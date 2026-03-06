Fərid Mehralızadə ittihamı 'absurd' adlandırıb

Bu gün, martın 6-da Ali Məhkəmədə Zaur Hüseynovun sədrliyi ilə "AbzasMedia işi" ilə bağlı həbsdə olan AzadlıqRadiosu jurnalisti Fərid Mehralızadə və Məhəmməd Kekalovun kassasiya şikayətinə baxılıb.
Onların hər ikisi də prosesdə iştirak edib.
F.Mehralızadənin vəkilləri Cavad Cavadov və Xalid Hüseynov müdafiə etdikləri şəxsin təqsirsiz olduğunu bildiriblər.
Vəkillər kimi günahsız olduğunu deyən F.Mehralızadə də vurğulayıb ki, onun işinə bəraətverici əsaslarla xitam verilməlidir.
Vəkillər habelə deyiblər ki, cinayət işində Mehralızadənin "AbzasMedia" nəşri ilə əlaqəsi barədə heç bir fakt yoxdur. Onlar vurğulayıblar ki, o, cəmi iki dəfə həmin nəşrə ekspert kimi müsahibə verib və buna görə heç vaxt oradan maaş almayıb.
Vəkillər xatırladıblar ki, F.Mehralızadənin avtomobili müsadirə edilib, halbuki o, bankda işləyib və kifayət qədər əməkhaqqı alıb.
F.Mehralızadə bildirib ki, o, siyasətçi olmayıb, iqtisadçı kimi analitik yazılar yazıb. Onun vurğulamasına görə, həbsinin səbəbi aydın deyil, amma yeganə versiyası odur ki, iqtisadi araşdırmalarına görə həbs edilib.
Jurnalistin sözlərinə görə, üstəlik, xaricə gedən adamı əsassız olaraq oradan qaçaqmal yolu ilə pul gətirməkdə ittiham etmək absurddur.
Proses martın 13-də davam edəcək. Növbəti prosesdə Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndəsi və dövlət ittihamçısının çıxışı gözlənir.
"AbzasMedia işi" üzrə həbslər 2023-cü ilin noyabrında başlayıb. Amma F.Mehralızadə 2024-cü il mayın 30-da saxlanıb.
Ötən il iyunun 20-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində "AbzasMedia işi" üzrə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub. Hakimin qərarı ilə "AbzasMedia"nın direktoru Ülvi Həsənli, baş redaktor Sevinc Vaqifqızı, araşdırmaçı-jurnalist Hafiz Babalı və AzadlıqRadiosunun jurnalisti, iqtisadçı Fərid Mehralızadə 9 il, jurnalistlər Nərgiz Absalamova və Elnarə Qasımova 8 il, "AbzasMedia"nın koordinatoru Məhəmməd Kekalov isə 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Onlar qaçaqmalçılıq da daxil olmaqla, bir neçə maddədə ittiham ediliblər. Lakin jurnalistlər və müdafiəçiləri istintaqın ortaya tutarlı sübutlar qoymadığını bildirib.
Xatırlatma
2023-cü ilin noyabrından başlayaraq Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladığı siyahılara görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 340 civarında siyasi məhbus var. Rəsmilərsə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyəti ilə bağlı, siyasi əsaslarla həbs edilmir. Onlar iddia edirlər ki, həmin siyahılarda adları yer alanlar törətdikləri əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Amma beynəlxalq insan haqları qurumları hökuməti haqsız tutulanları azad etməyə çağırıb.