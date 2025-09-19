Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi jurnalistlərin həbsindən narahatdır

Bu həftə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi (NK) bir sıra üzv ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını necə icra etməsini nəzərdən keçirib. 22 ölkə üzrə 45 qərar çıxarılıb.
"Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı" işi üzrə AİHM-in qərarında jurnalistlərə qarşı ifadə azadlığı hüququnun pozulduğu müəyyən edilib. NK Azərbaycanın AİHM-in qərarlarını tam, səmərələri və dərhal icra etmək öhdəliyini vurğulayır. Qurum bu qrup üzrə tələb olunan tədbirlərlə bağlı irəliləyişin olmamasını, hakimiyyət orqanlarının səssizliyini ciddi qınayıb.
Komitə aralıq qətnamə qəbul edərək hakimiyyəti gələn ilin martınadək görülən tədbirlərlə bağlı informasiya verməyə dəvət edib.
NK Azərbaycan hakimiyyətini ölkədə ifadə azadlığı və hüququn aliliyinə hörməti təmin etmək üçün gərəkən addımları atmağa çağırır. Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər və media işçilərinin sayının artmasından narahatlıq bildirir, ifadə azadlığının demokratik cəmiyyətin əsasını təşkil etdiyini vurğulayır.
Seçki müşahidəçiliyinin cəzalandırılması
NK-da baxılan digər iş "Məmmədli Azərbaycana qarşı" işidir. (keçmiş "İlqar Məmmədov qrupu") Yeddi ərizəçi insan haqları müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları və jurnalistdir. Qərar ərizəçilərin seçki müşahidəsi və ya aktiv ictimai siyasi fəaliyyətlərinə görə cəza olaraq həbsi ilə bağlı idi. Bu iş üzrə də hakimiyyətin susqunluğu qınanıb.
Hazırda Azərbaycanda "QHT işi" çərçivəsində bir neçə seçki eksperti həbsdədir. Onlar ittihamları qəbul etmir, hüquq müdafiəçisi fəaliyyətinə görə həbs olunduqlarını deyirlər.
"Müşfiq Məmmədov və digərləri Azərbaycana qarşı" üzrə qərar ərizəçilərin hərbi xidmətə getməkdən imtina etmələri ilə bağlı açılmış cinayət işlərinə aiddir. NK bildirir ki, bu, vicdan məhbusları üçün alternativ xidmət sisteminin olmamasına görə baş verib, din azadlığı müxtəlif formalarda pozulub. Qurum hakimiyyəti AİHM-in qərarında göstərilən məsələlərlə bağlı görülən tədbirlər barədə məlumat verməyə çağırıb.
Azərbaycan hakimiyyəti, əsasən, ölkədə bütün təməl hüquq və azadlıqların tam təmin olunduğunu bildirir. Hazırda ölkədə 30-dək jurnalist, ictimai fəal, hüquq müdafiəçisi qaçaqmalçılıq və digər iqtisadi cinayətlərlə bağlı ittihamlarla həbsdədir. Onlar ittihamları siyasi motivli sayırlar. Hakimiyyət isə ölkədə siyasi təqiblərin olmadığını iddia edir.