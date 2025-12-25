Dünya xəbərləri
Polşa Baltik dənizi üzərində Rusiya təyyarəsini tutub
Polşa qırıcıları Baltik dənizi üzərində Rusiyanın kəşfiyyat təyyarəsini tutublar. Təyyarənin ölkənin hava məkanına yaxınlaşdığı bildirilir. Xəbəri Polşa Silahlı Qüvvələrinin operativ komandanlığı yayıb.
İnsident dekabrın 25-də səhər baş verib.
Hərbçilər onu da bildiriblər ki, gecə Belarus tərəfdən Polşanın hava məkanına girən obyektlər aşkarlanıb. Bunların qaçaqmal daşıyan hava şarları olduğu güman edilir.
"Təhlükəsizlik məqsədilə hava məkanının bir hissəsi müvəqqəti olaraq mülki hərəkət üçün bağlanıb", – məlumatda deyilir.
Son aylar Rusiya qırıcıları və dronları NATO ölkələrinin hava məkanını dəfələrlə pozub. "Bloomberg" yazır ki, sentyabrın sonunda Britaniya, Fransa və Almaniya diplomatları Moskvaya xəbərdarlıq ediblər. Rusiyaya deyilib ki, NATO qüvvələri alyansın hava məkanını pozan Rusiya qırıcılarını vurmağa hazırdır.
Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə bəyan edib ki, bu cür aqressiv bəyanatlar Rusiya sərhədləri yaxınlığında gərginliyin daha bir mənbəyidir.
Ermənistanda 'Şoğakat' televiziyası bağlanır
Ermənistan hökuməti dekabrın 25-də "Şoğakat" televiziyasını (Dini-Mədəni İctimai Televiziya Şirkəti) bağlamaqla bağlı qərar çıxarıb.
Bu televiziya 2011-ci il fevralın 24-də hökumətin qərarı ilə təsis olunub. Telekanalın səhmlərinin idarə olunması hüququ Ermənistan İctimai Televiziya və Radio Şirkəti Şurasına verilib.
"Şoğakat" televiziyasının əsas fəaliyyəti dini və mədəni proqramların hazırlanıb yayımlanmasıdır.
Onun bağlanması isə bu il oktyabrın 24-də Audiovizual Media Qanununa dəyişikliklərlə izah olunub. Həmin dəyişikliklərdə ölkədə ictimai yayımçıların sayının ikiyə salınması nəzərdə tutulub. Dəyişiklik 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
Hökumət həmçinin ölkənin Torpaq Məcəlləsinə dəyişiklik təklif edir. Müqəddəs Eçmiadzinə kilsələrin yerləşdiyi torpaq üzərində mülkiyyət hüququ verilməyəcək, yalnız pulsuz istifadə hüququ tanınacaq. Bu layihə hökumətin 25 dekabr iclasının gündəliyinə salınıb.
Bu qanun layihəsinin necə əsaslandırıldığı açıqlanmayıb.
Yeni qaydalar Eçmiadzinə indiyədək verilən torpaqlara aid olunmayacaq.
Bütün bunlar baş nazir Nikol Paşinyanla Ermənistan Apostol Kilsəsinin lideri II Qaregin arasındakı gərginlik fonunda baş verir. Hökumət korrupsiya, kilsə daxilində oturuşmuş biznes maraqları ilə mübarizə apardığını bildirir.
Kilsə isə hökumətin konstitusion səlahiyyətini aşdığını bildirir.
Ölkədə bir neçə keşiş, arxiyepiskop müxtəlif ittihamlarla saxlanılıb.
Krasnodar vilayətində yanacaq çənləri yanır
Ötən gecə Rusiyanın Krasnodar vilayətindəki Temryuk Qara dəniz limanına çoxsaylı dron zərbələri endirilib. Böyük yanacaq çənlərinin alovlandığı, sənaye obyektlərinə ziyan dəydiyi bildirilir. Xəbəri dekabrın 25-nə keçən gecə regional hakimiyyətlər və Rusiya mediası yayıb.
