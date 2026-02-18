'MeydanTV işi' üzrə tutulan jurnalistlər səfirlikləri məhkəmələrinə çağırırlar

"MeydanTV işi" üzrə həbs olunmuş jurnalistlər Azərbaycandakı diplomatik korpusa müraciət ediblər.
Jurnalistlər onların Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmə proseslərində iştirak edərək monitorinq aparmalarını istəyiblər. "Çünki müstəqil medianın olmaması və prosesin media tərəfindən vizual işıqlandırılmaması səbəbindən elementar müdafiə hüququmuz pozulur", - onlar vurğulayıblar.
Müraciət müəllifləri qeyd edirlər ki, qanunda şəxslərin özlərini təqsirli bilib-bilməməsi ilə bağlı münasibət bildirmək, əsaslandırmaq hüququ olduğu halda, hakim Aytən Əliyeva həbsdə olan jurnalistlərə bu imkanı tanımır: "Azərbaycan rəsmiləri jurnalistlərin azadlığa buraxılması tələbi ilə olunan çağırışlara "hələ məhkəmə gedir, ədalətli qərar veriləcəyinə inanırıq" cavabını verir. Siz məhkəməyə gəlib monitorinq edərək görə bilərsiniz ki, sadə replika hüququna hörmət edilmədiyi bir məhkəmədən ədalət gözləmək sadəlövhlükdür".
Müraciətə Azərbaycandakı diplomatik korpusunun təmsilçiləri və hakim A.Əliyevadan münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.
Bu iş üzrə tutulanlar...
MeydanTV-nin əməkdaşları – Aynur Elgünəş, Aysel Umudova, Natiq Cavadlı, Aytac Tapdıq, Xəyalə Ağayeva və Ramin Deko 2024-cü il dekabrın 6-dan həbsdədirlər. Onlarla yanaşı, Bakı Jurnalistika Məktəbinin direktor müavini Ülvi Tahirov da həbs olunub.
Adları çəkilən şəxslərdən başqa, ötən ilin fevralında daha üç jurnalist də MeydanTV ilə bağlı cinayət işi üzrə tutulub. Fevralın 4-də Şəmşad Ağayev, fevralın 20-də Nurlan Libre, fevralın 28-də isə Fatimə Mövlamlı saxlanıb. Həmçinin, mayda jurnalist Ülviyyə Əli, avqustda fotojurnalist Əhməd Muxtar da həbs olunublar.
Onlara Cinayət Məcəlləsinin 192-ci (qanunsuz sahibkarlıq), 193-1 (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması), 213 (vergidən yayınma), 206 (qaçaqmalçılıq) və başqa maddələriylə ittihamlar verilib. Jurnalistlər qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricdən valyuta gətirməkdə suçlanırlar. Bu maddələrdə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub. Jurnalistlər ittihamları qəbul etmirlər.
Xatırlatma
2023-cü ilin noyabrından bəri Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Onların arasında AbzasMedia və ToplumTV-nin xeyli əməkdaşı da var.
"AbzasMedia işi" üzrə təqsirləndirilən yeddi jurnalistə 9 ildən 7 il 6 ayadək həbs cəzası verilib. AzadlıqRadiosunun jurnalisti Fərid Mehralızadə də onların arasındadır. O, 9 il azadlıqdan məhrum edilib.
"ToplumTV işi" üzrə məhkəmə davam edir.
Jurnalistlər bu ittihamların heç birini qəbul etmir, hökumət təmsilçilərinin korrupsiya əməllərini ifşa etdiklərinə, məmur özbaşınalıqlarını ictimailəşdirdiklərinə görə cəzalandırıldıqlarını bildirirlər.
Rəsmilərsə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmur və iddia edirlər ki, jurnalistlər törətdikləri əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar.