Azərbaycan vətəndaşı manata daha çox inanır, yoxsa dollara?
Əhali get-gedə manatı seçir və bu seçimin əsas səbəblərindən biri sığortalanma sayılır. Azərbaycanda əmanətlərin sığortalanması qanununa görə, milli valyutada yerləşdirilən əmanətlər illik 12 faiz dərəcəsi ilə qorunur və həmin həddə qədər dövlət tərəfindən tam sığortalanır. Xarici valyutada bu faiz həddi 2.5-dir.
Arxiv
Sentyabr 29, 2025
Avtobus və metroda gediş haqları bahalaşdı
Sentyabr 26, 2025
'AbzasMedia'nın üç jurnalisti Lənkərandakı həbsxanaya köçürüldü
