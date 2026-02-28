İranda internet bloklanıb

ABŞ və İsrailin koordinasiyalı hava zərbələri fonunda İranda internet “tamamilə” kəsilib.
NetBlocks qlobal internetin monitorinqi qrupunun məlumatına görə, fevralın 28-də ölkədə internet bağlantısı həmişəki səviyyənin 4 faizinə düşüb, hərbi əməliyyatlar şiddətləndikcə informasiya axını ciddi məhdudlaşıb.
İranın bir neçə xəbər saytı, o cümlədən rəsmi IRNA xəbər agentliyi kiberhücumlara məruz qaldıqlarını bildirəndən az sonra bloklama başlanıb.
NetBlocks indiki kəsintinin ötən iyunda İsraillə 12 günlük münaqişə zamanı İran hökumətinin tətbiq etdiyi tədbirlərlə “üst-üstə düşdüyünü”, bu səbəbdən bu dəfə də bloklamanı dövlətin tətbiq edə biləcəyini bildirir.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsraillə birgə İranda “böyük döyüş əməliyyatları”na start verildiyini bəyan edib. Məqsəd İranın raket və nüvə infrastrukturunu sıradan çıxarmaqdır.
Tramp video müraciətində deyib ki, məqsəd Amerika xalqına və müttəfiqlərə “təhdidləri” aradan qaldırmaqdır. O, İran ictimaiyyətinə müraciətlə “azadlıq saatınız yaxındır” deyib, hərbi mərhələ bitincə vətəndaşları “hökumətinizi ələ keçirməyə” çağırıb. Bu isə əməliyyatın son məqsədinin İslam Respublikasının süqutu olduğunu göstərir.
Tehranda İslam Respublikasının rəhbərliyi hədəf alınıb. Raketlərin şəhərin mərkəzində ali dini rəhbər ayətullah Əli Xameneyi və prezident Məsud Pezeşkianın yaşayış komplekslərinə düşdüyü bildirilir. Agentliklər hər iki liderin təhlükəsiz məkanlara köçürüldüyünü, sağ olduğunu xəbər verib.
İsraildə fövqəladə vəziyyət elan olunub, İran regiondakı bazalara qarşılıqlı raket zərbələri endirib.