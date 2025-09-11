Dünya xəbərləri
Ermənistanda hərbi xidmət müddətini 6 ay azaltmaq təklif edilir
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məcburi hərbi xidmətin müddətini 6 ay azaldaraq 18 aya salmağı təklif edir. Qurum qanun layihəsini ictimai müzakirəyə çıxarıb.
Yeni qaydanın 2026-cı ilin yay çağırışından tətbiq olunacağı bildirilir.
"Qanun layihəsinin qəbulu məcburi hərbi xidmətin təşkili ilə bağlı xərclərin 2028-ci ildən azalmasını təmin edəcək. Çünki 2026-cı ilin yay çağırışında 18 aylıq xidmət müddəti iyulun 1-dən başlayacaq və 2027-ci ilin 31 dekabrında başa çatacaq", – əsaslandırmada vurğulanır.
'Habertürk' və 'Show TV' dövlət qəyyumunun nəzarətinə keçdi
Türkiyədə "Habertürk" və "Show TV" daxil 121 şirkətə həbs qoyuldu.
Türkiyədə "Can Holding"ə qarşı cinayətkar təşkilat yaratmaq, qaçaqmalçılıq, dələduzluq və pul yumaq ittihamları ilə əməliyyat başladılıb. Holdinqə bağlı 121 şirkətin əmlak və aktivlərinə həbs qoyulub. İdarəçilərdən Mehmet Şakir Can, Kemal Can və Kenan Tekdağ daxil olmaqla ittihamlar üzrə 10 şübhəli şəxs barədə saxlama qərarı verilib.
Əmlak və aktivlərinə həbs qoyulan şirkətlər arasında "Show TV", "Habertürk", İstanbul Bilgi Universiteti, "Ciner Media", Doğa Məktəbləri İdarəçiliyi, "Turkish Tobacco" Tütün Məhsulları Satışı Anonim Şirkəti də var. Bu şirkətlərə qəyyum təyin edilib.
İstintaqı Küçükçəkməcə Cümhuriyyət Baş Prokurorluğu aparır. "Can Holding"ə bağlı şirkətlər vasitəsilə cinayət törətmək məqsədilə təşkilat qurulduğu, onun vasitəsilə ixtisaslaşmış dələduzluq, vergi qaçaqmalçılığı və mənbəyi bəlli olmayan gəlirlərin şirkət hesablarına daxil edilməsi və s. çoxşaxəli fəaliyyətlərin aparıldığı iddia olunur.
Maliyyə Cinayətləri Araşdırma Komitəsinin (MASAK) apardığı yoxlamalar əsasında başlanan istintaqda isə "Can Holding"ə bağlı şirkətlər vasitəsilə mənbəyi bəlli olmayan böyük məbləğdə pul daxilolmalarının edildiyi, bu pulların müxtəlif şirkətlər arasında ötürülərək izlərinin gizlədilməyə çalışıldığı vurğulanır. İttihama görə, holdinq altında yaradılan məqsədyönlü cinayət təşkilatı Kemal Can, Mehmet Şakir Can və Kenan Tekdağın rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərib.
Adları çəkilən şəxslərin ittihamlara münasibəti açıqlanmayıb.
'Oracle' şirkətinin qurucusu Larri Ellison dünyanın ən varlı adamı oldu
"Oracle" şirkətinin qurucusu Larri Ellison ilk dəfə "dünyanın ən varlı adamı" statusuna yiyələnib. Bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb. O, İlon Maskı geridə qoyub. Mask bir il idi bu siyahıya liderlik edirdi.
Sentyabrın 10-da 81 yaşlı Ellisonun sərvəti bir günün içində 101 milyard dollar artaraq 393 milyard dollara çatıb. Bu, "Oracle Corp."un rüblük hesabatının dərcindən sonra baş verib. Hesabat gözləntiləri üstələyib, şirkətin gələcəkdə daha da böyüyəcəyini göstərib.
Bu, həm də "Bloomberg" Milyarderlər İndeksinin tarixində bir gündə qeydə alınmış ən böyük sərvət artımıdır.
Ellison hazırda "Oracle" şirkətinin səhmlərinin 41 faizinin sahibdir, idarə heyətinin sədri, həmçinin texniki direktor vəzifələrini icra edir.
İ.Maskın sərvəti isə hazırda 385 milyard dollar təşkil edir.
'Coca-Cola' 'Koka-kola kompani'ni Rusiyada məhkəməyə verib
ABŞ-nin "The Coca-Cola Company" şirkəti tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş "Koka-kola kompani"ni məhkəməyə verib. Məlumatı RBK yayıb.
Moskva Arbitraj Məhkəməsi sentyabrın 8-də iddianı qeydə alıb. Tələblərin mahiyyəti açıqlanmır. "Kommersant" "Rospatent"ə istinadla yazır ki, "The Coca-Cola Company" "Coke" və "Coca-Cola" ticarət nişanlarının sahibidir, bu müstəsna hüquq 2032-ci iləcən uzadılıb.
2025-ci ilin martından Novosibirskdə yerləşən "PKV" şirkəti Cənubi Osetiyanın "Koka-kola kompani" şirkəti ilə razılaşma çərçivəsində "Coca-Cola" brendi ilə içki buraxmağa başlayıb. "PKV" ucuz "Loca" limonadları da istehsal edir.
"KİAP" vəkil bürosundan Eldar Quliyev "Kommersant"a deyib ki, Rusiya Federasiyasında "Coca-Cola" ticarət nişanı qüvvədədir və şirkətdən icazəsiz ondan istifadə pozuntu sayılır. Şirkət Rusiya bazarından gedib.
"The Coca-Cola Company" 2022-ci ilin martında, Rusiya Ukraynaya qarşı tammiqyaslı müdaxiləyə başlayandan sonra Rusiyada fəaliyyətini dayandırdığını açıqlayıb. İyunda onun Rusiyadakı distributoru (Coca-Cola HBC) "Coca-Cola", "Fanta", "Sprite", "BonAqua", "Fuzetea", "Schweppes" kimi içki brendlərinin istehsalı və satışının dayandırıldığını bildirib. Sonradan distribütorun adı dəyişdirilərək "Multon Partners" qoyulub, yerli brendlərin istehsalına fokuslanıb.
Rusiyada müxalifətçi iki ayda üçüncü dəfə karserə salınıb
Rusiyada müxalif fəal Mixail Kriqer iki ay ərzində üçüncü dəfə cərimə kamerasına (karser) salınıb.
Bu barədə "Svobodu Kriqeru!" Teleqram kanalı məlumat verib. Kriqerin karserə 15 günlüyə salındığı açıqlanıb. Cəzanın səbəbi bəlli deyil.
Tərəfdarları deyirlər ki, o və Orlov vilayətindəki 5 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsindəki digər məhbuslar məktublara cavab verə bilmirlər. Onlara məktub üçün blanklar hələ də verilməyib. Blankların pulu isə artıq ödənilib.
Rusiya məhkəməsi Kriqeri terrorçuluğun legitimləşdirilməsi və nifrət oyatmaq maddələri üzrə təqsirli bilib. O, 2023-cü ilin payızında 7 il həbsə məhkum edilib. Ona internetdə Vladimir Putinin edamına çağırması, Arxangelskdə özünü FSB binasına çırparaq partladan tələbə Mixail Jlobitskinin hərəkətinə haqq qazandırması ilə əlaqədar ittihamlar verilib.
Kriqerin dörd il müddətinə sayt idarə etməsi də yasaqlanıb.
O, özünü təqsirli bilməyib, deyib ki, məhkəmə onu müharibəyə qarşı çıxdığına, indi isə Ukraynanı açıq müdafiə etdiyinə görə mühakimə edir. Kriqer 2022-ci ilin noyabrında həbs olunub.
Əvvəllər o, müxtəlif etiraz aksiyalarında, o cümlədən müharibəyə qarşı aksiyalarda saxlanılıb. Həmin ilin iyulunda avtomobilinə yapışdırdığı "Navalnı mənim prezidentimdir" və "Mən Putinə qarşıyam. Navalnının tərəfdarıyam" yazılmış stikerlərə görə 10 günlüyə həbs olunmuşdu.
Fevralda M.Kriqerin 65 yaşı tamam olub.
Tramp Aİ-yə təklif edib ki, Çinə 100 faizlik tarif qoysun
ABŞ mediasının məlumatına görə, prezident Donald Tramp Avropa ölkələrinə təklif edib ki, Çin və Hindistandan idxal olunan mallara gömrük rüsumlarını qaldırsınlar. Məqsədin Pekin və Yeni Dehlini Rusiya enerji resurslarının alışını azaltmağa və ya tamamilə dayandırmağa inandırmaq olduğu bildirilir. Prezident Tramp ABŞ-nin də oxşar rüsumları tətbiq edəcəyini deyib.
Məlumatda deyilir ki, D.Tramp təklifi hazırda Vaşinqtonda Tramp administrasiyası ilə sanksiyaları müzakirə edən Avropa İttifaqı nümayəndə heyəti ilə telefon danışığı zamanı səsləndirib. Prezident Tramp iki ölkədən gələn mallara 100 faiz idxal rüsumunun tətbiqi ehtimalından danışıb. "The Financial Times" qəzeti Ağ evdəki mənbəyə istinadla yazdığına görə, prezidentin mövqeyincə, "aydın yanaşma budur ki, çinlilər neft alışını dayandırana qədər təsirli rüsumlar tətbiq edilsin və qüvvədə saxlansın".
Tramp Aİ-yə açıq çağırışlar etməyib. Amma ABŞ administrasiyası Rusiya Ukraynada sülhə razılaşmazsa, ondan enerji resursları alan ölkələrə gömrük rüsumlarının tətbiq oluna biləcəyini dəfələrlə bəyan edib.
Ukrayna baş naziri Yuliya Sviridenko da ABŞ və Avropa nümayəndələrinin görüşündə iştirak edib. O, iştirakçıları Rusiyanı müharibəni aparmağa imkan verən resurslardan məhrum etməkdən ötrü qətiyyətli addımlar atmağa çağırıb.
Avqustun sonunda prezident Tramp Hindistana gömrük rüsumlarını yarıbayarı artıraraq 50 faizə çatdırıb. Çünki Nyu Dehli Rusiya neftinin alışını azaltmaqdan imtina etməyib. Çin mallarının çoxuna isə hələ də 30 faiz rüsum tətbiq olunur. D.Tramp daha öncə Çin mallarına idxal rüsumlarının 145 faizə qaldırılması planını təxirə salıb və Çinlə ticarət danışıqlarını uzadıb.
Əmək miqrantlarına ailələrini Rusiyaya gətirmək qadağan oluna bilər
"Ədalətli Rusiya-Həqiqət naminə" fraksiyasının deputatları Dövlət Dumasına əmək miqrantlarının öz ailə üzvlərini Rusiyaya gətirməsinə qadağa qoyan qanun layihəsi təqdim ediblər.
Qanun layihəsinin müəllifləri təkliflərini onunla əsaslandırırlar ki, əmək miqrantlarının ailələrinin Rusiyada qalması "dövlətin sosial infrastrukturuna, o cümlədən təhsil müəssisələri və səhiyyə sisteminə əhəmiyyətli yükə gətirib çıxarır". Onların iddiasına görə, qadağa tətbiq olunarsa, miqrasiya axını 15-20 faiz azalacaq. Belarusdan olan miqrantlar və "yüksəkixtisaslı xarici mütəxəssislər" üçün istisna təklif edilir.
Qanun layihəsi Rusiya Dövlət Dumasının qanunvericilik bazasında dərc olunub.
Makron Fransanın yeni baş nazirini seçdi
Fransa prezidenti Emmanuel Makron müdafiə naziri Sebastyen Lekornyunu ölkənin yeni baş naziri təyin edib. 39 yaşlı Lekornyu Makronun yaxın müttəfiqi sayılır və təcrübəli, diplomatik siyasətçi kimi tanınır.
8 sentyabr
Fransa bir ildə ikinci dəfə hökumətsiz qalıb
Fransa parlamentinin aşağı palatası - Milli Assambleya Fransua Bayru hökumətinə etimadsızlıq votumu elan edib. İndi baş nazir istefa verməlidir.
364 deputat kabinetə etimadsızlığa səs verib, yalnız 194 deputat Bayrunu dəstəkləyib.
74-yaşlı mərkəzçi Bayru cəmi doqquz ay əvvəl baş nazir olub. O vaxt o, parlamentin dəstəyini almışdı. Lakin bu dəfə həm solçu, həm də sağçı müxalifət kabinetin istefasını tələb edib. Prezident Emmanuel Makronun tərəfdarları parlamentdə çoxluqda deyillər və onun baş nazirliyə parlamentdə dəstək tapacaq namizədi təqdim edə bilib-bilməyəcəyi bəlli deyil.
Şərhçilər deyirlər ki, dövlət maliyyəsinin vəziyyəti Bayru hökumətinin süqutunun əsas səbəbidir. Bayru qənaət tədbirləri ilə büdcə kəsirinin azaldılmasını nəzərdə tutan büdcəni parlamentdən keçirməyə çalışdı. Lakin bunu nə sağçı, nə də solçu populistlər dəstəklədi.
