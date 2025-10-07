Keçmiş məhkəmə hakimi 4 min 500 manatdan çox pensiyadan narazıdır

Ötən ilin sonunda yaş həddi ilə bağlı vəzifəsindən azad edilən, 16 ildən çox məhkəmə hakimi işləmiş İsmayıl Əhmədov ona kəsilən aylıq 4 min 544 manat 88 qəpik məbləğindəki pensiyadan narazı qalıb. O, pensiyasının yenidən hesablanıb artırılmasından ötrü Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna üz tutub. İki dəfə “yox” cavabı alandan sonra məhkəmədə iddia qaldıraraq, istədiyini gerçəkləşdirib.
İ.Əhmədov 14 il Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində çalışıb. Daha öncə - 2008-2010-cu illərdə Sabirabad Rayon Məhkəməsində hakim olub.
Hakimliyədək uzun illər daxili işlər orqanlarında işləyib və 2000-ci ildə bu sistemdə təqaüdə çıxandan sonra paytaxtın Nizami rayonunda İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının Hüquq şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilib.
Cavab məktubunda bildirilib ki...
Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan keçmiş hakimə cavab məktubunda bildirilib ki, ona vaxtilə aldığı 8 min 272 manat 92 qəpik orta aylıq əməkhaqqının 54 faizi qədər pensiya təyin edilib (4 min 467 manat 38 qəpik və işdən çıxanadək ödənilmiş əmək pensiyasının tərkibindəki 77 manat 50 qəpik maddi yardım nəzərə alınmaqla toplam 4 min 544 manat 88 qəpik pensiya təyin olunub). Ancaq İ.Əhmədovun fikrincə, aldığı maaşın 80 faizi nəzərə alınmaqla hesablanma aparılmalıymış.
Bakı İnzibati Məhkəməsi sabiq hakimin iddiasını təmin edib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun üzərinə öhdəlik qoyulub ki, onun pensiyası yenidən hesablansın, indiyədək arada olan məbləğ fərqi də İ.Əhmədova ödənilsin.
Həmin fond bu qərardan narazı qalaraq, apellyasiya şikayəti versə də nəticə dəyişməyib.
Pensiyasından narazı qalan hakimlər
Son illərdə yaş həddinə görə təqaüdə çıxan məhkəmə hakimlərinin bir çoxu pensiya məbləğinin artırılması tələbiylə məhkəmələrdə iddia qaldırıblar. Onların arasında Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin keçmiş sədri Kəramət Əliyev, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi olmuş Ənvər Seyidov, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sabiq hakimi Ülvi Mayılov və başqaları var.