Krasnodar regional operativ qərargahına görə, hücumdan sonra limanda iki neft məhsulu rezervuarında yanğın başlayıb.
Yanğının 2 min kvadrat metri sahəni əhatə etdiyi bildirilir, ilkin məlumatlara görə, xəsarət alan olmayıb. Yerli media orqanlarında yayılan görüntülərdə sahil yaxınlığında emal ərazisindən alov qalxdığı görünür.
Rəsmilər yaxınlıqdakı obyektlərə də ziyan dəydiyini açıqlayıb.
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi dekabrın 25-də Ukraynanın 170 dronundan 141-nin vurulduğunu bildirib. Onlardan yeddisi Krasnodar, bir neçəsi Moskva və Bryansk vilayətləri üzərində vurulub. Moskvanın meri Sergey Sobyanin paytaxta doğru uçan səkkiz dronunun tutulduğunu deyib.
Son aylar Ukrayna qüvvələri Rusiyanın enerji və nəqliyyat infrastrukturuna dəfələrlə dron zərbələri endiriblər.
Ötən gecə Rusiya da Ukraynaya qarşı kütləvi dron zərbəsi həyata keçirib.
Ukrayna Hava Qüvvələri Rusiyadan, eləcə də ilhaq olunmuş Krımdan, Donetsk vilayətindən 131 döyüş dronu buraxıldığını bildirib. 106 dronun vurulduğu, 22-nin hədəflərə çatdığı açıqlanıb.
İtkilər, dəyən ziyanla bağlı məlumat yoxdur.
Türkiyədə 115 şübhəli İŞİD üzvü saxlanılıb
Türkiyə hakimiyyəti "İslam Dövləti" (İŞİD) silahlı qruplaşmasına üzv olmaqda şübhəli bilinən 115 nəfəri saxlayıb. Onların Milad və Yeni il bayramlarında hücumlar planlaşdırdığı bildirilir. Məlumatı dekabrın 25-də İstanbul baş prokurorluğu yayıb.
İstanbul polisi İŞİD-in Türkiyədə Milad və Yeni il tədbirlərində qeyri-müsəlman əhaliyə qarşı hücumlar planlaşdırması haqda məlumat əldə edib. Prokurorluq bunu X platformasında paylaşımında yazıb.
Polis İstanbulda 124 yerdə reyd keçirib, axtarılan 137 şübhəlidən 115-ni saxlayıb. Bir neçə tapança və sursatın müsadirə olunduğu bildirilir. Xəbəri "Reuters" yayıb.
Polşa apreldən biometrik pasportu olmayan rusiyalıları ölkəyə buraxmayacaq
Polşa 2026-cı il aprelin 1-dən Rusiya vətəndaşlarının beşillik qeyri-biometrik pasportlarını tanımayacaq. Bu haqda Avropa Komissiyası məlumat yayıb.
Gələn il yanvarın 1-dən isə Rusiyaya məxsus, biometrik çipi olmayan diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin ölkəyə girişi qadağan olunur.
Daha öncə Danimarka, İslandiya, Latviya, Litva, Fransa, Çexiya və Estoniya Rusiya vətəndaşlarına beşillik qeyri-biometrik pasportla girişi yasaqlayıb. 2026-cı il yanvarın 1-dən isə Almaniya və Rumıniya oxşar addım atacaq.
Litva hakimiyyəti bildirir ki, Rusiya xüsusi xidmətləri biometrik məlumatlar olmayan pasportlardan xaricdə əməliyyatlar üçün yararlana bilər. Amma demokratik qüvvələr, müxalifət, müstəqil media və vətəndaş cəmiyyəti üzvləri üçün istisna edilə bilər.