Sosialistlər Makron baş nazir postunu onlara həvalə edərsə, hökumətin rəhbərliyini öz üzərilərinə götürməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Birləşmiş solçular son seçkilərdə ifrat sağçı Milli Birliyi qabaqlayaraq qalib gəliblər. Bununla belə, Makron artıq iki dəfə solçuların nümayəndələrinə kabinet qurmağı etibar etməyib.
Milli Birlik və ifrat solçu "Əyilməz Fransa" parlamentin buraxılmasını və yeni seçkilərin təyin olunmasını tələb edir. Şərhçilər Makronun sonda bu addımı atacağını istisna etmirlər. Halbuki əvvəlki seçkilər cəmi bir il əvvəl, həm də vaxtından əvvəl keçirilib.
Yelisey Sarayından bildiriblər ki, Makron "yaxın günlərdə" yeni baş nazir təyin edəcək, o da hökuməti formalaşdırmaq üçün parlamentin dəstəyini almalı olacaq.
Zelenski Rusiyanın Donetskə 'qəddar' zərbəsindən 24 nəfərin öldüyünü deyir
Rusiyanın Ukraynanın şərqində bir kəndə "qəddar" hücumu 24 dinc sakinin həyatına son qoyub. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib və beynəlxalq ictimaiyyəti hücuma "uyğun reaksiya" verməyə çağırıb.
Zelenski deyib ki, sentyabrın 9-da Donetsk vilayətinin Yarova kəndinə zərbə birbaşa insanları, sadə vətəndaşları hədəfə alıb.
Bu xəbərdən bir neçə saat öncə isə Moskva bildirib ki, Ukrayna qüvvələri Donetskin Rusiya nəzarətində olan ərazilərinə dron və raket hücumu edib. Həmin hücumlarda iki nəfər həlak olub.
"İlkin məlumata görə, ölənlərin sayı 20-dən çoxdur. Söz tapmaq olmur...", – Zelenski sosial şəbəkə paylaşımında yazıb.
Sentyabrın 9-da Londonda Ukrayna üzrə Əlaqələndirmə Qrupunun toplantısı keçirilir. Həmin qrupa 50-dən çox ölkə, NATO üzvləri və NATO-ya üzv olmayan bəzi tərəfdaşları daxildir.
Ukrayna Donetskin işğal altında olan hissəsini vurub
Ukrayna qüvvələri şərqi Donetsk vilayətinin işğal altında olan hissələrinə dron və raket zərbələri endirib. İki nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Bunu vilayətə Rusiyanın başçı təyin etdiyi Denis Puşilin deyib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna Donetsk və Makyevka şəhərlərində hədəfləri vurub.
İki zərbəyə azı 20 dronun cəlb olunduğu bildirilir.
Ukrayna rəsmiləri hücumları şərh etməyib.
Donetskin 75 faizi Rusiya qüvvələrinin nəzarəti altındadır, qalan hissəsini də ələ keçirməyə çalışırlar
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sentyabrın 8-də axşam videomüraciətində deyib ki, Rusiya qüvvələri Ukraynanın enerji sektoruna hücumları gücləndirir.
"Əlbəttə, buna cavab verir və verəcəyik, amma əsas məsələ sistemin sabitliyidir", – o vurğulayıb.
ABŞ prezidenti Donald Tramp həftəsonu deyib ki, Rusiyaya sanksiyaların ikinci mərhələsinə keçməyə hazırdır.
Sentyabrın 8-də isə Aİ-nin sanksiyalar üzrə baş rəsmisi bir qrup ekspertlə Vaşinqtona gedib. Onlar Rusiyaya qarşı blokun və Vaşinqtonun ilk addımlarını müzakirə edəcəklər.
Yerevanda ABŞ ilə 'Tramp yolu' danışıqları olmalıdır
Yaxın vaxtlarda Ermənistan ABŞ ilə danışıqlar, o cümlədən "Tramp yolu" (TRIPP) ilə bağlı müzakirə aparacaq. Bunu AzadlıqRadiosunun erməni xidmətinə Ermənistan XİN-in sözçüsü Ani Badalyan deyib. Onun sözlərinə görə, amerikalı tərəfdaşların Yerevana səfəri və keçirilən müzakirələr haqda məlumat uyğun vaxtda veriləcək.
Avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin mətni də paraflanıb. İmzalanan bəyannamədə isə Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaradacaq TRIPP marşrutundan söz açılır. Bu xəttin Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacağı bildirilir.
"Tramp yolu"nun detalları indilik qeyri-müəyyən olaraq qalır. ABŞ prezidenti bu layihədə Amerikanın 99 il ərzində iştirakından danışmışdı. Amma Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və xarici işlər naziri sonradan 99 illik icarə üzrə razılaşmanın mövcud olmadığını bildiriblər. Paşinyan sonuncu brifinqində deyib ki, Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmaların müzakirələrinə sentyabrda ABŞ və Azərbaycan ilə başlanacaq.
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf 7 rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Son illər iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda sülh danışıqları aparılırdı.
'Sistema' Solovyovun prodüserinin çınqıl biznesini üzə çıxarıb
Marqarita Jitnitskaya Marqo Krjişevskaya kimi tanınır. O, rusiyalı aparıcı Vladimir Solovyovun şoularının prodüseridir, ona maaş da ödəyir. "Sistema" araşdırma layihəsi üzə çıxarıb ki, 2024-cü ilin noyabrından o həm də Rusiyanın şimalında, Kareliyada yerləşən çınqıl istehsalı holdinqinin sahibidir.
Holdinq bir neçə hüquqi şəxsdən ibarətdir, əsas şirkətisə Kareliyanın ən iri beş şirkətindən biridir. Holdinq çınqıldan əlavə, öz yatağında qranit da çıxarır. 2024-cü ildə dövriyyəsi 1,5 milyard rubl (təxminən 16,5 milyon dollar) olub, əsas müştərilərindən biri Rusiya Dəmir Yollarıdır (RJD).
Əvvəlki və indiki sahibləri
Holdinq "Qazprom"un keçmiş baş meneceri Andrey Dmitriyevə bağlı olub. 2023-cü ildə “Qazprombank” bu biznesi 500 milyon rubla (təxminən 6 milyon dollar) alıb. Təxminən həmin dövrdə vergi orqanları holdinqin əvvəlki rəhbərlik dövründə necə işlədiyini yoxlamağa başlayıb və 118 milyon rubl (təxminən 1,3 milyon dollar) vergi və cərimə hesablayıblar.
İndiki sahiblərə gəlincə, 2024-cü ilin noyabrında Kareliya holdinqi "RNM Qrup" adlı şirkətə elə 500 milyon rubl qiymətinə satılıb. Bu məbləği "RNM Qrup" kredit şəklində alıb, çox güman ki, elə Qazprombankdan, çünki holdinqin səhmləri 99,9 faizi banka girov qoyulub.
Solovyova nə dəxli var? "RNM Qrup"un 24% faizi Marqarita Jitnitskayaya məxsusdur. O, həm də şou-biznes və təbliğatdan milyardlar qazanan M-Production şirkətinin sahibidir. M-Production teleaparıcı Vladimir Solovyovun bütün layihələrinin prodüseridir və ona maaş ödəyir.
Jitnitskayanın "RNM Qrup"dakı ortağı iş adamı Vardan Axnazarovdur. Onların birlikdə başqa layihələri də olub. Bundan əlavə, Axnazarovun Rusiya ordusuna iaşə xidməti göstərən "RBE" qrupu ilə də ortaq biznesi var.
Gürcüstanda rusiyalı turistin qətlində ittiham olunanlara 18 il həbs kəsildi
Gürcüstanın Zuqdidi rayon Məhkəməsi Rusiya turistlərinə hücum və onlardan birinin qətlinə görə Bejan Çkadua və Revaz Pakelianinin hərəsinə 18 il həbs cəzası kəsib. Bu barədə "Newsgeorgia" Gürcüstan Prokurorluğuna istinadla məlumat yayıb.
İttihamnaməyə görə, 2025-ci il yanvarın 5-də bu iki şəxs Zuqaldi şəhərindən Mestiya qəsəbəsinə gedən Rusiya vətəndaşları - Viktor Solovyov və Alina Qabayevaya hücum ediblər. Onlardan biri Solovyovu "bıçaqla zərərsizləşdirib", digəri isə ona tapançadan atəş açıb. Kişi hadisə yerində ölüb. Gürcüstan DİN-i bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslərdən biri cinayəti gizlətmək üçün cəsədi çaya atıb.
Bundan sonra onlar Qabayevanı xəlvət bir yerə aparıb və orada qoyub gediblər. Qadına yoldan keçənlər kömək ediblər.
