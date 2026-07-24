'Meydan TV' işi: 'Əliyevin işi düşəndə jurnalistləri başına yığır...'

“Meydan TV” işi üzrə həbsdə olan jurnalistlərdən Ramin Cəbrayılzadə (Deko) deyir ki, həbs olunduğu gün Gürcüstandan qayıdanda üstündə cəmi 8 min avro pul olub. 2024-cü il dekabrın 6-da Bakıda hava limanında gömrük yoxlamasından da keçib. Cinayət işində iddia olunan qalan 30 min avronu isə hava limanından taksi ilə uzaqlaşandan az sonra onu saxlayan polislər paltarlarının arasına qoyub, videoçəkiliş ediblər. Bu barədə jurnalist iyulun 24-də məhkəmədə ifadə verərkən danışıb.
“Meydan TV” işi üzrə həbsdə olan 12 nəfərin işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Zaur Hacıyevin sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası baxır.
“Köçürməyə flaş-kartları yoxdur?”
Bir müddət öncə R.Dekonun vəkilləri vəsatət vermişdi ki, hava limanından jurnalistin gömrük yoxlamasından keçərkən çəkilmiş görüntülər alınsın. Hakimlər də bu vəsatəti təmin etmişdi. İyulun 24-də hakim Zaur Hacıyev deyib ki, hava limanı sorğuya cavab versə də, görüntüləri göndərməyib. Cavabda göstərilib ki, həmin görüntülərin verilməsi mümkün deyil.
R.Deko da, vəkillər də maraqlanıb ki, niyə mümkün deyil. Məlum olub ki, hava limanı imtinanı texniki səbəblərlə izah edir. Bu da həm təqsirləndirilən şəxslərin, həm də onların vəkillərinin narazılığına səbəb olub.
“Hava limanı strateji obyektdir. Oradakı görüntülərin verilməməsini hansı texniki səbəblərlə əlaqələndirə bilərlər? Köçürməyə flaş-kartları yoxdur? Bu nə absurd cavabdır? Bu cür vacib məsələni təmin etməyən məhkəmə hansı ədalətli araşdırmadan danışa bilər?”, - “Meydan TV” işi üzrə həbsdə olan jurnalistlərdən Şəmşad Ağayev (Ağa) belə deyib.
Vəkil Şəhla Hümbətova isə vəsatət qaldırıb ki, məhkəmə yenidən sorğu göndərsin. Onun sözlərinə görə, bu, şəxsin təqsirsizliyinə dəlalət edən mühüm məsələdir və bu üzdən “texniki imkan yoxdur” bəhanəsi ilə məsələ bitməməlidir: “Bu cür yanaşma məhkəməyə hörmətsizlikdir. Xahiş edirik, təkrar sorğu göndərin”.
Hakim qərar verib ki, növbəti məhkəmə iclasında bu məsələyə yenidən baxılsın.
R.Deko ifadəsində onu da bildirib ki, yaşadığı ölkənin gerçəkliklərini, burada korrupsiyadan, neopotizmdən, diktaturadan danışmağın, yazmağın faktiki cinayət olduğunu ola bilsin, gec dərk edib. Bununla belə, tutduğu yola, jurnalistikanı seçdiyinə görə qətiyyən peşman deyil:
“15 ildir jurnalistikada görmədiyimi, yaşamadığımı, ölkəmin əsl üzünü, astarını həbsxanada gördüm”.
O vurğulayıb ki, məhkəmədən xüsusi gözləntisi yoxdur. Çünki belə məhkəmədə hakimlər qərar vermir.
“Özündən başqa heç bir kəsə bu haqqı tanımır”
İyunun 24-də keçirilən məhkəmə iclasında “Meydan TV”nin həbsdə olan əməkdaşlarından Xəyalə Ağayeva da ötən proseslərdən yarımçıq qalmış ifadəsini davam etdirib. İfadəsində 22 iyul - Milli Mətbuat Gününü və bugünlərdə Şuşada keçirilən Beynəlxalq Media Forumunu da yada salıb.
“Heç bir despotun hücumu mətbuat qarşısında öldürücü ola bilməz. İlham Əliyev də istisna deyil. Əksinə, elə onun özünün mediaya ehtiyacı var. 4 ildir ki, sərasər Şuşada Beynəlxalq Media Forumu keçirir. İşi düşəndə jurnalistləri başına yığıb mətbuat vasitəsilə, onlardan istifadə edərək öz fikirlərini dünyaya çatdırır. Lakin özündən başqa heç bir kəsə bu haqqı tanımır”, – X.Ağayeva ifadəsində belə deyib.
Jurnalist vurğulayıb ki, öz vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gəldiyinə görə bu ölkədə peşəkar jurnalistikanın düşmənləri onu həbslə mükafatlandırıblar.
Bu iş üzrə həbsdə olan daha bir jurnalist Fatimə Mövlamlı da ifadəsində vurğulayıb ki, onları konkret hansısa reportaja görə yox, bütövlükdə azad medianı susdurmaqdan ötrü həbs ediblər. Onun sözlərinə görə, xadimə işləyən anasının maddi köməyi ilə dolandığı halda, evindən 13 min avro pul çıxdığını iddia edirlər: “Ən absurd məsələ odur ki, 13 min avronun içində 500-lük əskinaslar var və onların da çapı 2019-cu ildə dayandırılıb. Heç Hindistan kinolarında belə ssenari qurmurlar”.
Jurnalistlərin hamısı prokuror Vüsal Abdullayevin suallarını cavablandırmaqdan imtina edib.
“Mən hökumətin sifarişçisinin heç bir sualına cavab vermirəm”, - X.Ağayevanın sözləridir.
“Meydan TV” işi üzrə məhkəmə prosesi avqustun 7-də digər jurnalistlərin ifadələri ilə davam edəcək.
Xatırlatma
“Meydan TV”nin baş redaktoru Aynur Elgünəş, əməkdaşları Aysel Umudova, Natiq Cavadlı, Aytac Əhmədova, Xəyalə Ağayeva və Ramin Cəbrayılzadə (Deko) 2024-cü il dekabrın 6-dan həbsdədir. Həmin gün onlarla yanaşı, Bakı Jurnalistika Məktəbinin direktor müavini Ülvi Tahirov da həbs olunub.
Bu cinayət işi üzrə 2025-ci ilin fevralında daha üç jurnalist saxlanılıb - Şəmşad Ağayev, Nurlan Qəhrəmanlı (Libre) və Fatimə Mövlamlı.
Mayda jurnalist Ülviyyə Quliyeva, avqustda foto-jurnalist Əhməd Muxtarov da “Meydan TV” ilə bağlı cinayət işi üzrə həbs olunub.
Onlara Cinayət Məcəlləsinin 192 (qanunsuz sahibkarlıq), 193-1 (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması), 213 (vergidən yayınma), 206 (qaçaqmalçılıq) və başqa maddələrilə ittihamlar verilib. Jurnalistlər qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricdən valyuta gətirməkdə ittiham olunurlar. Bu maddələrdə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
2023-cü ilin noyabrından başlayaraq Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Onların arasında “AbzasMedia” və “Toplum TV”nin xeyli əməkdaşı da var.
“AbzasMedia işi” üzrə təqsirləndirilən 7 jurnalistə 9 ildən 7 il 6 aya qədər həbs cəzası verilib. AzadlıqRadiosunun jurnalisti Fərid Mehralızadə də onların arasındadır. O, 9 il azadlıqdan məhrum edilib.
“Toplum TV” işi üzrə məhkəmədə vəkillərin çıxışları mərhələsidir. Orada jurnalist və fəallara prokuror 13 ildən 16 ilədək həbs cəzası istəyib.
Jurnalistlər bu ittihamların heç birini qəbul etmir, prezident də daxil olmaqla, hökumət təmsilçilərinin korrupsiya əməllərini ifşa etdiklərinə, məmur özbaşınalıqlarını ictimailəşdirdiklərinə görə cəzalandırıldıqlarını bildirirlər.
Rəsmilər isə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmur. İddia edirlər ki, jurnalistlər törətdikləri əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar.