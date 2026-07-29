'Bu gün müxalifət, sabah tənqidçilər' - Paşinyan Əliyevin yoluyla gedir?
Seçkiöncəsi və seçkilərdən sonrakı dövrdə Ermənistanda yüzlərlə insan həbs edilib və saxlanılıb. Ölkədə hətta Nikol Paşinyanın avtoritar siyasət yürütdüyünü və İlham Əliyevin yolunu getdiyini iddia edənlər də var. Demokratiya və Təhlükəsizlik Mərkəzinin rəhbəri Tiqran Qriqoryan hesab edir ki, Ermənistandakı hadisələrə beynəlxalq ictimaiyyətin yanaşmasındakı problem daxili siyasətin həddindən artıq geosiyasiləşməsindən qaynaqlanır. Ekspertin fikrincə, Qərb praqmatik yanaşma nümayiş etdirərək Rusiyanın dəstəklədiyi qüvvələrə qarşı Ermənistan hakimiyyətinin repressiv siyasətinə göz yumur. Çünki Gürcüstandan sonra Qərb Ermənistanı Cənubi Qafqazdakı yeganə tərəfdaşı kimi görür.