2025-ci ilin martında Çexiyanın xarici işlər naziri olan Yan Lipavski deyirdi ki, rusiyalılara tələb milli təhlükəsizlik məsələləri ilə əsaslandırılıb: "Növbəti diversiyanı gözləməyəcəyik. Ölkəmizdə qalmaq istəyən hər bir kəs özünü təqdim etdiyi şəxs olduğunu sübut etməlidir".
Rusiyada iki cür xarici pasport növü var – biometrik bilgilərlə və onlarsız. İkinci tip pasportlar qısa müddətə də ucuz çıxarılır. Rusiyada biometrik pasportlar beş illiyə, çiplə olanlar isə 10 illiyə verilir.
Ukrayna Kupyanskı geri alır
Z-bloqerlər yazırlar ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri Kupyansk ərazisində qalan son mövqelərə də nəzarəti itirmək üzrədir. Bu məqama "Agentstvo" diqqət yetirib.
"Rybar" Telegram kanalının yazdığına görə, Rusiya hərbçiləri Oskol çayının qərb sahilindəki əraziyə nəzarəti itiriblər. Bu Z-kanalın müəllifləri əlavə ediblər ki, Kupyanskda vəziyyət "ağırdan da betədir".
"Rybar" döyüş xəritəsini də yayıb. Şəhərin böyük hissəsinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altında olduğu görünür. Ötən cümə günü – dekabrın 19-da şəhərin şimal hissəsi Rusiyanın nəzarətində idi. Kanal müəllifləri bunu "uğurların sistemli şişirdilməsi, yuxarı instansiyalara yanlış məlumatların ötürülməsi" ilə izah ediblər: "Vəziyyətlə bağlı yuxarıya göndərilən yanlış hesabatlar ucbatından Kupyanskda "gərəksiz" sayılan ehtiyatlar digər istiqamətlərə köçürüldü".
"Dva mayora" adlı Z-kanalı qeyd edib ki, Kupyanskın alınması haqda yanlış məlumatlar həmin istiqamətdən ehtiyat qüvvələrin çıxarılmasına, nəticədə hərbçilərin faktiki tutduqları mövqelərdə belə möhkəmlənə bilməməsinə səbəb olub.
Digər Z-kanal – "Voyennı obozrevatel" yazır ki, "gələcəkdə Kupyanskın artıq üçüncü dəfə "azad edilməsi"ni gözləmək olar". İlk dəfə bu barədə noyabrın 20-də prezident Vladimir Putinə məlumat verilib, dekabrın əvvəlində isə o özü şəhərin artıq bir həftədir Rusiya hərbçilərinin nəzarətində olduğunu bəyan edib.
Amma dekabrın 12-də Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kupyanska səfər edib. Dekabrın 19-da "Birbaşa xətt" adlı mətbuat konfransında Putin Ukrayna liderinin görüntülərini "saxta" adlandırıb, şəhərin yenə də Rusiyanın nəzarətində olduğunu bildirib.
ISW-nin məlumatına görə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri şəhərin böyük hissəsinə nəzarət edir.
Ukrayna Müdafiə Nazirliyinə yaxın "DeepState" layihəsi Kupyansk ətrafındakı xəritəsini dekabrın 12-dən yeniləməyib.
ABŞ-ni könüllü tərk edən qanunsuz miqrantlara 3 min dollar vəd olunur
ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik nazirliyi ölkəni könüllü tərk etməyə hazır olan qanunsuz mühacirlərə 3 min dollaradək bonus vəd edir.
Qurum bildirir ki, ödənişi "CBP Home" mobil tətbiqi vasitəsilə almaq olar. Tətbiqi ABŞ sərhəd-gömrük xidməti işə salıb. Pul miqrant vətəninə qayıdandan sonra ödənəcək. Proqram bu il dekabrın 31-dək qüvvədədir. 3 min dollardan əlavə ölkəyə qayıtmaq üçün biletpulu da veriləcək.
