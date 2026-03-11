Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 12 Mart, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 00:38
Aktual

Kürdlər İranla savaşacaqmı? – 'Azərbaycanlılara zorakılıq etsələr... şiddət artacaq'

Kürdlər İranla savaşacaqmı? – 'Azərbaycanlılara zorakılıq etsələr... şiddət artacaq'
Embed
Kürdlər İranla savaşacaqmı? – 'Azərbaycanlılara zorakılıq etsələr... şiddət artacaq'

No media source currently available

0:00 0:06:37 0:00

Siyasi şərhçi Ərəstun Oruclu düşünür ki, kürdlərin münaqişəyə cəlbi ancaq lokal sabitliyi poza bilər və bu zaman etnik azərbaycanlılara da təsirləri mümkündür: "Unutmayaq ki, İran hakimiyyətində, o cümlədən İranın silahlı qüvvələrində kifayət qədər azərbaycanlılar da var. Azərbaycanlılar hansısa bir şəkildə zorakılığa, yaxud diskriminasiyaya və qətliama məruz qalacağı halda, bu, kürdlərə qarşı şiddəti bir qədər də gücləndirəcək. Məncə, bu məsələnin heç bir perspektivi yoxdur".

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG