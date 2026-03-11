Kürdlər İranla savaşacaqmı? – 'Azərbaycanlılara zorakılıq etsələr... şiddət artacaq'
Siyasi şərhçi Ərəstun Oruclu düşünür ki, kürdlərin münaqişəyə cəlbi ancaq lokal sabitliyi poza bilər və bu zaman etnik azərbaycanlılara da təsirləri mümkündür: "Unutmayaq ki, İran hakimiyyətində, o cümlədən İranın silahlı qüvvələrində kifayət qədər azərbaycanlılar da var. Azərbaycanlılar hansısa bir şəkildə zorakılığa, yaxud diskriminasiyaya və qətliama məruz qalacağı halda, bu, kürdlərə qarşı şiddəti bir qədər də gücləndirəcək. Məncə, bu məsələnin heç bir perspektivi yoxdur".