Nazirlik mayda ölkədən könüllü çıxışla bağlı proqram elan edib. Qanunsuz miqrantlara min dollar və biletpulu vəd olunurdu. Qurum bildirib ki, bu halda miqrantların axtarışı, saxlanması və məcburi deportasiyası üçün tələb olunacaq vəsaitə ortalama 17.1 min dollar qənaət ediləcək.
Daxili təhlükəsizlik nazir Kristi Noem deyib ki, bu ilin yanvarından "CBP Home" proqramı vasitəsilə 1.9 milyon qanunsuz mühacir ABŞ-ni könüllü tərk edib, proqramdan on minlərlə insan yararlanıb. Nazir belə şəxsləri fürsətdən istifadə edərək ölkədən könüllü getməyə çağırıb, əks halda, onların tapılaraq həbs olunacaqlarını və heç vaxt Birləşmiş Ştatlara qayıtmayacaqlarını bildirib.
Ukrayna ordusu Severskdən çıxdığını açıqlayıb
Ukrayna qüvvələri Donetsk vilayətinin şərqindəki Seversk şəhərindən çıxıblar. Rusiya qoşunları həmin ərazidə hücuma keçərək vilayətin Ukraynanın nəzarətində qalan iri şəhərlərindən biri Slavyanska yaxınlaşmağa çalışır.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı dekabrın 22-də bildirib ki, "hərbçilərin həyatının qorunması, bölmələrin döyüş qabiliyyətinin saxlanılması məqsədilə" şəhərdən çıxıblar. Qərargahın məlumatında deyilir ki, Seversk ətrafında ağır döyüşlər gedir, Rusiya qoşunları canlı qüvvə və texnika baxımından hiss olunan üstünlüyə malikdir.
Silahlı Qüvvələrin bildirdiyinə görə, Rusiya qoşunlarının logistikasını kəsməklə onların hissə və bölmələrinin hücum potensialını azaltmağa çalışırlar.
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı dekabrın 11-də Severskin Rusiya qoşunlarının nəzarətinə keçdiyini açıqlayıb. Ukrayna hərbi rəhbərliyi həmin vaxt şəhər uğrunda döyüşlərin davam etdiyini bildirmişdi.
Tramp Tokayevi və Mirziyoyevi G20 sammitinə dəvət edib
ABŞ prezidenti Donald Tramp Qazaxıstan və Özbəkistan liderləri Kasım-Jomart Tokayev və Şavkat Mirziyoyevi gələn il Mayamidə G20 (Böyük iyirmilik) sammitinə dəvət edib. Tramp bu haqda özünün "Truth Social" şəbəkəsində yazıb.
Prezident bildirib ki, Tokayev və Mirziyoyev ilə telefon söhbətlərində sülhün vacibliyini, eləcə də ölkələr arasında ticarət və əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər.
Tokayev administrasiyası Trampla telefon danışığının çox çəkdiyini əlavə edib.
Tokayev noyabrda Vaşinqtona səfəri zamanı "Orta Asiya – ABŞ" sammitində əldə olunan razılaşmaların gerçəkləşdirilməsinə sadiqliyini təsdiqləyib, Ukrayna münaqişəsinin tənzimlənməsinin mürəkkəbliyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, burada ərazi məsələsi dominant mövqedədir, "yerdəki real situasiya nəzərə alınmaqla hər iki tərəfdən kompromislər tələb edir".
Özbəkistan prezidentinin saytında qeyd olunur ki, Mirziyoyev və Tramp yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların icrasının gedişatını, Özbəkistan-ABŞ strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.
Mövcud layihələrin irəli aparılması, yeni layihələrin hazırlanması üçün Amerika-Özbəkistan Biznes və İnvestisiya Şurası yaradılıb, birgə İnvestisiya Fondunun qurulması üçün iş aparılır.
Mirziyoyev Trampı onun üçün uyğun vaxtda Özbəkistana səfərə dəvət edib.
Tokayev də oxşar dəvətlə çıxış edib. O deyib ki, ABŞ prezidentinin səfəri "tarixi hadisə" ola bilər.
İndiyədək ABŞ prezidentləri Orta Asiyaya səfər etməyiblər.
Tramp ikinci dönəm prezidentliyə başlayandan ABŞ Orta Asiya regionu ilə siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirir. Vaşinqton bu regionu kritik əhəmiyyətli təbii resursların mənbəyi kimi qiymətləndirir.
Liviyanın Baş Qərargah rəisinin təyyarəsi Türkiyədə qəzaya uğrayıb
Liviya ordusunun Baş Qərargah rəisi Məhəmməd əl-Həddad və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti üzvləri təyyarə qəzasında həlak olublar.
Əl-Həddad dekabrın 23-ü axşam Ankara yaxınlığında qəzaya uğrayan təyyarənin göyərtəsində olub.
Liviyanın rabitə naziri Vəlid əl-Lafi "Əl-Cəzirə" telekanalına bildirib ki, təyyarə Liviyaya məxsus deyildi, icarəyə götürülmüşdü. Onun sözlərinə görə, havaya qalxdıqdan qısa müddət sonra ekipaj dispetçerlərə texniki nasazlıq barədə məlumat verib. Elektrik sisteminin nasazlığı səbəbindən Əsənboğa hava limanına qəza enişi etməyə cəhd göstərib.
Türkiyənin BMT tərəfindən dəstəklənən Tripoli hökuməti ilə sıx əlaqələri var, ona iqtisadi və hərbi dəstək verir.
Gürcüstanda DTX-nin keçmiş sədri saxlanılıb
Gürcüstanda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin (DTX) keçmiş sədri Qriqol Liluaşvili saxlanılıb. Bu haqda brifinqdə baş prokuror Giorqi Qvarakidze açıqlama verib.
"Ona bir neçə cinayət işi üzrə rüşvət alma ittihamı irəli sürülüb", – Qvarakidze deyib.
İstintaqın versiyasına görə, Liluaşvili 2022-ci ilin oktyabrında ovaxtkı iqtisadiyyat və davamlı inkişaf nazirinin birinci müavini Romeo Mikautadze vasitəsilə türkiyəli investor Çağatay Ülkerdən 1 milyon ABŞ dollar məbləğində rüşvət alıb. Rüşvətin külək elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması üçün lobbiçiliyə görə verildiyi bildirilir.
Həmin ilin fevralında isə Liluaşvilinin yenə Mikautadze vasitəsilə "Express-service 2008" şirkətinin qurucusu Giorqi Xajaliyadan 1 milyon 500 min lari tələb edərək aldığı iddia olunur. Bu, qazlaşdırma üzrə tenderlərdə əməkdaşlığa görə alınıbmış.
DTX-nin keçmiş sədri daha bir neçə hal üzrə böyük məbləğdə rüşvət almaqda ittiham olunur. Onun ittiham olunduğu maddədə 11 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulub.
Prokurorluğun onun barəsində qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəyi gözlənilir.
Liluaşvili özü dindirilmək üçün prokurorluğa gedib.
"Exo Kavkaza" daha öncə onun yaxın ətrafından azı iki nəfərin də saxlanıldığını xəbər verir.
Gürcüstan hakimiyyəti bir neçə səs-küylü antikorrupsiya işinin açıldığını bəyan edib. Keçmiş baş nazir İrakli Qaribaşvili xüsusilə böyük həcmdə gəlirlərin leqallaşdırılmasında ittiham olunur. O, 1 milyon lari qarşılığında zaminə buraxılıb, məhkəməsi fevralda olacaq.
ABŞ Sakit okeanda daha bir gəmini vurub
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı dekabrın 22-də Sakit okeanın şərq hissəsində bir gəmiyə zərbə endirib. Zərbənin Pentaqon rəhbəri Pit Heqsetin göstərişi ilə gerçəkləşdirildiyi açıqlanıb.
