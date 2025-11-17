Gürcüstan Antikorrupsiya bürosunu ləğv edəcək. Xaricdə səs vermək mümkün olmayacaq

2026-cı il martın 2-dən Gürcüstan Antikorrupsiya bürosunu ləğv edəcək, bu qurumun funksiyası Dövlət Audit Xidmətinə veriləcək. Bunu noyabrın 17-də brifinqdə parlamentin sədri Şalva Papuaşvili deyib. O, həmin tarixdən şəxsi məlumatların qorunması xidmətinin də ləğv olunacağını, onun da Dövlət Audit Xidmətinə keçəcəyini açıqlayıb.
Parlament sədri deyib ki, müstəqil konstitusion orqan olaraq Audit Xidmətinin institusional müstəqilliyi yüksəkdir, bu isə beynəlxalq standartlara tam uyğundur.
2026-cı il yanvarın 1-dən biznes ombudsmanı institutu İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibinə keçir.
"Dəyişikliklər idarəetmə sistemini Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş institusional çərçivəyə uyğunlaşdıracaq, dövlət resurslarının optimallaşdırılmasını (ildə təxminən 20 milyon lari), struktur funksiyalarının sadələşdirilməsini, daha dəqiq öhdəlikləri və effektiv idarəetməni təmin edəcək", – Papuaşvili deyib.
Parlament seçkilərində yalnız Gürcüstanda səs vermək mümkün olacaq
"Exo Kavkaza" yazır ki, hakim "Gürcü Arzusu" partiyası xaricdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarının ölkə xaricindən səsverməsini qadağan etməyə hazırlaşır. Bunu da xüsusi brifinqdə parlament sədri Ş.Papuaşvili deyib. Mövcud Seçki Məcəlləsinə görə, qeyri-rezidentlər bələdiyyə seçkilərində səs verə bilmirlər, lakin parlament seçkilərində iştirak etmək hüququna malikdirlər, bunun üçün xaricdə seçki məntəqələri açılır.
Gözlənən dəyişikliklərə əsasən, vətəndaşlar parlament seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində olduğu kimi, yalnız ölkə ərazisində səs verə biləcəklər. Ş.Papuaşvilinin sözlərinə görə, bu yenilik seçki hüquqlarını məhdudlaşdırmır, sadəcə olaraq səsvermənin yerini və sərhədlərini müəyyən edir: "Əvvəlki kimi, hər bir Gürcüstan vətəndaşının seçkilərdə iştirak etməyə tam hüququ və imkanı olacaq. Yeganə şərt dörd ildən bir vətənə gəlib Gürcüstan ərazisində səs verməkdir".
O, Gürcüstandan kənarda səs vermək üçün daha səsvermə infrastrukturunun qurulmayacağını bildirib.
"Bu model beynəlxalq standartlara tam uyğundur, İrlandiya, Malta, İsrail, Ermənistan kimi ölkələrdə tətbiq olunur… Xarici yurisdiksiya və dövlətin müdaxiləni önləyə bilmədiyi siyasi mühitin təsiri altında qeyri-rezidentlərə təsir riskləri mövcuddur. Bundan başqa, qeyri-rezidentlərə qarşı informasiya manipulyasiyası riski də yüksəkdir", – Papuaşvili deyib.
Gürcüstan parlamentinin spikeri mövcud Seçki Məcəlləsinə başqa dəyişikliklərin də ediləcəyini bildirib, amma onların nədən ibarət olacağını açıqlamayıb.