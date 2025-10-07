Fizika üzrə Nobel mükafatı kvant mexanikası tədqiqatçılarına verildi

Fizika üzrə Nobel mükafatı kvant mexanikası sahəsində tədqiqatlara görə amerikalı alimlər Con Klark, Mişel Devor və Con Martinisə verilib.
Nobel Komitəsi bildirir ki, alimlər mükafata "makroskopik kvant-mexaniki tunelin və elektrik dövrəsində enerjinin kvantlaşdırılmasının kəşfinə görə" layiq görülüblər.
Laureatların adları Stokholmda açıqlanıb.
Britaniyalı-amerikalı fizik C.Klark Berkli Kaliforniya Universitetinin eksperimental fizika professorudur, yüksəkkeçiriciliyi araşdırır.
Fransalı fizik M.Devor Yel Universitetində tətbiqi fizika professoru, "Google" şirkətinin "Quantum AI" proqramının elmi rəhbəridir.
Amerikalı fizik C.Martinis Santa-Barbara Kaliforniya Universitetinin professoru, "Google"un kvant kompüterləri və süni intellektlə bağlı layihələrinin iştirakçısıdır.
Oktyabrın 6-da tibb üzrə Nobel mükafatı laureatları elan edilib. Çərşənbə günü kimya, cümə axşamı ədəbiyyat, cümə günü isə Osloda Sülh Mükafatı laureatının adı açıqlanacaq.
6 oktyabr
Tibb üzrə Nobel immunologiya tədqiqatlarına verildi
Fiziologiya və tibb üzrə Nobel mükafatı immunologiya sahəsində aparılan tədqiqatlara görə verilib. Mükafatın qalibləri oktyabrın 6-da elan olunub.
Mükafatı ABŞ və Yaponiyadan olan üç alim – Meri Brunkou, Fred Remsdell və Şimon Sakaquçi alıblar. Onlar periferik immun tolerantlığı ilə bağlı tədqiqatlarına görə təltif olunublar.
Nobel Komitəsinin sədri Olle Kempe bildirib ki, onların kəşfləri immun sisteminin necə işlədiyini, niyə hamıda ciddi autoimmun xəstəliklərin inkişaf etmədiyini anlamaqda həlledici rol oynayıb.
1980-ci illərin əvvəllərində Sakaquçi müəyyən növ T-limfositlərin digər immun hüceyrələrinin fəaliyyətini üstələyərək siçanları autoimmun reaksiyalardan qoruya bildiyini aşkarlayıb.
Daha sonra Brunkou və Remsdellin ABŞ-də apardığı tədqiqatlar bu müşahidələri təsdiqləyib, həmin hüceyrələrin fəaliyyət mexanizmini və periferik immun tolerantlığın qorunmasındakı rolunu müəyyən edib.
Bu kəşflər müasir immunoterapiyanın əsasını qoyub. Bu terapiya tənzimləyici T-limfositlərin istifadəsinə yönəlib. Bu, hazırda tibb sahəsində sürətlə inkişaf edir, autoimmun xəstəliklərə qarşı yeni dərmanların yaradılmasına, transplantasiya olunan orqanların rədd edilmə riskinin azaldılmasına kömək edir.
Bu həftə Nobel mükafatlarının laureatları açıqlanır.