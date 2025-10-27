Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2025, 28 Oktyabr, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 02:02
Aktual

Özəl sektorda çalışırsansa, 2026-ci ildə aldığın maaş azala bilər - 3 faizdən 14 faizə kimi vergi gözlənilir

Özəl sektorda çalışırsansa, 2026-ci ildə aldığın maaş azala bilər - 3 faizdən 14 faizə kimi vergi gözlənilir
Embed
Özəl sektorda çalışırsansa, 2026-ci ildə aldığın maaş azala bilər - 3 faizdən 14 faizə kimi vergi gözlənilir

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00

"Hökumət tədricən postneft dövrünün reallıqlarına keçməyi planlaşdırır və büdcədə vergilərin payını artırır. Ona görə də hökumət yönəlir vətəndaşlara, işləyən şəxslərə, əmlak sahiblərinə və vətəndaşların gəlirlərinin bir hissəsini büdcə hesabına özgəninkiləşdirməyi planlaşdırır".

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG