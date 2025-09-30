Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2025, 30 Sentyabr, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 23:05

Azərbaycan videoları

Azərbaycan vətəndaşı manata daha çox inanır, yoxsa dollara?

Azərbaycan vətəndaşı manata daha çox inanır, yoxsa dollara?
Embed
Azərbaycan vətəndaşı manata daha çox inanır, yoxsa dollara?

No media source currently available

0:00 0:02:45 0:00

Əhali get-gedə manatı seçir və bu seçimin əsas səbəblərindən biri sığortalanma sayılır. Azərbaycanda əmanətlərin sığortalanması qanununa görə, milli valyutada yerləşdirilən əmanətlər illik 12 faiz dərəcəsi ilə qorunur və həmin həddə qədər dövlət tərəfindən tam sığortalanır. Xarici valyutada bu faiz həddi 2.5-dir.

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG