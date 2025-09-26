Dünya xəbərləri
Polşada 20 nəfər saxlanılıb – Belarus və Rusiyaya 600 bahalı avtomobil satılıb
Polşada Belarus və Rusiyaya sanksiyalardan yan keçərək təxminən 600 bahalı avtomobil satışına görə 20 nəfər saxlanılıb. Məlumatı Polşa polisinin Mərkəzi İstintaq Bürosu yayıb.
Saxlanılan şəxslərin 2021-2025-ci illərdə Polşa, Çexiya, Litva, Almaniya və Avropanın digər ölkələrində fəaliyyət göstərən mütəşəkkil cinayət qrup üzvləri olduğu bildirilir. İstintaqa görə, onlar saxta şirkətlərdən yararlanıblar.
BMW, "Mercedes", "Porsche", "Lexus" və "Range Rover" kimi lüks avtomobilləri salonlardan alıb, başqa şirkətlərə satıb, sonra isə Avropa İttifaqı ölkələrində alıcılara paylayıblar. Avtomobillər yenidən Polşaya gətirilib və, əsasən, Belarus, Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri vasitəsilə Rusiyaya və Belarusa satılıb.
Polisin bilgisinə görə, qrup üzvlərinin nəzarətində olan şirkətlərə 40 milyon zlotidən (11 milyon dollar) çox məbləğdə ƏDV əsassız olaraq geri qaytarılıb.
Saxlananlar mütəşəkkil cinayətkar qrupa rəhbərlik və onda iştirak, azı 17 milyon zloti (3 milyon dollar) dəyərində saxta ƏDV fakturaları yazmaq, pul yumaq, Rusiyaya və Belarusa sanksiyalardan yayınmaqda ittiham olunurlar. 20 nəfərdən ikisinə 3 aylıq həbs kəsilib.
Axtarış zamanı polis saxlananların aktivlərini, zinət əşyalarını, müxtəlif valyutalarda nağd pul vəsaitlərini müsadirə edib. Şübhəlilərin bank hesablarında 10 milyon zlotidən (2.7 milyon dollar) çox vəsait dondurulub.
Latviyada isə Rusiyaya bahalı avtomobillərin tədarük kanalı bağlanıb. Avtomobillər sanksiyalardan yan keçərək Belarus vasitəsilə göndərilirmiş.
Qazaxıstanda həbs xəbəri yayılmış XİN başçısı prezidentin köməkçisi təyin olunub
Sentyabrın 26-da Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) kadr dəyişiklikləri aparıb.
Murat Nurtleu xarici işlər naziri vəzifəsindən azad edilib və prezidentin beynəlxalq investisiya və ticarət əməkdaşlığı üzrə köməkçisi təyin olunub.
Ermek Koşerbayev yeni xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin olunub. O, 2025-ci ilin fevralından baş nazirin sosial məsələlər üzrə müavini idi. Daha əvvəl Şərqi Qazaxıstan vilayətinin hakimi, Qazaxıstanın Rusiyadakı səfiri və XİN-də məsul katib vəzifələrində çalışıb.
Tokayev beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Erjan Kazıxanı da vəzifəsindən azad edib. Onu ölkəsinin BMT-nin Cenevrədəki təmsilçiliyi və digər beynəlxalq qurumlar yanında daimi nümayəndə təyin edib.
Sentyabrın əvvəlində orda.kz onlayn nəşri xarici işlər naziri M.Nurtleunun, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin (KNB) bir neçə yüksək vəzifəlisinin və işadamı Hacı Hacıyevin istintaq altında olduğunu yazıb. İddiaya görə, qanlı yanvar hadisələrindən sonra qısa müddət KNB sədrinin müavini işləmiş Nurtleu Hacıyevin köməyi ilə xüsusi xidmət orqanı daxilində gizli struktur yaradıb. Bu struktur Nurtleunun maraqları daxilində izləmə, dinləmə və bəzi şəxslərin təqibi ilə məşğul olub.
Amma Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya naziri Aida Balayeva, daha sonra digər rəsmi kanallar Nurtleunun saxlanılması xəbərini təkzib edib. Orda.kz isə iddiasında israr edib.
Sentyabrın 6-da Qazaxıstan XİN M.Nurtleu ilə ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa arasında telefon danışığı barədə açıqlama yayıb. İki gün sonra Nurtleu prezident Tokayevin müraciəti öncəsi parlament binasına gəlib. O, jurnalistlərə özünün guya həbs olunması ilə bağlı şayiələri "yalan və absurd" adlandırıb.
Tramp Türkiyəni Rusiyadan neft almağı dayandırmağa çağırıb
ABŞ prezidenti Donald Tramp türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü zamanı deyib ki, Türkiyənin Ukraynadakı müharibəni bitirmək üçün edə biləcəyi ən yaxşı şey Rusiyadan neft və qaz almağı dayandırmaqdır.
Tramp Ağ evin Oval kabinetində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən vurğulayıb ki, həm Putin, həm də Zelenski Ərdoğana hörmət edir: "O, istəsə, Ukraynadakı müharibəyə böyük təsir göstərə bilərdi, amma bitərəf qalmağı üstünlük tutur".
ABŞ prezidenti dəfələrlə NATO və Avropa İttifaqı ölkələrini Rusiyadan neft və qaz almağı dayandırmağa çağırıb və söz verib ki, bunu etsələr, Çin də daxil olmaqla, Rusiya enerji resurslarını almağa davam edən ölkələrə qarşı sərt sanksiyalar qoyacaq.
NATO ölkələri arasında Türkiyə Rusiya karbohidrogenlərinin ən böyük idxalçısıdır (26 faiz). "Energy Intelligence"in məlumatına görə, iyunda Türkiyə gündə 300 min bareldən çox Rusiya nefti alıb.
Avqustda prezident Tramp Rusiyadan neft aldığı üçün Hindistana 25 faizlik rüsum tətbiq edib. Yeni Dehli üçün ümumi tarif 50 faizdir. Buna baxmayaraq, Hindistan OPEC+ ölkələrindən daha aşağı qiymətlərlə xam neft idxalını davam etdirir.
Dövlət katibinin verdiyi şam yeməyinə Gürcüstanı çağırmayıblar
Sentyabrın 24-də ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Nyu-Yorkda transatlantik şam yeməyi təşkil edib. Aİ və NATO üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirləri, həmçinin İsveçrə, Ukrayna, Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri tədbirə dəvət olunublar. AzadlıqRadiosunun gürcü xidməti Gürcüstan təmsilçilərinin yeməyə dəvət olunmadığını yazır.
ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi bəyanatında deyilir ki, M.Rubio şam yeməyində transatlantik tərəfdaşlığın sülh və rifahın təmin olunmasında rolunu vurğulayıb. O, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması üçün diplomatik əlaqələrin, Çinin zərərli təsirinə qarşı mübarizənin, Yaxın Şərqdə sabitliyin təmin olunması üçün əməkdaşlığın vacibliyindən danışıb. Dövlət katibi İranın heç vaxt nüvə silahı əldə etməməsini təmin etməyin əhəmiyyətini qeyd edib. O, ABŞ prezidentinin Ermənistanla Azərbaycan arasında uzunmüddətli sülhə nail olunması yönündəki uğurlarını da vurğulayıb.
Gürcüstan prezidenti Mixeil Kavelaşvili, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili və digər rəsmilər də BMT Baş Assambleyasında iştirak edirlər. Onları Gürcüstan müxalifəti və ictimaiyyətinin bir hissəsi legitim saymır.
Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili jurnalistlərin bu haqda sualına cavabında deyib ki, "prezident ABŞ-yə şam yeməyinə yox, işə görə gedib".
"ABŞ prezident tərəfindən idarə olunan dövlətdir. Gürcüstan prezidenti ABŞ prezidentinin verdiyi qəbulda iştirak edib, onunla ünsiyyət qurmaq imkanı olub. Bu, bizim üçün önəmlidir", – o əlavə edib.
M.Kavelaşvili bir sıra həmkarları ilə qısa söhbətlər apardığını bildirib. O, Azərbaycan, İsveçrə və Polşa liderləri ilə söhbət edib, Slovakiya və Serbiya prezidentləri ilə də görüşüb.
Sarkoziyə beş il həbs kəsildi – Qəddafinin pulları ilə bağlı iş üzrə
Parisdə məhkəmə Fransanın keçmiş prezidenti Nikola Sarkozini 5 il həbs cəzasına məhkum edib. O, 2005-2007-ci illərdə Liviya rejiminin onun seçki kampaniyasını maliyyələşdirməsi işində cinayətkar sövdələşmədə təqsirli bilinib. O zaman Liviyaya Müəmmar Qəddafi rəhbərlik edirdi.
