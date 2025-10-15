Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2025, 15 Oktyabr, çərşənbə, Bakı vaxtı 23:36
Aktual

Ramiz Mehdiyevə ittihamlar niyə indi irəli sürüldü? 'Əvvəl-axır onlara da sıra gələcək'

Ramiz Mehdiyevə ittihamlar niyə indi irəli sürüldü? 'Əvvəl-axır onlara da sıra gələcək'
Embed
Ramiz Mehdiyevə ittihamlar niyə indi irəli sürüldü? 'Əvvəl-axır onlara da sıra gələcək'

No media source currently available

0:00 0:05:15 0:00

Müsavat Partiyası başqanı Arif Hacılı Ramiz Mehdiyev barəsində cinayət işinin Rusiya ilə əlaqələndirilməsini ağlabatan saymır: "Hakimiyyətdən kənarlaşdırılmış Ramiz Mehdiyev çoxdan Rusiyanın maraq dairəsindən kənarda olan bir şəxsdir. İlham Əliyev siyasətdə maliyyə faktoruna həmişə xüsusi əhəmiyyət verir və hətta cüzi maliyyə axınlarını nəzarət altında saxlamağa çalışır. Ramiz Mehdiyev ciddi maliyyə imkanları olan, həm də hadisələrin müəyyən inkişafı şəraitində xüsusilə regional elektorata təsir imkanları olan bir şəxs kimi İlham Əliyevi narahat edir".

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG