Tbilisidə gərginlik qalır. Kobaxidze qərbyönlü etirazçıları həbslə hədələyib

Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze hökumətə qarşı çıxan fəalları həbslərlə hədələyib. Bu bəyanat Tbilisidə seçkilərdən sonra kütləvi etirazların ardınca səslənib.
"Bir neçə nəfər artıq həbs olunub. Onlar, əsasən, çevriliş cəhdinin təşkilatçılarıdır", – Kobaxidze oktyabrın 5-də jurnalistlərə deyib.
"Heç kim cəzasız qalmayacaq... Dövlətə və hüquq-mühafizə orqanlarına qarşı törədilən zorakılığa görə çoxları cəzasını gözləsin", – o əlavə edib.
Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) bəyanatında bildirib ki, "ictimai asayiş və təhlükəsizliyə təhdidi önləməkdən ötrü uyğun tədbirlər görüləcək".
Oktyabrın 4-də Tbilisidə küçə etirazlarının azı beş təşkilatçısı, o cümlədən fəallar Paata Burçuladze və Murtaz Zodelava həbs olunub.
70 yaşlı məşhur opera ulduzu Burçuladze həbsindən öncə DİN əməkdaşlarını xalqın çağırışına qulaq asıb hakim "Gürcü Arzusu" partiyasının liderlərini həbs etməyə çağırıb.
Oktyabrın 5-də gecə Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti (SSS) paytaxtın kənarında böyük silah, mərmi və partlayıcılar anbarı aşkarladığını bildirib.
SSS iddia edir ki, silahlar oktyabrın 4-də yerli seçkilərdə "qanunsuz fəaliyyətlər" üçün nəzərdə tutulub. Beynəlxalq qurumlar seçkilərin qorxutma və təzyiq altında keçirildiyini bildirib.
Aİ seçki prosesini pisləyib
Müxalifət seçkiləri, əsasən, boykot edib, "Gürcü Arzusu" isə hər bir seçki dairəsində qalib gəldiyini açıqlayıb.
Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallas oktyabrın 5-də seçki prosesini pisləyib. O, seçkinin narazılara qarşı böyük təzyiqlər fonunda keçirildiyini bəyan edib.
"Müstəqil media üzərinə reydlər, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı qanunların qəbulu, müxalifətçilərin və fəalların həbsi, habelə seçki qanunvericiliyinə hakim partiyanın xeyrinə dəyişikliklərin edilməsi rəqabətli seçki imkanını ciddi azaldıb. Müxalifətin böyük hissəsi bu seçkiləri boykot edib, seçici iştiraklılığı nisbətən aşağı olub", – Kallas bildirib.
"Seçkilərdən sonrakı dövrdə sakit və təmkinli olmağa, hakimiyyəti vətəndaşların toplanma və ifadə azadlığı hüquqlarını qorumağa çağırırıq", – Kallas və Avropa İttifaqının Genişlənmə Komissarı Marta Kos birgə bəyanatda deyiblər.
Aİ-yə müdaxilə suçlaması
Kobaxidze Aİ-ni Gürcüstanın işlərinə müdaxilədə suçlayıb, Aİ-nin səfiri Pavel Herçinskini misal çəkib.
"Xaricdən konkret adamlar bütün bunlara birbaş, konstitusiya quruluşunu devirmək cəhdinin elanına dəstək ifadə edib", – deyən Kobaxidze Aİ-nin Gürcüstandakı səfirinin xüsusi məsuliyyət daşıdığını söyləyib, onu Tbilisi küçələrində baş verənləri sərt pisləməyə çağırıb.
Kallas və Kos isə birgə bəyanatda Aİ-nin Gürcüstandakı roluna dair dezinformasiyanı, bu ölkədəki səfirinə şəxsi hücumları rədd edərək pisləyib.
Qərbyönlü etirazçılar ötənilki parlament seçkilərindən sonra iddia olunan pozuntulara qarşı başladılan gündəlik nümayişləri canlandırmaq istəyir.
Hökumət seçkidən sonra Aİ-yə üzvlük danışıqlarını dayandırıb. Müxalifət hökuməti rusiyayönlü siyasət yürütməkdə suçlayır.
Hakimiyyət həm bu, həm də narazıları susdurmasına dair iddiaları rədd edir.