Keçmiş prezident bu iş üzrə digər epizodlarla bağlı bəraət alıb – dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi, passiv korrupsiya və seçki kampaniyasının maliyyələşdirilməsi qaydalarının pozulması ittihamları üzrə. Prokurorluq ona 7 il həbs cəzası istəmişdi.
70 yaşlı Sarkozi ittihamları rədd edib, işin siyasi motivli olduğunu deyib.
2007-2012-ci illərdə Fransa prezidenti olmuş Sarkozi 2011-ci ildə Liviyaya hərbi müdaxiləni fəal dəstəkləyib. Bu müdaxilə nəticəsində Qəddafi devrilib və öldürülüb.
Sarkozi ilk dəfə deyil məhkəmədə mühakimə olunur. 2021-ci ilin martında o, korrupsiya və nüfuz alverində təqsirli bilinib, 1 il həbs və 2 il şərti cəza alıb. Sonradan bu cəza elektron qolbaq və qismən ev dustaqlığı ilə əvəzlənib.
Elə həmin ilin payızında o, 2012-ci il kampaniyasının qanunsuz maliyyələşdirilməsinə görə bir daha məhkum olunub. Əvvəlcə ona 1 il həbs cəzası kəsilib. Sonra bu cəza 6 aya salınıb, elektron qolbaqla əvəz olunub.
Erməni Apostol Kilsəsinin arxiyepiskopu hakimiyyəti devirməyə açıq çağırışlarda təqsirli bilinib
Sentyabrın 24-də Yerevanda məhkəmə Erməni Apostol Kilsəsinin Şirak yeparxiyasının rəhbəri arxiyepiskop Mikael Acapaxyanı hakimiyyətin devrilməsinə açıq çağırışlarda təqsirli bilib.
Bu ittiham üzrə cərimə və ya 5 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.
İş üzrə əlavə məhkəmə iclası sentyabrın 29-da keçiriləcək və arxiyepiskopa cəza kəsiləcək. Acapaxyan üç aydan çoxdur həbsdə saxlanılır və barəsində həbs-qətimkan tədbiri dəyişdirilməyib.
İttiham bir il öncə verilmiş bir müsahibəyə əsaslanır. Orada arxiyepiskop çevrilişin vacibliyindən danışıb. O zaman Ermənistan Baş Prokurorluğu bu açıqlamalarda cinayət tərkibi görməyib, cinayət işi açılmayıb. İş açılanda isə hüquq-mühafizə orqanları bildiriblər ki, Acapaxyan bu fikirləri dəfələrlə təkrarlayıb və bu, cinayət təqibinə səbəb olub.
Acapaxyan bu ittihamları siyasi təqib sayır, özünü təqsirli bilmir. Məhkəmədə deyib ki, həbsdə də azaddır: "Allahla və özümlə danışmağa çox imkanım oldu. Buna görə xoşbəxtəm və minnətdaram. Bu hökumətin dövründə, siyasi səbəblərlə də olsa, müttəhim olmaq mənim üçün şərəf, sevinc və xoşbəxtlikdir".
Acapaxyanın vəkilləri məhkəmə prosesində pozuntular olduğunu, məhkəmə hökmünün ədalətli olacağına şübhə etdiklərini deyiblər. Vəkillər axtarış vaxtı qanun pozuntularına, eyni maddə ilə suçlanan şəxslərin ev dustaqlığına buraxıldığı halda, Acapaxyanın həbsdə olmasını vurğulayıblar.
"Onlar elə bir cəza təyin edəcəklər ki, din xadimi seçkilərə qədər həbsdə saxlanılsın", – vəkil Ara Zohrabyan belə deyib.
Ermənistanda növbəti parlament seçkiləri 2026-cı ilin iyununa təyin olunub.
2025-ci ilin iyununda Yerevanda məhkəmə Erməni Apostol Kilsəsinin digər din xadimi, "Müqəddəs mübarizə" hərəkatının lideri arxiyepiskop Baqrat Qalstanyanı iki aylıq həbs edib. O, Kilsənin Ali Ruhani Şurasının üzvüdür, Ermənistanın şimal-şərqində yerləşən Tavuş vilayətinin eyniadlı yeparxiyasına rəhbərlik edir. Baqrat baş nazir Nikol Paşinyana qarşı çıxışları ilə tanınır. Ona da hakimiyyətin ələ keçirilməsi cəhdi ittihamı irəli sürülüb.
