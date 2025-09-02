Putin Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünə qarşı olmadığını deyir

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Pekində Slovakiyanın baş naziri Robert Fitso ilə görüşüb. İki lider "Drujba" neft kəmərinə zərbələrə görə Ukraynanı qınayıblar, Slovakiyanın da üzv olduğu Avropa İttifaqı və NATO rəhbərliyini tənqid ediblər.
Putin Rusiyanın hər hansı bir Aİ ölkəsinə hücum ehtimalını bir daha rədd edib, belə ehtimaldan danışanları "nağıl və qorxu filmi mütəxəssisləri" adlandırıb. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın "heç vaxt, indi də, gələcəkdə də kiməsə hücum etmək niyyəti olmayıb və yoxdur".
Rusiya prezidenti Ukraynada artıq üç ildən çoxdur apardığı müharibə barədə danışaraq deyib ki, Rusiya orada sadəcə öz maraqlarını müdafiə edir. Onun sözlərinə görə, Moskva heç vaxt Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünə qarşı çıxmayıb, amma ölkənin NATO-ya üzvlüyünə qəti qarşıdır.
R.Fitso Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə qarşı çıxdığını, Aİ məsələsini isə müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirib. O, Aİ-ni tənqid edib, onu "quyunun dibində oturan, ətrafındakı dünyanı görməyən" qurbağaya bənzədib.
Putin Alyaskada ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə son görüşünü müsbət qiymətləndirib, təhlükəsizlik zəmanətləri barədə razılığa gəlməyin mümkün olduğunu deyib. Onu da əlavə edib ki, Ukrayna öz təhlükəsizliyini necə təmin etməyə özü qərar verməlidir.
Fitso Pekində İkinci Dünya müharibəsində qələbənin 85 illiyi münasibətilə parada gedən yeganə Aİ ölkəsi lideridir. Mayda isə Moskvaya Qələbə paradına getmişdi. Baş nazir deyib ki, Aİ-də onun səfəri tənqid olunacaq, amma Putinin mesajını İttifaqın rəhbərliyinə çatdırmağa hazırdır.