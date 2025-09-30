Sakinləri zorla evlərindən çıxaran 'Kristal Bakı' o yerlərdə binalar tikmək istəyir

“Kristal Bakı” şirkəti “Qanlı göl” civarındakı “Park Yasamal” layihəsinin növbəti mərhələsinin icrasına başlamağa qərar verib. Şirkət yeni çoxmərtəbəli binaların inşasından ötrü onillərdir həmin ərazidə yaşayanları zorla evlərindən çıxarmaq istədiyindən, məhkəmədə sakinlərə qarşı iddialar qaldırıb. Bu barədə AzadlıqRadiosunu həmin sakinlərdən biri - Emil Səlimov bilgiləndirib.
Onun dediyinə görə, “Kristal Bakı” ASC Yasamal Rayon Məhkəməsində, atası Rafiq Səlimov da daxil, müxtəlif ev sahiblərinə qarşı evlərin boşaldılması tələbiylə iddia qaldırıb.
Emil Səlimov bildirir ki, şirkət evinin yerində tikəcəyi binalarda sakinlərə mənzil vermək istəmir. Təklif etdiyi kompensasiyanın məbləği isə yaşadıqları ərazi üzrə bazar qiymətlərindən dəfələrlə aşağıdır. Üstəlik, ən əsası, sakinlər onillərdir yaşadıqları ərazidən köçmək istəmir, öz evlərinin sahəsinə uyğun mənzil tələb edirlər:
“Biz 30 ildir bu evdə yaşayırıq, qeydiyyatımız var. Bütün kommunal xidmətlər ödənilir. İndi 'Kristal' özbaşınalıq edir, məhkəmədə iddia qaldırır ki, 'qanunsuz tikilidir, boşaldılsın'. Bizim 85 kvadratmetrlik evimizə də 60 min manat kompensasiya təklif edir. Özü 85 kvadratlıq tam təmirsiz, təkcə daş divarı o qiymətə satarmı? Bu qədər insafsızlıq, bu qədər vicdansızlıq olmaz”.
E.Səlimov atasının ciddi sağlıq problemləri yaşadığını da deyir. Məhkəməyə verilən digər qonşular da ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Sakinin fikrincə, məhkəmə çəkişmələri, insanların onillərdir yaşadıqları evlərdən zorla çıxarılması faciəyə gətirib çıxara bilər:
“Bunlar nə vaxt gəlib bizə hansısa təklif elədilər ki, razılaşmadıq, məhkəməyə verdilər? Şəxsən bizim ailə heç bir məbləğdə kompensasiya istəmir, evimizin sahəsinə uyğun ev istəyirik, artıq heç nə. Ailə üzvlərimin sağlamlığı ilə bağlı istənilən xoşagəlməz halın məsuliyyəti də bu şirkətin üzərindədir”.
“Kristal Bakı” R.Səlimova qarşı “pul ödənilməklə qanunsuz tikilinin boşaldılaraq sökülməsi” tələbinə dair ASC-nin iddiasına oktyabrın 14-də baxılacaq.
Avropa Məhkəməsi “Türkiyəyə qarşı” qərarında yazır ki...
“Kristal Bakı”nın “Qanlı göl” ətrafındakı sakinlərə qarşı davranışını AzadlıqRadiosuna şərh edən vəkil Nemət Kərimlinin fikrincə, məhkəmədə belə bir iddianı qaldırmağa şirkətin subyektiv hüququ yoxdur:
“Tikinti şirkəti o insanların yaşadıqları evlərin qanunsuz tikili olub-olmadığını müəyyənləşdirəcək orqan deyil. Şirkət özlüyündə həmin evlərin qanunsuz tikili olmasına qərar verib, üstəlik, onların sökülməsi tələbiylə iddia qaldırır? Tikinti şirkəti hansı səlahiyyətlə belə addım atır?”
N.Kərimli Avropa Məhkəməsinin “Öner Yıldız Türkiyəyə qarşı” qərarını yada salır. Həmin qərarda bəhs olunan olayda zibil qutularındakı yanğının alovu yaxınlıqdakı gecəqonduya qədər yayılmış və orada bir nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Türkiyədə yerli məhkəmələr gecəqondunu özbaşına tikili kimi qiymətləndirsələr də, Avropa Məhkəməsi məsələyə fərqli yanaşıb. Qərarda göstərilib ki, illərlə insanlar orada yaşayıbsa, kommunal xidmətlərə görə ödəniş olunubsa, dövlət orqanları bunu görüb və bununla da faktiki mülkiyyət hüququ tanınıb. Beləliklə, həmin qərarda məhkəmə həm yaşamaq, həm də mülkiyyət hüququnun pozuntusunu tanımışdı:
“Avropa Məhkəməsinin presedent qərarları bütün üzv ölkələr üçün keçərlidir və bizim məhkəmələr də yeri gəldikcə istinad edir. Yasamalda da insanlar 30 ildir yaşayırlar, qeydiyyatları var, dövlət orqanları faktiki onların mülkiyyət hüququnu tanıyıb. İnsanlara da ya ədalətli şəkildə - öz evlərinin sahəsinə uyğun mənzil verilməlidir, ya da özləri istəsələr, bazar qiyməti ilə kompensasiya...”.