Rusiyada orduya çağırış ilboyu aparılacaq
Rusiya Dövlət Duması yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək, yəni ilboyu hərbi xidmətə çağırışla bağlı qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Bu haqda "İnterfaks" məlumat yayıb.
Qanun hərbi komissarlıqlara imkan verəcək ki, ilboyu çağırışçılarla bağlı tibbi müayinələr və psixoloji seçim aparsın, çağırış komissiyalarının iclaslarını keçirsin. Çağırış vərəqələri də konkret ayla bağlı olmadan göndəriləcək. Bu, çağırış məntəqələrinə düşən yükün bərabər paylanmasına, çağırışın keyfiyyətinin artırılmasına imkan yaradacaq, - qanun layihəsinin izahında belə deyilir.
Çağırışçıların hərbi hissələrə əvvəlki kimi ildə iki dəfə – yazda və payızda göndəriləcək.
Qanunun 2026-cı il yanvarın 1-də qüvvəyə minəcəyi gözlənilir.
Paşinyan Rusiyaya gedib
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya işgüzar səfərə yola düşüb. O, sentyabrın 25-də Moskvada "Beynəlxalq Atom Enerjisi Həftəsi" konfransında iştirak edəcək.
Kreml bir gün öncə bildirib ki, tədbirə Rusiya prezidenti Vladimir Putin, həmçinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Qrossi, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Myanmanın müvəqqəti prezidenti Min Aun Hlayn, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Efiopiya baş naziri Abiy Əhməd qatılacaq.
Sonuncu dəfə Ermənistanın baş naziri ilə Rusiya prezidenti avqustun 31-də Çində, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində görüşüb.
Son vaxtlar Rusiyanın Cənubi Qafqazda nüfuzunun zəiflədiyi, Azərbaycanla Ermənistanın Moskvanın təsirindən çıxmağa çalışdığı fikirləri səslənir. İki ölkənin avqustun 8-də Vaşinqtonda görüşü, orada sülh sazişinin paraflanması bu fikirləri gücləndirib. Rəsmi Bakının da Moskva ilə münasibətlərində soyuqluq yaşanır. Amma bəzi təhlilçilər Rusiyanın Cənubi Qafqazı asanlıqla əldən verməyəcəyini deyirlər.
Ukrayna Rusiyanın Su-34 bombardmançısını vurduğunu bildirir
Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Zaporojye istiqamətində Rusiyanın Su-34 qırıcı-bombardmançı təyyarəsini vurduğunu bildirir.
Təyyarənin səhər saat 4:00 radələrində vurulduğu açıqlanıb. Ukrayna təyyarənin Zaporojyeyə idarə olunan aviabombalarla hücumlar etdiyini deyir.
Ukrayna həmçinin Rusiyanın işğal etdiyi Krımda iki An-26 təyyarəsinin və radiolokasiya stansiyalarının məhv edildiyini açıqlayıb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi (QRU) yayıb.
"Yarımadaya reyd zamanı Ukrayna hərbi kəşfiyyatının xüsusi təyinatlıları Rusiya işğalçılarının iki An-26 nəqliyyat təyyarəsini yandırıblar. Düşmənin suüstü RLS-i və MР-10М1 "Mıs M1" sahilyanı RLS-i məhv edilib", – qurum bildirib.
Rusiya, hələlik, bu məlumatı şərh etməyib.
Rusiyada keçmiş məmur Ermənistan konsulluğunda ölü tapılıb
"Rosreyestr" və "Rosimuşestvo"da müxtəlif vəzifələrdə çalışmış Boris Avakyan Ermənistanın Sankt-Peterburqdakı konsulluğunda ölü tapılıb. O, bir gün əvvəl Kronştadt rayon Məhkəməsindən qaçmışdı.
İlkin məlumatlarda intihar versiyasından söz açılır.
Media Avakyanın tualetə qapandığını yazır. Konsulluq əməkdaşları fövqəladə hallar və təcili tibbi yardımı çağırıblar. Xilasedicilər qapını açanda keçmiş məmur huşsuz vəziyyətdə olub. Həkimlər onun öldüyünü təsdiqləyiblər.
