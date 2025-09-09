İsrail Qətərdə HƏMAS rəhbərliyini vurduğunu deyir

Sentyabrın 9-da Qətərin paytaxtı Dohada partlayışlar baş verib. İsrail ordusu bildirib ki, HƏMAS rəhbərliyinə zərbə endirib. ABŞ və Avropa İttifaqı HƏMAS-ı terrorçu təşkilat sayır.
Dinc sakinlərə ziyan vurulmaması üçün tədbirlər görüldüyü bildirilir.
Qətər hakimiyyəti zərbələrin HƏMAS üzvlərinin yaşadığı evlərə dəydiyini bildirib, İsrailin hərəkətlərini pisləyib, beynəlxalq hüququ pozduğunu bəyan edib.
Qətər İsraillə HƏMAS arasında Qəzzada atəşkəslə bağlı dolayısı ilə gedən danışıqlarda vasitəçilik edir. HƏMAS-ın siyasi ofisi bu ölkədə yerləşir və daha öncə İsrailin hədəfinə tuş gəlməyib.
"Əl-Cəzirə" və başqa KİV-lərin yazdığına görə, HƏMAS rəhbərləri son sülh təkliflərinin müzakirəsi üçün Dohaya yığışıblar.
Bu zərbənin ABŞ- ilə razılaşdırıldığı hələlik aydın deyil. ABŞ-nin Qətərlə yaxşı münasibətləri var. İsrail mediası isə yazır ki, hücumdan öncə İsrail hakimiyyəti həm ABŞ-ni, həm də Qətəri xəbərdar edib.
İsrail Qəzza sakinlərini şəhərdən çıxmağa çağırıb
İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Qəzza şəhərinin sakinlərinə İsrail qoşunlarının əsas hücumundan öncə şəhərdən çıxmağı tövsiyə edib. Bu haqda o, İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin əməliyyat qərargahından videomüraciətində bildirib. Xəbəri "The Times of Israel" yayıb.
Netanyahu sentyabrın 8-də deyib ki, öncəki iki gündə 50 "terror" obyektinin sıradan çıxarılması şəhərin tam ələ keçirilməsinin əvvəlidir. "Bütün bunlar indi Qəzza şəhərində toplaşan qüvvələrimizin əsas quru manevrlərinin müqəddiməsidir", – Netanyahu bildirib.
İsraillilər ertəsi gün Qəzza şəhərinə vərəqələr ataraq fələstinlilərdən şəhərdən çıxmağı tələb ediblər.
Müharibədən öncə bu şəhərin təxminən bir milyon nəfər əhalisi olub.
Evakuasiya əmri sakinlər arasında çaxnaşma və çaşqınlıq yaradıb. "Reuters" xəbər verir ki, sakinlər gizlənə biləcəkləri təhlükəsiz yer tanımadıqlarını deyirlər. Bir çox fələstinli isə Qəzzada qalacağını bildirib. Agentlik, hələlik, kütləvi köçün olmadığını yazıb.
İsrailin Müdafiə Nazirliyi avqustun 20-də Qəzzaya hücum planını təsdiqləyib. Avqustun 29-da isə döyüşlərdəki gündəlik "taktiki" fasilələr ləğv olunub. Bu fasilələrdə dinc əhaliyə yardım çatdırılırdı.
2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS İsrailin cənubuna hücum edib, təxminən 1200 nəfər həlak olub, 251 nəfər girov götürülüb. Bu hücuma cavab olaraq İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. O vaxtdan bəri Qəzzada 60 mindən çox insanın öldürüldüyü bildirilir. HƏMAS-ın nəzarətində olan ərazinin səhiyyə nazirliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın şəxs aclıqdan həyatını itirib və onların arasında uşaqlar çoxluq təşkil edir.