Qərb mediası Əliyevin 1920-cu ildə baş verənləri 'işğal' adlandırmasından yazır

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına müsahibəsində ABŞ prezidenti Donald Trampın Cənubi Qafqaz üçün sülh planını tərifləyib. Amma prezidentin dedikləri Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərin tezliklə sabitləşəcəyini deməyə əsas vermir. Bunu "Eurasianet" portalı yazır.
Əliyev deyib ki, Ermənistan konstitusiya dəyişikliyini edən kimi sülh sazişi imzalana bilər. Amma məsələnin əhali arasında həssaslığını nəzərə alaraq bunun tezliklə baş verəcəyindən əmin görünməyib.
Rusiya ilə münasibətlərdən danışan Əliyev isə əlaqələrdə soyuqluğun qaldığını təsdiqləyib, Rusiyanı ötən ilin dekabrında AZAL təyyarəsinin Rusiya səmasında vurulması üçün məsuliyyət götürməməkdə ittiham edib. Prezident 1920-ci ildə Rusiya ordusunu Azərbaycanı işğal etdiyini, bolşeviklərin Zəngəzuru Ermənistana verməklə Naxçıvanı Azərbaycandan ayırdığını deyib.
"Eurasianet" Əliyevin açıqlamalarının Moskvada yaratdığını reaksiyadan yazır. Nüfuzlu deputat Konstantin Zatulin Əliyevin çıxışını Rusiyaya "hücum" adlandırıb.
Başqa bir deputat Mixail Matveyev isə deyib ki, Əliyev Azərbaycanın sonradan Sovet İttifaqına daxil olmasına görə minnətdar olmalıdır. "Rusofobiya çox təhlükəli bir xəstəlikdir və illər keçdikcə daha da ağırlaşır", - Lenta.ru deputatdan sitat gətirib.
Əliyev niyə Moskvanı tənqid edir
"Kyiv Post" nəşri isə İ.Əliyevin 1920-ci il işğalı haqda dediklərinin Rusiyaya qarşı ən güclü bəyanatlardan biri olduğunu yazır.
Bu açıqlama "təkcə Moskvanın tarixi narrativinə meydan oxumur, həmçinin Ukraynanın Rusiya imperializminə qarşı mübarizəsi ilə səsləşir", – məqalədə deyilir. Axı, Rusiya on illər boyunca keçmiş Sovet İttifaqının genişlənməsini "könüllü birləşmə" kimi təqdim edib.
"Əliyev isə bunu "işğal" adlandırmaqla Azərbaycanı Ukrayna və Baltik ölkələri ilə eyni kateqoriyaya yerləşdirir. Bu ölkələr Moskvanın onların suverenliyini oğurladığını deyirlər. Bu yanaşma təkcə tarixi yenidən yazmaq deyil – bu, siyasi mesajdır. Bakı bununla öz keçmişi ilə Kremlin hazırda Ukraynaya hücumu arasında oxşarlıq gördüyünü nümayiş etdirir.
Ukrayna üçün isə bu mövqe strateji baxımdan önəmlidir: bu, Moskvanın qonşularının getdikcə daha az səssiz qalmaq istədiyini göstərir", – müəllif Mixeil Xaçidze yazır.
Rusiya Ukraynanı kimlərə yaxınlaşdırır
Avropa Siyasi Təhlil Mərkəzinin (CEPA) portalında azərbaycanlı təhlilçi Fuad Şahbazov yazır ki, Kremlin ədavəti Azərbaycanı Ukraynaya yaxınlaşdırır.
Rusiya avqustda SOCAR-ın Ukraynadakı enerji obyektlərini vurub. Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri bunu təsadüfi saymayıblar, "məqsədli əməliyyat" adlandırıblar.
Müəllifin fikrincə, Moskva ilə ötən ilin dekabrından yaşanan gərginlikdən Bakı öz dərsini alıb, ABŞ-nin dəstəyi ilə Ermənistanla razılaşma imzalayıb.
"Bu hadisələr iki paytaxt arasında dərinləşən və getdikcə daha da gərginləşən uçurumu əks etdirir. Bu cür hücumlar əvvəllər "bədbəxt hadisələr" adlandırılıb tezliklə unudula bilərdi. Amma bu dəfə, ən azından, hazırkı mərhələdə, belə bir ehtimal görünmür", – yazan müəllif onu da qeyd edir ki, Moskvanın Bakıya təzyiq göstərmək gücünün azalması onu Avropa İttifaqı və ABŞ ilə daha sıx əlaqələr qurmağa yönləndirə bilər. Bu isə Qərbə regionda təsirini artırmaq və Rusiyanın nəzarətini bir qədər də zəiflətmək imkanı yaradır.