Ermənistan vətəndaşı olan Avakyan 4 milyard rubldan çox məbləğdə gömrük rüsumlarının ödənilməsindən yayınma işi üzrə ittiham olunurdu. Digər təqsirləndirilənlər arasında "Cartier" butikinin keçmiş sahibi, işadamı Dmitri Zarubin, daha 18 nəfər də var.
İş üzrə məhkəmə 2024-cü ilin aprelində başlayıb. Avqustda Avakyan Müdafiə Nazirliyi ilə Kremlin Ukraynadakı təcavüzkar müharibəsində iştirak üçün müqavilə imzalayıb. Bu səbəbdən iş üzrə icraat müvəqqəti dayandırılıb, o, həbsdən buraxılıb. Sonradan isə cəbhəyə getməkdən yayındığı üçün proses bərpa olunub.
Avakyan sentyabrın 23-də barəsində qətimkan tədbiri seçilmək üçün məhkəməyə aparılıb. O, fasilə vaxtı məhkəmə binasından qaçaraq Ermənistan konsulluğuna sığınıb. Avakyan ekstradisiya üçün müraciət etmək istədiyini bildirib. Amma o, Ermənistanda da sərhədi qanunsuz keçmək və çirkli pulların yuyulması ittihamları ilə axtarışda olub.
Avakyanın vəkili "Mash"a deyib ki, müvəkkili onunla sonuncu dəfə yerli vaxtla saat 02:30-da əlaqə saxlayıb. Vəkilin sözlərinə görə, onlar gələcək strategiyanı müzakirə ediblər və Avakyanın səsi ona kədərli gəlməyib.
"Baza" yazır ki, ilkin məlumatlara görə, Avakyan Ermənistan tərəfinin Rusiya istintaq orqanları ilə əməkdaşlığa razılıq verməsindən sonra belə bir addıma qərar verib.
Ermənistanın Baş Konsulluğu fəaliyyətini dayandırıb, vətəndaşların qəbulu sentyabrın 25-dən bərpa olunacaq.
Ermənistanda atışmada biri icma rəhbəri olmaqla iki nəfər öldürülüb
Ermənistanda Yerevanın bir neçə kilometrliyində, Armavir vilayətinin Merdzavan yaşayış məntəqəsində ötən gecə atışma olub. Biri icma sədri Volodya Qriqoryan olmaqla iki nəfər öldürülüb, bir nəfər xəsarət alıb.
Digər ölən şəxs isə kriminal polis əməkdaşı Karen Abramyandır. Atışma vaxtı o, xidməti vəzifə başında deyil, Qriqoryanla birlikdə olub.
Mart seçkilərində Parakar icmasında müxalifətdə olan "Həyat üçün ölkə" partiyasının təmsilçisi V.Qriqoryan qalib gəlib. Onun "Birlik" bloku səslərin 57 faizindən çoxunu qazanıb. İcmada növbədənkənar seçkilər ozamankı bələdiyyə başçısı, hakim "Mülki Müqavilə" partiyasından Lüdviq Gülnazaryanın istefasından sonra təyin olunmuşdu. O, qanlı insidentdə iştirakına görə istefa vermişdi. Ötən ilin noyabrında baş vermiş insidentdə bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb. Yaralılardan birinin L.Gülnazaryan olduğu bildirilirdi.
Parakar icması doqquz kənddən ibarətdir, ən böyüyü Parakardır.
Ermənistan İstintaq Komitəsindən AzadlıqRadiosuna bildirib ki, Merdzavan kəndində atışma və qətllə bağlı cinayət işi başlanılıb.
Baş nazir Nikol Paşinyan hadisəni pisləyib. O, həlak olanların ailə üzvlərinə və Parakar sakinlərinə başsağlığı verib. Baş nazir vurğulayıb ki, ölkənin hüquq-mühafizə orqanları qısa müddətdə bu cinayətdə əli olan bütün şəxsləri müəyyən etməlidir.
Paşinyan onu da qeyd edib ki, Parakarda ardıcıl zorakılıq aktlarının qarşısını almaq üçün hansı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməli olması barədə təhlil aparılmalı, nəticələr çıxarılmalıdır.
Rusiya Hakimlər Şurasının sədri Viktor Momotovun aktivlərinin müsadirəsi tələb olunur
Rusiya Baş Prokurorluğu Hakimlər Şurasının sədri Viktor Momotovun aktivlərinin müsadirə olunmasını tələb edib. Bu haqda "Kommerstant" qəzeti xəbər yayıb. Baş Prokurorluq Momotova qarşı iddia qaldıraraq onun azı 9 milyard rubl dəyərində aktivlərinin müsadirəsini istəyib.
