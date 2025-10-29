Monteneqroda türklər hücum, təhdid, vandalizmlə üzləşir

Həftəsonundan bəri Monteneqroda türkiyəli mühacirlərə qarşı zorakılıq artıb, onlar vandalizm, fiziki hücumlara məruz qalırlar.
Oktyabrın 25-də paytaxt Podqoritsada dava zamanı bir monteneqrolu bıçaqlanıb. Onun xəsarətlərinin həyatına təhlükə yaratmadığı bildirilir.
Nifrət nitqinə görə saxlananlar var
Hadisə ilə bağlı Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşları şübhəli şəxs kimi saxlanılıb. Bu iki ölkədən onlarla şəxs isə Monteneqroda yaşamağa qanuni sənədlərinin olmaması şübhəsi ilə saxlanılıb.
Davadan sonra vandallar Podqoritsada türkiyəli sahibkara məxsus restoranın şüşələrini sındırıblar, digərləri isə türkiyəli immiqrantlara məxsus avtomobilləri yandırıblar.
Bir neçə Türkiyə vətəndaşı fiziki hücuma məruz qaldıqlarını bildirib.
Oktyabrın 26 və 27-də əsasən türklərin yaşadığı məhəllələrdə küçələrə çıxan kütlə yürüş edərək "Türklər rədd olsun", "Türkləri öldürün" şüarları səsləndirib.
Yerli rəsmi orqanlar Türkiyə vətəndaşlarına qarşı nifrət nitqi, fiziki zorakılıq təhdidlərinə görə səkkiz nəfərin saxlandığını açıqlayıb.
Qorxu, narahatlıq... antimühacir əhval-ruhiyyəsi
AzadlıqRadiosunun Balkan xidməti baş verənlərin bəzi monteneqrolularda qorxu və narahatlıq yaratdığını xəbər verir.
"Bütün bunlar mənə xoş deyil. Monteneqroda hər kəsə xoş münasibət var. Biz çoxmillətli, bərabərlik prinsiplərinə əsaslanan, demək olar, sivil bir dövlətik. Bunu qorumaq lazımdır", – Nada adlı qadın radioya danışıb.
Amma mühacirlərə qarşı artmaqda olan əhval-ruhiyyəni bölüşənlər də var.
"Hər cür zorakılıq pislənməlidir. Amma hökumət mümkün qədər tez miqrasiya siyasətini dəyişməlidir, çünki miqrant sayı artıb. Təhlükəsizlik vəziyyəti, doğrudan da, pisləşib və, açığını desəm, özümü artıq təhlükəsiz və rahat hiss etmirəm", – bunu isə Yovo adlı kişi AzadlıqRadiosuna deyib.
Türklər Monteneqroda yaşayan xarici vətəndaşların təxminən 13 faizini təşkil edir.
İndiyədək Türkiyə vətəndaşları Monteneqroya vizasız səfər edə bilirdilər. Ancaq hökumət oktyabrın 27-də bu qaydanı müvəqqəti dayandırıb, qısamüddətli vizalar tətbiq edib.
Hökumət bəyan edib ki, türkiyəli rezidentlərin statusuna hörmətlə yanaşacaq və "onların qalmasının maneəsiz, qanunauyğun təmin edilməsi üçün gərəkən bütün addımları atacaq".