Moskvanın hava limanında Azərbaycan vətəndaşlarının saxlandığı bildirilir

Sosial şəbəkələrdə bir neçə Azərbaycan vətəndaşının Rusiya paytaxtı Moskvanın Jukovski hava limanında saxlanıldığına dair görüntülər yayılıb. Videoda Azərbaycan vətəndaşı olduğunu bildirən bir şəxs heç bir əsas olmadan Rusiya sərhədçilərinin özü ilə bərabər daha iki həmyerlisini saxladığını, bir otağa yerləşdirildiklərini, onlara su və yemək verilmədiyini vurğulayıb.
Bu məlumatlara Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Amma Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, Moskvanın Jukovski hava limanında saxlanılan ölkə vətəndaşları ilə bağlı məsələ onların nəzarətindədir.
Səfirlikdən o da deyilib ki, Azərbaycan vətəndaşları Rusiya Federasiyasına gəlməmişdən 72 saat öncə müvafiq proqramda qeydiyyatdan keçib icazə almalıdırlar, lakin bəziləri buna əməl etmirlər: "Ona görə də, bu problemlərlə qarşılaşırlar. Bir məsələ də var. Jukovski hava limanında saxlanılanları Rusiya tərəfi özləri ölkələrinə geri qaytarırlar. Jurkovski hava limanına Azərbaycan təyyarələri uçmur, ancaq Rusiya təyyarələri uçur. Bu reyslər də həftədə iki dəfə: birinci və dördüncü günlər həyata keçirilir. Ona görə də, təyyarə dolu olmasa, yer olsa, videosu yayılan vətəndaşlarımız Azərbaycana sabah göndərilə bilər. Yer olmasa, gələn həftənin birinci günü göndəriləcəklər".
Sentyabrın 1-dən Rusiyaya gedənlər üçün RULD mobil tətbiqi istifadəyə verilib. Bu tətbiq vasitəsilə Rusiyaya gələn hər bir xarici vətəndaş 72 saat öncə öz məlumatlarını göndərməlidir.
Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva şəhəri Baş İdarəsinin Miqrasiya İdarəsindən bildirilib ki, paytaxtda 2025-ci ilin 9 ayı ərzində miqrasiya qanunlarını pozan 15 mindən çox xarici deportasiya edilib.
Xatırlatma
Son dönəmlər Azərbaycan və Rusiya arasında müəyyən gərginlik hökm sürüb. Xüsusilə də bu il iyunun 27-də Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində hüquq-mühafizə orqanlarının Azərbaycan əsilli insanlara qarşı əməliyyat keçirməsi, bu zaman iki şəxsin həlak olub, 10-a yaxın şəxsin də saxlanması müəyyən narazılıq yaradıb. Rusiya əməliyyatı illər əvvəl baş verən cinayət işinin təhqiqatı ilə izah edib. Amma sonradan da Azərbaycan diasporunun bir çox təmsilçiləri müxtəlif ittihamlarla həbs ediliblər. Başqa tərəfdən, Azərbaycanda da narkotik və başqa ittihamlarla Rusiya vətəndaşları saxlanıb. Bütün bunlarla bağlı hər iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri narazılıq və narahatlıqlarını ifadə ediblər. Amma son aylar iki ölkə arasında münasibətlərin nisbətən normallaşdığı bildirilir.