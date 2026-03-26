'İlham Əliyevin dostu' seçkini uduza bilər
Keçmiş diplomat Nahid Cəfərov deyir ki, Macarıstanda hakimiyyət dəyişsə, siyasi kurs da dəyişə bilər: "Macarıstan zaman-zaman özünün veto səlahiyyətindən istifadə edərək Aİ-də Azərbaycan əleyhinə olan qərarları bloklaya bilir. Enerji məsələsində son dərəcə aktiv olan Orban bu vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycan-Aİ münasibətlərinin yumşalmasına təsir göstərə bilib. O ki qaldı insan haqları ilə bağlı məsələlərə, bunu Orbanla əlaqələndirmək doğru olmazdı. Avropa İttifaqında insan hüquqlarına maraq ümumilikdə azalıb".