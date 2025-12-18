Overçuk yenə Yerevanda olub, bir həftə öncə xəbərdar etmişdi

Dekabrın 17-də Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Yerevana səfər edib. O, Rusiya-Ermənistan hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının növbəti iclasına qatılıb. AzadlıqRadiosunun erməni xidməti bu səfərdən bir həftə öncə Overçukun Ermənistana Avropa İttifaqına (Aİ) qoşulmaq cəhdləri ilə bağlı xəbərdarlıq etdiyini yada salır.
Ermənistan hökumətinin məlumatına görə, Overçuk və erməni həmkarı Mher Qriqoryanın həmsədrlik etdiyi komissiya iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi, mədəni və humanitar münasibətləri nəzərdən keçirib, ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlığın inkişafı üçün növbəti addımları müəyyənləşdirib. Bəyanatda əlavə detallar verilməyib.
Rusiya tərəfi də görüşlə bağlı eyni məzmunlu açıqlama yayıb.
Overçuk dekabrın 11-də jurnalistlərə demişdi ki, Rusiya-Ermənistan ticarət dövriyyəsi bu il təxminən iki dəfə azalaraq 6 milyard dollara düşə bilər. Onun sözlərinə görə, Moskva - Yerevan gərginliyi fonunda Rusiya şirkətləri Ermənistanla işləməyə ehtiyatlı yanaşırlar.
Təhlilçilərin fikrincə, ikitərəfli ticarətdə kəskin azalmanın əsas səbəbi Ermənistanın Rusiyadan qızıl və almazın dünya bazarlarına ixracı üçün tranzit rolunu dayandırması ilə bağlıdır. Amma Rusiya hələ də Ermənistanın ən vacib ticarət tərəfdaşı olaraq qalır. Bu ilin birinci yarısında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin 35 faizdən çoxu Rusiyanın payına düşüb, Aİ-nin payı isə 12 faiz olub. Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvüdür ki, bu da ona Rusiya bazarına gömrüksüz çıxış imkanı verir.
"Fikrimizcə, iki inteqrasiya birliyinə eyni vaxtda üzvlük bir-birinə uyğun gəlmir. Müəyyən bir mərhələdə Ermənistan xalqı seçim etməli olacaq", – Overçuk deyib.
Rusiya baş nazirinin müavini oxşar xəbərdarlığı Yerevana avqust səfərindən sonra da səsləndirib. Amma baş nazir Nikol Paşinyan sentyabrda Ermənistanın Avropa İttifaqına üzvlüyünə yönəlik səyləri gücləndirmək niyyətini açıq bəyan edib.