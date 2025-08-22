Keçid linkləri
Əsas məzmuna qayıt
Əsas naviqasiyaya qayıt
Axtarışa keç
Bölmələr
Gündəm
#İzahla
Korrupsiometr
#Əslində
Fərqə bax
Qanuni Doğru
Araşdırma
Multimedia
Video
Fotoqalereya
İnfoqrafika
Karikatura
Radio arxiv
Oxu Zalı
Azərbaycan ədəbiyyatı kitabxanası
İslam və Demokratiya
İz - mədəniyyət proqramı
Haqqımızda
Missiyamız
Peşə etikası və jurnalistika standartlarımız
Materiallarımızdan istifadə
AzadlıqRadiosu mobil telefonunuzda
Bizimlə əlaqə
Xəbər bülletenlərimiz
Bizi izlə
RFE/RL-in bütün saytları
Axtar
Axtar
Əvvəlki
Növbəti
Elan:
2025, 22 Avqust, Cümə, Bakı vaxtı 18:28
Azərbaycan videoları
Arxiv
Haqqında
Bakıda ət qiyməti sorğusu: 'Qiymət 22 AZN-dir... İki aydan bir alıram'
45 dəqiqə öncə
Embed
Bakıda ət qiyməti sorğusu: 'Qiymət 22 AZN-dir... İki aydan bir alıram'
Embed
Kod yaddaşa götürüldü
en
px
hündürlük
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:02:25
0:00
Ətin qiyməti cibinizə uyğundurmu? Bakıda sorğu.
Arxiv
Avqust 21, 2025
Fransa ilə Azərbaycan barışırmı? - Yeni səfir, yeni dönəm
Avqust 20, 2025
Paşinyan İrana Azərbaycan üzərindən yol vəd edir: 'Pezeşkianı əmin etmək istəyirlər'
Avqust 19, 2025
Paşinyanın Qarabağ açıqlaması Yerevanda etiraz yaratdı: 'Azərbaycanın videolarına baxırıq'
Avqust 18, 2025
'Ukraynaya silah verə bilərik' - Rusiya SOCAR bazalarını əslində niyə hədəf alıb?
Avqust 14, 2025
10 noyabr bəyanatı qüvvədə qalırmı?
Avqust 14, 2025
'Tramp yolu' Alyaskada müzakirə oluna bilərmi?
Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax
Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG