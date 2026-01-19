İran ABŞ-nin mümkün zərbəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

İran prezidenti xəbərdarlıq edir ki, ABŞ-nin zərbəsi Tehranın "sərt" cavabına səbəb olar. İran rəsmisi isə etirazlarda azı 5 min nəfərin öldürüldüyünü, onlardan təxminən 500-nün təhlükəsizlik əməkdaşı olduğunu deyib.
İranda etirazlar ötən ay Tehrandakı Böyük Bazarda başlayıb. İqtisadi çətinliklərdən narazılıq sonradan dini rejimin sonunu tələb edən çağırışlara çevrilib.
ABŞ prezidenti Donald Tramp dəfələrlə deyib ki, etirazçılar öldürülər, edam edilərsə, Vaşinqton müdaxilə edə bilər. O, "Politico"ya müsahibəsində deyib: "İranda yeni rəhbərlik axtarmağın vaxtı çatıb".
İran isə bazar günü iğtişaşlarda saxlananların edam oluna biləcəyini bildirib.
Prezidenti Məsud Pezeşkian X platformasında yazıb ki, "Tehranın istənilən ədalətsiz təcavüzə reaksiyası sərt olacaq, peşmançılıq gətirəcək". O əlavə edib ki, ölkənin ali dini liderinə istənilən hücum "ölkəyə qarşı hərtərəfli müharibəyə bərabərdir".
ABŞ-də yerləşən HRANA insan haqları qrupunun yanvarın 17-də bildirdiyinə görə, etirazlarda ölü sayı 3 min 308 nəfərdir, daha 4 min 382 iş nəzərdən keçirilir. Qurum azı 24 min nəfərin həbs olunduğunu təsdiqləyib.
"Reuters"ə danışan İran rəsmisi isə ölü sayının kəskin arta biləcəyini deyib. O əlavə edib ki, İsrail və xaricdəki silahlı qruplar küçələrə çıxanları dəstəkləyib, onları təchiz edib.
Tramp yanvarın 16-da sosial media postunda Tehran liderlərinə 800 edamı təxirə saldığı üçün təşəkkür edib. Amma həftəsonu İran ədliyyəsi edamların davam edə biləcəyini bildirib.
Şənbə günü internetin qismən bərpa olunduğu deyilsə də, "NetBlocks" məhdudiyyətlərin sonradan qaytarıldığını bildirib.