Ailəsi İran həbsxanasında Nərgiz Məhəmmədinin həyatına təhlükə olduğunu deyir

İranda həbsdə olan Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədi ötən ay infarkt keçirəndən sonra ağır vəziyyətdədir. Bunu onun ailəsi və tərəfdarları bildirir.
Məhəmmədinin İranda yaşayan ailəsinə və vəkillərinə aprelin 11-də həbsxanada onunla ikinci dəfə üzbəüz görüşməsinə icazə verilib. Onun fondu açıqlamasında bildirir ki, görüş zamanı "ümumi durumunda pisləşmə açıq görünüb, fiziki durumu kritik qiymətləndirilib".
Yaxınları son ziyarət zamanı Məhəmmədinin fiziki baxımdan ciddi zəiflədiyini, həddindən artıq halsız olduğunu, xeyli çəki itirdiyini müşahidə ediblər.
Qardaşı Həmidrza Məhəmmədi bildirib ki, o, zorakı cinayətkarlarla birlikdə saxlanılır, digər məhbuslardan ölüm təhdidləri alıb.
Məhəmmədi uzunmüddətli insan haqları fəaliyyətinə görə 2023-cü ildə Nobel Sülh Mükafatına layiq görülüb. O, dekabrda Məşhəddə həbs olunub, daha sonra Zəncan həbsxanasına köçürülüb, ailəsi ilə əlaqəsi məhdudlaşdırılıb.
Saxlanma şəraiti, son aclıq aksiyası, İranda siyasi gərginlik narahatlıqları daha da artırıb.
Tərəfdarları xəbərdarlıq edirlər ki, onun həbsdə qalması həyatına birbaşa təhdid yaradır, bunun nəticəsini dəyişmək mümkün olmaya bilər.
1 aprel
Görüş zamanı solğun, zəif görünür
İranlı Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədinin həbsxanada səhhəti xeyli pisləşib. Bu barədə onun əri Tağı Rəhmani açıqlama verib. O, aprelin 1-də Parisdən telefonla AzadlıqRadiosunun fars xidmətinə danışıb.
Məhəmmədi hazırda Zəncan həbsxanasında saxlanılır. Rəhmani deyib ki, onun həbsxanadan kənarda ixtisaslaşmış tibbi yardıma ehtiyacı var, amma hakimiyyət onu buraxmır. Ərinin sözlərinə görə, Məhəmmədi ağciyər və ürək problemlərindən əziyyət çəkir, güclü başağrısı, ürəkbulanma, göz problemləri yaşayır.
Martın 31-də "Nərgizi Azad Et" Koalisiyası fəalın vəziyyəti və müstəqil tibbi yardımdan məhrum edilməsi ilə bağlı ciddi narahatlıq bildirib. Məlumata görə, Məhəmmədinin hüququnu müdafiə edən komanda onun bir ailə üzvü ilə birlikdə martın 29-da Zəncanda fəalla görüşüb. Bu görüşdən ötrü həftələrlə müraciətlər edilib.
Məhəmmədinin ümumi səhhətinin çox ağır olduğu deyilir. Onu görüş otağına həbsxananın tibb bacısı gətirib, solğun, zəif və xeyli arıqlamış kimi görünüb. Rəhmani bildirib ki, xanımı 2025-ci ilin dekabrında Məşhəddə həbs olunandan səhhətində problemlər var. Onun sözlərinə görə, Məhəmmədi saxlanılarkən təhlükəsizlik qüvvələri onu döyüb, zorakılıq nəticəsində bədənində uzun müddət göyərtilər qalıb.
"Amnesty International" insan haqları qurumu isə martın 24-də məlumatlı mənbəyə istinadla xəbər verib ki, Məhəmmədi Zəncanda huşsuz vəziyyətdə, əl-ayağı soyumuş, keyləşmiş və gözləri çevrilmiş halda tapılıb. Həbsxana həkimi onun ürəktutması keçirdiyini ehtimal edib. Amma rəsmilər onu xəstəxanaya köçürməkdən imtina ediblər. Londonda yerləşən qurum fəalın təcili tibbi yardım alması üçün dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilməsinə çağırıb.