Pezeşkian: Milli birlik düşmənlərə qarşı qalxandır

İran prezidenti Məsud Pezeşkian milli həmrəyliyin xarici təhlükələrə, özəlliklə də İsrail rejiminə qarşı mübarizədə həlledici rolunu vurğulayıb. O deyib ki, iranlılar bir olduqları müddətdə düşmənlər bu ölkəyə hücuma cəsarət etməyəcəklər.
Prezident bunları avqustun 25-də Tehranın cənubunda yerləşən İmam Xomeyninin türbəsində bir mərasimdə çıxışı zamanı səsləndirib. O deyib ki, birlik və həmrəylik millətin uğuru üçün vacibdir, bu birliyi pozmağa yönəlmiş hərəkətlər qəbuledilməzdir.
Pezeşkian ABŞ və İsrailin əsas məqsədinin regiondakı müsəlmanlar arasında nifaq salmaq olduğunu iddia edib. Onun sözlərinə görə, qonşu dövlətlər qardaş kimi qəbul edilməlidir, sərhədlər onları ayırsa da, ortaq tarix və irsləri toxunulmazdır.
Pezeşkian müsəlmanların düşmənlərə qarşı birləşməsinin vacibliyini vurğulayıb: "Əgər birlik olsa, onlar nə müsəlmanlara qarşı çıxmağa, nə də pis niyyət bəsləməyə cəsarət edəcəklər".
İran prezidenti daxili həmrəyliyə və qonşularla münasibətlərə zərər verə biləcək bölücü çıxışlar və bəyanatlara qarşı xəbərdarlıq edib, bu cür davranışları "milli mənafelərə xəyanət" adlandırıb.
İndiyədək İrandan gələn açıqlamalar
Avqustun 19-da Pezeşkian Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşündən sonra demişdi ki, bölgədəki problemlərin digər qüvvələrə ötürülməsi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir.
Avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan liderləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Onların ABŞ prezidentinin iştirakı ilə imzaladığı bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.
İran sülh sazişinin yekunlaşdırılmasını alqışlasa da, öz sərhədlərinə yaxın ərazilərdə istənilən xarici müdaxilənin doğura biləcəyi mənfi nəticələrdən narahatlığını bildirib. İranın Ali lideri Əli Xameneinin baş müşaviri isə "region daxilində və xaricindəki ölkələri" Azərbaycan üçün Ermənistanın İranla həmsərhəd bölgəsindən keçəcək quru dəhlizi əldə etməyə çalışmağı dayandırmağa çağırıb.
İyunun sonunda isə İranın Ermənistandakı səfiri demişdi ki, Tehran kəşfiyyat məlumatları əsasında Bakıya müraciət edib, İsrailin İrana zərbələr üçün Azərbaycan ərazisindən istifadə etməsinə dair məlumatların araşdırılmasını istəyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) bu açıqlamanı "açıq təxribat" adlandırıb. İran Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani isə bugünlərdə bildirib ki, Azərbaycanın 12 günlük müharibə vaxtı İsrailə yardım etməsinə dəlil yoxdur.