İddia ərizəsində deyilir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin yasaqlanmasına baxmayaraq, Momotov Moskva və digər altı regionda otel biznesində iştirak edib. Onun biznes ortağının "Marton" otellər şəbəkəsinin sahibi Andrey Marçenko olduğu bildirilir. İddia ərizəsində ona "cinayətkar aləmin Krasnodar təmsilçisi" deyilir.
Momotovun "Pokrovskiye" cinayətkar qruplaşmasının təşkilatçıları ilə əməkdaşlıq etdiyi iddia olunur. Prokurorluğun ərizəsində deyilir ki, qruplaşma "hakimiyyətdən korrupsiya yoluyla istifadə, zorla ələ keçirmə, ədalətsiz məhkəmə qərarları hesabına aktivlər formalaşdırıb".
Baş Prokurorluq iddia edir ki, Momotov vəzifəsindən yararlanaq "öz aktivlərini kapitala çevirib, otellərin tikintisi üçün yeni daşınmaz əmlak obyektlərinin leqallaşdırılmasına kömək edib, bu tikintilər qanunvericiliyin tələblərinə zidd aparılıb".
İdarənin versiyasına görə, Momotov Marçenkoya 11 daşınmaz əmlak obyektinin məhkəmə yolu ilə leqallaşdırılmasında köməklik göstərib. Marçenko və ona bağlı şəxslər 44 torpaq sahəsi və 51 daşınmaz əmlak obyektinin qeydiyyatını gerçəkləşdiriblər və onların əsasında "Marton" otellər şəbəkəsi yaradılıb.
RBK-nin bilgisinə görə, otellər fərdi yaşayış evləri adı ilə istifadəyə verilib. Hakim orqanlar bunu məhkəmələrdə mübahisələndirməyə çalışsa da, Momotov buna mane olub.
Baş Prokurorluq Hakimlər Şurasının sədri olan Momotovdan 100-ə yaxın daşınmaz əmlak obyektinin müsadirəsini tələb edir. Bu əmlak üçüncü şəxslərin adına qeydiyyatdan keçirilib.
Momotov və Marçenkonu 500 milyon rubl dəyərində vergidən yayınmaqda da ittiham edirlər.
Kopenhagen və Oslo aeroportları naməlum dronlara görə işi dayandırmalı olub
Sentyabrın 23-nə keçən gecə Kopenhagenin "Kastrup" və Oslonun "Gardermoen" aeroportları naməlum dronların aşkarlanmasına görə uçuşları bir neçə saatlığa dayandırmalı olub. Bu haqda "Reuters" yazır.
Danimarka polisi bildirib ki, Kopenhagen hava limanı ərazisində iki və ya üç böyük dron müşahidə edilib və hava məkanı bağlanıb.
"Kopenhagen polisi bu dronlarla bağlı aktiv istintaqa başlayıb. Dronlar itib, onları tuta bilməmişik", – Kopenhagen polisinin köməkçisinin müavini Yakob Hansen jurnalistlərə deyib.
Onun sözlərinə görə, Danimarka və Norveç rəsmi orqanları əməkdaşlıq edərək bu iki insident arasında əlaqənin olub-olmadığını araşdıracaq.
Kopenhagen polis rəisi Yens Yespersen isə mətbuat konfransında bildirib ki, "mövcud heç bir dəlil həmin dronların arxasında duran şəxslərin insanlara zərər vermək niyyətinin olduğunu göstərmir".
Uçuşları izləyən "FlightRadar"ın bilgisinə görə, Kopenhagen aeroportunda təxminən 50 reys alternativ hava limanlarına yönləndirilib. İşin bərpasından sonra hava limanı bəzi reyslərin hələ də gecikdiyini bəyan edib. Sərnişinləri öz aviaşirkətləri ilə əlaqə saxlayaraq məlumatı dəqiqləşdirməyə çağırıblar.
Fransa da Fələstin dövlətini tanıyıb
Fransa prezidenti Emmanuel Makron sentyabrın 22-də Fələstin Dövlətinin rəsmən tanıdıqlarını elan edib. Bu bəyanat Fransa və Səudiyyə Ərəbistanının BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargahında təşkil etdiyi sammitdə səsləndirilib. Sammit İsrail və Fələstin münaqişəsinin ''iki dövlət'' prinsipi əsasında həllinə həsr olunub.
