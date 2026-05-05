Heqset: Atəşkəs qüvvədədir

ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset İranla atəşkəsin hələ də qüvvədə olduğunu deyir. Bu açıqlamadan bir gün əvvəl BƏƏ İrandan buraxılan raketləri vurduğunu, ABŞ hərbi qüvvələri isə İranın 6 kiçik qayığını batırdığını bildirib.
Mayın 4-də baş verənlər ABŞ və İsrail qüvvələri arasında genişmiqyaslı döyüşlərin yenidən başlayacağı sarıdan narahatlıqları artırıb.
İran fevralın 28-də ABŞ və İsrailin zərbələri başlayandan Hörmüz boğazını faktiki bağlayıb. ABŞ hərbi gəmiləri isə İran limanlarını blokadaya alıb.
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri Fars körfəzində ilişib qalan bəzi kommersiya gəmilərini müşayiət etməyə başlayıb. Heqset Pentaqonda mətbuat konfransında deyib ki, bu əməliyyat “müvəqqəti həll yoludur” və İrandan blokadanı dayandırmağı tələb edib.
“İranın beynəlxalq su yolunda günahsız ölkələrin və onların yüklərinin qarşısını kəsməsinə imkan verilə bilməz”, – Heqset jurnalistlərə deyib.
Onun sözlərinə görə, iranlılar “boğaza nəzarət etdiklərini deyirlər. Bu, belə deyil”.
“Atəşkəs bitməyib”
“Atəşkəs bitməyib”, – Heqset atəşkəslə bağlı sualı belə cavablandırıb.
“Biz demişdik ki, qətiyyətlə müdafiə olunacağıq və bunu edirik. İran bunu bilir və nəyinsə atəşkəsi pozub-pozmayacağına prezident qərar verəcək”, – o əlavə edib.
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Den Keyn bildirib ki, İran aprelin 8-də atəşkəs elan olunandan bəri ABŞ qüvvələrinə “10 dəfədən çox” hücum edib. Ancaq onun sözlərinə görə, bu hücumlar “genişmiqyaslı hərbi əməliyyatların yenidən başlanması həddini keçməyib”.
Keynin sözlərinə görə, 1 min 550-dən çox kommersiya gəmisində təxminən 22 min 500 dənizçi boğazdan keçə bilmədiyi üçün körfəzdə ilişib qalıb.
ABŞ prezidenti Donald Tramp mayın 4-də “Fox News”a müsahibəsində deyib ki, İran ABŞ gəmilərini hədəfə alarsa, “yer üzündən silinəcək”.