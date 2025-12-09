Ölən şəxsin yığdığı pensiya niyə ailəsinə verilmir?
"Əmək Məcəlləsinə görə, vətəndaş 15 yaşdan işləyə bilər. 65 yaşında pensiya hüququ əldə edirsə, deməli, 50 il işləyib və 65 yaşında pensiya çıxıb, yaxud da çıxmadan vəfat edib. Belə olduğu təqdirdə 50 ildə toplanmış kapitalın itməsi, təbii ki, əmək pensiyaları sisteminə güvənsizliyə gətirib çıxardır".
