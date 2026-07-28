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2026, 28 İyul, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 23:18
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Arazın o tayında boğulan səs — İran AzTV-ni niyə 'düşmən' elan etdi?

Arazın o tayında boğulan səs — İran AzTV-ni niyə 'düşmən' elan etdi?
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Arazın o tayında boğulan səs — İran AzTV-ni niyə 'düşmən' elan etdi?

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İran AzTV-ni "düşmən media" siyahısına daxil edib. Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Nəsib Nəsibli bildirir ki, gərginliyin davam etdiyi bir vaxtda Tehran xarici qüvvələrin ölkəyə, xüsusən də oradakı azərbaycanlılara olan təsirini azaltmağı hədəfləyir: "Məlum münaqişə başlayandan bəri İran xarici təsirlərə qarşı olduqca həssaslaşıb. Onlar xüsusilə Quzey Azərbaycandan gələn informasiya axınının və təsirlərin qarşısını almağa çalışırlar".

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