Komandanlıq X sosial şəbəkəsində bildirir ki, "kəşfiyyat məlumatları bu gəminin Sakit okeanın şərq hissəsində narkotik qaçaqmalçılığı üçün bəlli marşrutlarla hərəkət etdiyini, narkotik ticarəti əməliyyatlarına cəlb olunduğunu təsdiqləyib".
Komandanlıq zərbə nəticəsində bir nəfərin həlak olduğunu açıqlayıb. ABŞ hərbçiləri xəsarət almayıblar.
BBC-nin rus xidmətinin yazdığına görə, 2025-ci ilin sentyabrından ABŞ Karib dənizində 20-dən çox gəmiyə zərbə endirib. Vaşinqton onların narkotik daşıdığını bildirir. Hücumlarda azı 88 nəfər həlak olub. Prezident Donald Trampın tənqidçiləri zərbələr zamanı narkotik ticarəti ilə əlaqəsi olmayan şəxslərin həlak olub-olmaması sarıdan narahatlıq ifadə ediblər. Onlar Pentaqonun səlahiyyətlərini aşıb-aşmadığını da sorğulayırlar.
Vaşinqton Venesuela hakimiyyətini narkotik qaçaqmalçılığına yardımda ittiham edir. D.Tramp sanksiya altında olan neft tankerlərinin Venesuelaya giriş-çıxışına tam blokada əmri verib. Dekabrda ABŞ Venesuela sahillərində "Centuries" və "The Skipper" adlı iki tankeri ələ keçirib. ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem "Centuries" tankerinin saxlanılmasından sonra deyib ki, "ABŞ regionda narkoterrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunan sanksiyalı neftin qanunsuz daşınmasını təqib edəcək".
Rusiyada Harri Kasparova ikinci dəfə qiyabi həbs kəsilib
Moskvanın Zamoskvoretski məhkəməsi müxalifətçi, şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harri Kasparovu terrorçuluğun əsaslandırılması işi üzrə qiyabi həbs edib. Kasparovun həbsi ilə bağlı məhkəməyə istintaq orqanı vəsatət verib. O, Rusiyada saxlanıldığı, yaxud ölkə ərazisinə ekstradisiya edildiyi andan qətimkan tədbiri qüvvəyə minəcək. Kasparov 10 ildir xaricdə yaşayır.
Onun ittiham olunduğu maddə üzrə 5 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulub. İttihamın detalları bəlli deyil, amma Kasparovun Ukraynanı dəstəkləyən bəyanatları ilə bağlı ola biləcəyi ehtimalı var.
Artıq ikinci dəfədir Rusiya məhkəməsi Kasparovu qiyabi həbs edir. 2024-cü ilin aprelində Sıktıvkar məhkəməsi onun terror qrupu yaratmaq işi üzrə qiyabi həbs qərarı çıxarıb. Söhbət Kasparovun fəal iştirak etdiyi "Azad Rusiya Forumu"ndan gedir. Daha öncə isə o, "xarici agentlər" reyestrinə salınıb.
H.Kasparov 15 ildən çox şahmat üzrə dünya çempionu olub. Son illər rəsmi turnirlərə qatılmır. Amma gənc idmançıları, həmçinin Ukraynadan olan şahmatçıları dəstəkləyir. Kasparov siyasi fəaliyyət və publisistika ilə məşğuldur, Ukraynanı açıq dəstəkləyir. O, Donald Tramp administrasiyasını Rusiya ilə əməkdaşlıqda suçlayır və kəskin tənqid edir. Co Bayden administrasiyasını isə Ukraynaya yetərincə yardım göstərmədiyini deyərək tənqid edirdi.
Yaxınlarda Kasparov ilə digər müxalifətçi Vladimir Kara-Murza arasında AŞPA-da Rusiya müxalifətinin platformasının formalaşdırılması ilə bağlı mübahisə düşüb. Kara-Murza Kasparovun onu təhqir etdiyini deyərək Antimüharibə Komitəsindən çıxıb. Kasparov isə söhbətin siyasi fikir ayrılıqlarından getdiyini deyib.
