Prezidentdən soyuq suda üzməyi sevənlərə məsləhət: 'Sea Breeze'ə buyurun...
"Şəhərsalmanın digər bir nümunəsi "Sea Breeze" istirahət mərkəzidir. Mən qonaqlarımıza, xüsusilə də soyuq suda üzməyi sevənlərə oraya getməyi məsləhət görürəm". Prezident İlham Əliyevin Şəhərsalma Forumunda qonaqlara tövsiyə etdiyi bu məkan onun keçmiş kürəkəni Emin Ağalarova məxsusdur. "Qəzetçi" onlayn platformasının baş redaktoru Leyla Mustafayeva bildirir ki, demokratik ölkələrdə bu cür davranış sərgiləyən məmurlar istefa verir: "Prezidentin bu çağırışı açıq-aşkar nepotizm nümunəsi idi. Əlbəttə ki, bu, ilk hal deyil. Qarabağda da prezident otel açır, sonradan məlum olur ki, otel onun qızlarına məxsusdur".