paşinyana etimadsızlıq məsələsi, onun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması üzrə parlament dinləmələrinin keçirilməsini müzakirə edir.
"Qərarların və hakimiyyət dəyişikliyi üçün praktik yolların müzakirəsi gedir. Bizim təklif etdiyimiz yol impiçmentdir. Ümid edirik ki, tərəfdaşlarımız ya bu məsələdə bizimlə birləşəcək, ya da alternativ həll yolu təklif edəcəklər", – "Şərəfim var" fraksiyasının rəhbəri Ayk Mamicanyan "Azatutyun"a deyib.
2020-ci ildə 44 günlük Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistan müxalifətinin Paşinyanı hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq cəhdi alınmamışdı.
"Demokratik Alternativ" partiyasının lideri Suren Surenyants radioya deyib ki, onlar ilk gündən impiçment ideyasını dəstəkləyiblər, amma ümummilli hərəkat olmadan bu, mümkün deyil.
Müxalif "Şərəfim var" partiyası hələ iyunun əvvəlində Paşinyana etimadsızlıq səsverməsi üçün təşəbbüs irəli sürüb, amma sənədə indiyədək altı deputat imza atıb. Parlamentdəki ən böyük müxalif qüvvə "Ermənistan" fraksiyası hələ ki bu təşəbbüsə qoşulmayıb.
"Azatutyun" yazır ki, Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan Sarkisyanın Paşinyanın parlament yolu ilə vəzifədən uzaqlaşdırılması ssenarisini real hesab etmir. Fraksiya bildirib ki, paralel küçə mübarizəsi başlarsa, bu məsələdə müxalifətdəki həmkarlarına qoşulacaq.