İsraildən ABŞ-yə İrandakı raket təlimləri ilə bağlı xəbərdarlıq
İran İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) raket təlimləri real zərbəyə hazırlığı pərdələyə bilər. İsrail hərbi kəşfiyyatının ABŞ prezident administrasiyasına belə bir xəbərdarlıq etdiyi bildirilir. Xəbəri "Axios" İsrail və ABŞ mənbələrinə istinadla yayıb.
Mənbələrə görə, dekabrın 20-də İsrail müdafiə ordusunun baş qərargah rəisi Eyal Zamir durumu telefonla ABŞ Mərkəzi Komandanlığının admiralı Bred Kuperlə müzakirə edib. Dekabrın 21-də Təl-Əvivdə görüşdə isə Zamir deyib ki, İranda raket komplekslərinin yerinin dəyişdirilməsi hücuma hazırlığı göstərə bilər. O, müttəfiqlər arasında müdafiə hərəkətlərinin sıx koordinasiyasına çağırıb.
İsrail mənbələrindən biri İranın zərbə ehtimalını "50 faizdən də az" dəyərləndirib. 2023-cü ilin oktyabrında ABŞ və Aİ-nin terrorçu saydığı HƏMAS qruplaşmasının hücumundan sonra İsrail oxşar təhdidləri daha ciddi qəbul edir. "Axios" yazır ki, ABŞ kəşfiyyatı hələlik İranın hərbi əməliyyatlara başlaya biləcəyinin əlamətlərini görmür.
"Axios"un bilgisinə görə, tərəflərin "səhv" qiymətləndirməsi İran-İsrail münaqişəsində yeni gərginləşməyə səbəb ola bilər. Mənbələrin fikrincə, hər iki ölkə digərinin hücuma hazırlaşdığını düşünə, qabaqlayıcı zərbə endirməyə cəhd göstərə bilər.
Tacikistanda falçı və cadugər yanına gedənlər cərimələnəcək
Tacikistan parlamentinin yuxarı palatası olan Milli Məclis falçı və cadugərlərin xidmətlərindən istifadəyə görə cərimələri təsdiqləyib. Bu haqda AzadlıqRadiosunun tacik xidməti xəbər yayıb.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklərdə falçı və cadugərlərin xidmətlərindən yararlananlar 3 min 750-4 min 500 somoni (486 dollar) cərimə olunacaqlar.
Milli Məclisin üzvü Məhmədəli Vətənzoda bildirib ki, dəyişikliklərin məqsədi "ekstremist ideologiyanın yayılmasını, xurafatçılığın artmasını önləməkdir".
Düzəlişləri daha öncə parlamentin aşağı palatası qəbul edib. Prezident imzalayandan sonra qanun qüvvəyə minəcək.
Tacikistan Daxili İşlər Nazirliyi ötən il falçıların müştərilərinin DİN şöbələrinə çağrıldığını, adlarının və şəkillərinin ayrıca məlumat bazalarına salındığını bildirib. Daha öncə falçıların özlərinə qarşı cəzalar sərtləşdirilib, həbs edilənlər olub. Amma həbs olunanlardan bəzilərinin qohumları onların falçı və ya cadugər olmadığını, sadəcə dua etdiklərini deyirlər.
Ölkədə cadugərlik və falçılığa görə inzibati və cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. İlk pozuntuya görə 6 min- 7 min 500 somoni (648-810 dollar) cərimə, yaxud 10-15 sutka həbs nəzərdə tutulub.
Təkrar pozuntuya görə 112 min 500- 150 min somoni (12 min 155 - 16 min 206 dollar) cərimə, yaxud 1 ildən 2 ilədək həbs kəsilir.
2026-cı il yanvarın 1-dən cərimənin məbləği də artacaq.