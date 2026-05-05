Avropa İttifaqının baş diplomatı Azərbaycandadır

Avropa İttifaqının (Aİ) Xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas bu gün, mayın 5-də Azərbaycana gəlib. Qurumun Bakıdakı nümayəndəliyinin məlumatına görə, Kallas Azərbaycanın Aİ üçün dəyərli və etibarlı enerji tərəfdaşı olduğunu bildirərək Bakıda olmaqdan məmnunluğunu ifadə edib.
"Xüsusilə ticarət, nəqliyyat və rəqəmsal texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. Aİ, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya arasında əlaqələrin gücləndirilməsi ortaq strateji maraqlarımıza uyğundur. Biz Azərbaycanla daha strukturlaşdırılmış tərəfdaşlıq formatını müzakirə etməyə hazırıq. Əlbəttə ki, insan hüquqları üzrə açıq və səmimi dialoq fəaliyyətimizin ayrılmaz hissəsi olaraq qalır", –o vurğulayıb.
Səfər çərçivəsində Kallasın Azərbaycan rəsmiləri, o cümlədən prezident İlham Əliyevlə görüşü planlaşdırılır.
Xatırlatma
Azərbaycan Aİ ilə əsası 2009-cu ildə qoyulmuş "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Bu proqrama həmçinin Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, Ermənistan və Belarus daxildir.
Ukrayna, Moldova və Gürcüstanla artıq assosiasiya sazişləri imzalanıb və onlara namizəd statusu verilib. Lakin Gürcüstanda qəbul edilən "xarici agentlər" və cinsi azlıqlarla bağlı mübahisəli qanunlar, habelə 2024-cü il parlament seçkilərindən sonrakı gərginlik səbəbindən Tbilisinin Aİ-yə inteqrasiya danışıqları dayandırılıb. Belarus isə lap əvvəldən proqramda iştirakını dayandırdığını elan edib.
Ermənistanla illər öncə hərtərəfli tərəfdaşlıq sazişi imzalansa da, Azərbaycanla bənzər sənəd üzrə 2017-ci ildə başlayan danışıqlar hələ də yekunlaşmayıb. Yerli müxalifət hakimiyyəti islahatlardan yayınmaq üçün prosesi bilərəkdən uzatmaqda ittiham edir. Rəsmi Bakı isə ölkədə bütün fundamental azadlıqların tam təmin olunduğunu bildirir.