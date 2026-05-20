Putin ilə Si enerji və İrandan danışırlar

Rusiya prezidenti Vladimir Putin mayın 20-də Pekində Çin lideri Si Cinpinlə görüşüb. Danışıqlar enerji əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə və iki liderin Qərbi dominant saydığı qlobal nizama qarşı vahid mövqe sergiləməsinə yönəlib.
Sammitin əvvəlində S.Cinpin bildirib ki, Çin və Rusiya bir-birinin inkişaf və dirçəlişini dəstəkləməyə davam etməlidir. Putin isə ikitərəfli münasibətlərin "misilsiz səviyyədə" olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, İran müharibəsi və Hörmüz boğazının qapadılması qlobal neft-qaz axınlarına, həmçinin qiymətlərə təsir etdiyi bir şəraitdə Rusiya "etibarlı enerji təchizatçısı" olaraq qalır.
Rusiya Çinlə yeni uzunmüddətli enerji razılaşmaları imzalamağa çalışır. "Sibirin Gücü-2" qaz kəməri layihəsi də bura daxildir. Moskva Ukraynaya hücumdan sonra Avropa qaz bazarlarını itirdiyi üçün bu layihə onun üçün kritik əhəmiyyət daşıyır.
"İndiyədək Çin bu məsələni yubadırdı, amma bu görüşdə vəziyyət dəyişə bilər", – İsveç Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Çin mərkəzinin tədqiqatçısı Henrik Vaxtmayster AzadlıqRadiosuna bildirib.
Si və Putin 21 yeni saziş imzalayacaq
İran ətrafında baş verənlər Pekinin enerji təhlükəsizliyi və qlobal neft bazarı ilə bağlı narahatlıqlarını artırıb. Analitiklər hesab edir ki, bu böhran Moskvanın bir arqumentini gücləndirib: quru marşrutu ilə enerji təchizatı Çinin dəniz yollarından asılılığını azalda bilər. Bununla belə, Pekin Rusiyadan həddən artıq asılı olmaqdan ehtiyat edir.
"Rusiyanın ticarətdən gəlir əldə etmək ehtiyacı Çinin Rusiya enerjisinə olan tələbatından qat-qat çoxdur. Rusiyanın alternativ alıcıları azdır və sanksiyalar səbəbindən neftini endirimlə satır. Çinin isə təchizatçıları çoxdur və o, daha böyük iqtisadiyyatdır", – deyə Vaxtmayster qeyd edib.
Putinin səfərindən cəmi dörd gün əvvəl ABŞ prezidenti Donald Trampın Pekində S.Cinpinlə görüşməsi Çin-Rusiya tərəfdaşlığının getdikcə daha qeyri-bərabər xarakter aldığını göstərir. Rusiyanın iqtisadiyyatı Qərb sanksiyaları və Ukraynaya qarşı apardığı müharibə səbəbindən zəifləyir. Moskva ticarət, texnologiya və enerji gəlirləri baxımından Çindən getdikcə daha çox asılı vəziyyətə düşür.
Si və Putin əvvəlcə daha həssas məsələlərin müzakirəsi üçün qapalı "dar formatlı" görüş keçiriblər, sonra isə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniştərkibli danışıqlar baş tutub.
Kremlin məlumatına görə, iki liderin iştirakı ilə mayın 20-də 21 sənəd imzalanacaq. Bunlara "hərtərəfli tərəfdaşlıq və strateji əməkdaşlığın" gücləndirilməsi barədə birgə bəyanat, həmçinin "çoxqütblü dünya" və "yeni tip beynəlxalq münasibətlərin" təşviqinə dair digər bir bəyannamə daxildir.
Çin dövlət mediasının yazdığına görə, Si beynəlxalq mühitin mürəkkəb və dəyişkən olduğunu, birtərəfli hegemonluğun geniş yayıldığını deyib. Bu ifadələr əsasən ABŞ və onun müttəfiqlərinə yönəlmiş mesaj hesab olunur.
Putin S.Cinpini gələn il Rusiyaya səfərə dəvət edib və Moskva ilə Pekin arasındakı əlaqələrin qlobal sabitliyə töhfə verdiyini bildirib.
Kreml Çinlə əməkdaşlığı Qərbin Rusiyanı təcridetmə siyasətinin iflasa uğramasının göstəricisi kimi təqdim edir. Amma Moskvanın 2022-ci ildə Ukraynaya genişmiqyaslı hücumundan sonra münasibətlər tamamilə rəvan olmayıb.
Çin Rusiyanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır və Rusiya neft ixracının təxminən yarısını qəbul edir. Çin şirkətləri Rusiyanı istehlak malları və sənaye avadanlıqları ilə təchiz edən əsas mənbəyə çevrilib. Qərb rəsmilərinin fikrincə, bura Rusiyanın hərbi-sənaye bazasını ayaqda saxlayan ikili təyinatlı texnologiyalar da daxildir. Pekin Rusiyaya öldürücü hərbi yardım göstərdiyini təkzib edir və ikili təyinatlı məhsulların ixracına ciddi nəzarət olunduğunu bəyan edir.
"SİBİRİN GÜCÜ-2" QAZ KƏMƏRİ
İran müharibəsi Rusiya qazı ilə bağlı müzakirələri aktuallaşdırıb
Sammitdə ən diqqətçəkən məsələ "Sibirin Gücü-2" qaz kəməri layihəsidir. Uzunluğu 2 min 600 kilometr olan bu layihə vasitəsilə ildə 50 milyard kubmetr Rusiya təbii qazının Monqolustan ərazisindən Çinə nəqli nəzərdə tutulur.
Rusiya illərdir bu layihəni irəli aparmağa çalışsa da, qiymətlər və Pekinin Rusiya enerjisindən həddən artıq asılı olmaq istəməməsi səbəbindən danışıqlar dəfələrlə dayanıb. Lakin İran müharibəsi bu yanaşmaları qismən dəyişə bilər.
Hörmüz boğazından tranzitin pozulması fonunda Rusiyadan gələn əlavə quru enerji təchizatı Çin üçün strateji baxımdan daha cəlbedici görünür. Çin öz neft və mayeləşdirilmiş təbii qaz idxalının böyük hissəsini münaqişələrə qarşı həssas olan dəniz marşrutları ilə həyata keçirir.
Bununla belə, təhlilçilər Pekinin güzəştlərə tələsməyəcəyini qeyd edirlər.
"Müəyyən mənada Rusiya bir çıxış yoludur, lakin Çin üçün bu, olduqca ləng, hətta, bəlkə də, həddindən artıq gecikmiş bir həldir. Xüsusilə də əgər İran müharibəsi yaxın iki-üç ay ərzində başa çatsa", – Vaşinqtondakı Kennan İnstitutunun direktoru Maykl Kimmic AzadlıqRadiosuna bildirib.
Çin illərdir enerji idxalını şaxələndirməyə, yaşıl texnologiyalar vasitəsilə daxili enerji təhlükəsizliyini gücləndirməyə, həmçinin Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqdən alternativ təchizat mənbələri tapmağa çalışır.