Makron Fələstin Dövlətini tanımaq niyyətini bir neçə ay əvvəl açıqlamışdı. O, BMT tribunasından çıxışında bu qərarın sülhə yol açacağını deyib.
Bir gün öncə Böyük Britaniya, Avstraliya, Kanada və Portuqaliya da Fələstin Dövlətini tanıdıqlarını bildiriblər. Malta, Andorra, Belçika, Lüksemburq və San-Marino da bu addımı atacaqlarını bəyan ediblər. İsrail bu qərarı tənqid edir. Birləşmiş Ştatlar isə bildirir ki, Fələstin ərazilərinin dövlət quruluşu məsələləri yalnız İsrail-Fələstin danışıqları çərçivəsində həll olunmalıdır. Almaniya və İtaliya da Fələstin Dövlətinin tanınmasına dair çağırışları dəstəkləməyib.
Bir vaxtlar Britaniya mandatı altında olan Fələstin ərazisində yəhudi (İsrail) və ərəb (Fələstin) dövlətlərinin yaradılması BMT qətnamələrində də nəzərdə tutulub. İsrail 1948-ci ildə müstəqilliyini elan edib, 1967-ci ildən sonra İordan çayının Qərb sahilini və Qəzza zolağını nəzarətə götürüb. Bundan sonra qurulan Fələstin Milli Administrasiyası yalnız Qərb sahilinin bir hissəsini idarə edir. Qəzza zolağında isə 2007-ci ildən bəri ABŞ və Aİ-nin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı, İsraillə müharibə vəziyyətində olan HƏMAS qruplaşması hakimiyyətdədir.
Fələstin Muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas Nyu-Yorkdakı konfransa videobağlantı ilə qoşulub. O, HƏMAS-ın 2023-cü ilin oktyabrında İsrailə hücumunu pisləyib, təşkilatı silahları muxtariyyət hakimiyyətinə təhvil verməyə çağırıb.
Rusiyada Krımın keçmiş baş nazir müavini həbs olunub
Rusiyanın Kabardin-Balkar Respublikası ərazisində Dövlət Dumasının keçmiş deputatı Ruslan Balbek saxlanılıb. O, həmçinin Ukraynanın ilhaq olunmuş Krım yarımadasına Rusiyanın təyin etdiyi hökumətdə baş nazir müavini olub. Balbeki Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Krımdakı idarəsinin əməkdaşları saxlayıb və məhkəmə onun barəsində həbs qərarı çıxarıb.
R.Balbek daha öncə kompüter məlumatlarına qanunsuz müdaxilə və böhtanla bağlı federal axtarışa verilmişdi. Ona ittihamların konkret nədən ibarət olduğu açıqlanmır. Krımın ilhaqınadək Balbek bizneslə məşğul olub, Krım tatar xalqının qurultayının nümayəndəsi kimi çıxış edib. Onun Məclisin lideri Mustafa Cəmilovla münaqişələri olub.
Mənimsəməyə görə məhkum olunan Balbek polisə hücum işi üzrə həbs edilib, sonradan azadlığa buraxılıb. 2014-cü ilə qədər Ukraynada hakimiyyətdə olan Regionlar Partiyasının deputat köməkçisi olub. Rusiya Krımı ilhaq edəndən sonra Balbek yarımadada Rusiya hakimiyyət strukturlarında karyera qurmağa başlayıb. ''Current Time''ın yazdığına görə, o, Krım tatarlarını təmsilçisi kimi prezident Vladimir Putinlə görüşə qatılıb. İki il Rusiyanın Krıma təyin etdiyi hökumətdə baş nazir müavini vəzifəsində çalışıb. Krımın keçmiş prokuroru Natalya Poklonskaya ilə birlikdə VII çağırış Dövlət Dumasının deputatı olub –2021-ci ilin oktyabrınadək. ''Vahid Rusiya'' partiyasının üzvü olan Balbekin sonrakı karyerası barədə məlumat yoxdur.
Balbekin informasiyaya qanunsuz müdaxilə və böhtanla bağlı işlər üzrə axtarışda olması barədə məlumat Rusiyada avqustun ortalarında yayılıb. DİN onun işi ilə bağlı əlavə detallar açıqlamır.