Hücum edənlər növbəti gün saxlanılıb. Onlara ağırlaşdırıcı hallarda adam öldürmə, soyğunçuluq və digər ittihamlar irəli sürülüb.
Yerusəlimdə sərnişin avtobusuna atəş açılıb, 5 nəfər ölüb
Yerusəlimin (Qüds) şimalında, Ramot yolayrıcında sərnişin avtobusuna atəş açılıb, azı 20 nəfər xəsarət alıb. Beş nəfər həlak olub. Atəş açan şəxslər hadisə yerində öldürülüblər.
Bir neçə nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.
Şahidlərə görə, iki silahlı şəxs tıxacda dayanan avtobusa atəş açıb. Bir hərbçi və mülki şəxs cavab atəşi açıb. Amma hadisənin necə baş verdiyi haqda rəsmi açıqlama yoxdur.
Hücumdan sonra Yerusəlim ətrafındakı postlar bağlanıb, İsrailə giriş və çıxış qadağan olunub. Mərkəzi komandanlıq, polis və İsrailin Ümumi Təhlükəsizlik Xidməti (ŞABAK) terrorçuların kimliyini müəyyənləşdirir.
Atəş açanlar Qərb sahildəki Kubiba və Katna kəndlərinin fələstinli mənşəli sakinləri olduğu, İsraildə yaşayış icazələrinin olmadığı bildirilir. İsrail Müdafiə Ordusu yaşayış məntəqələri ətrafında kordon qurub.
Tramp HƏMAS-a 'sonuncu xəbərdarlıq' edib
ABŞ prezidenti Donald Tramp sentyabrın 7-də ABŞ və Aİ-nin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı HƏMAS qruplaşmasına "sonuncu xəbərdarlıq" edib. O həmçinin deyib ki, HƏMAS-ın əlindəki bütün girovların buraxılmasını təmin edəcək Qəzza sazişi tezliklə əldə oluna bilər.
"Çox yaxşı ola biləcək həll üzərində işləyirik. Bu haqda çox tezliklə eşidəcəksiz. Bunun başa çatmasına, girovların qaytarılmasına çalışırıq", – Tramp Vaşinqtonda jurnalistlərə deyib. "Reuters" onun əlavə detal vermədiyini yazır.
Bundan öncə Tramp yenə detallı danışmadan HƏMAS-a xəbərdarlıq edib ki, razılaşmada onun şərtlərini qəbul etsin.
"İsraillilər mənim şərtlərimi qəbul ediblər. İndi HƏMAS-ın da qəbul etməsinin vaxtı çatıb. HƏMAS-a razılaşmamağın fəsadları haqda xəbərdarlıq etmişəm. Bu mənim son xəbərdarlığımdır, başqası olmayacaq!", – Tramp vurğulayıb.
Təkliflər HƏMAS-a çatdırılıb
HƏMAS daha sonra bildirib ki, vasitəçilər ABŞ-dən Qəzzada atəşkəs razılaşmasına dair bəzi təklifləri çatdırıblar, həmin təkliflərin inkişaf yolları müzakirə edilir. Qrup mümkün razılaşma ilə bağlı əlavə bilgi açıqlamayıb.
HƏMAS onu da bəyan edib ki, bütün girovları bir halda etməyə hazırdır ki, müharibənin sona çatdığına dair "aydın" açıqlama verilsin və İsrail qüvvələri anklavdan tam çıxarılsın.
Şənbə günü İsrailin "N12 News" kanalı yazıb ki, Tramp HƏMAS-a yeni bir atəşkəs təklifi irəli sürüb. Razılaşmaya əsasən, atəşkəsin ilk günündə İsraildə saxlanılan minlərlə fələstinli məhbusun azadlığa buraxılması qarşılığında HƏMAS qalan 48 girovun hamısını azad edəcək; anklavda atəşkəs müddətində müharibənin dayandırılması ilə bağlı danışıqlar aparılacaq.
Bir israilli rəsmi Trampın təklifinin ciddi şəkildə nəzərdən keçirildiyini deyib, lakin ayrıntılı danışmayıb.
2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS İsrailin cənubuna hücum edib, təxminən 1200 nəfər həlak olub, 251 nəfər girov götürülüb. Bu hücuma cavab olaraq İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. O vaxtdan bəri Qəzzada 60 mindən çox insanın öldürüldüyü bildirilir. HƏMAS-ın nəzarətində olan ərazinin səhiyyə nazirliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın şəxs aclıqdan həyatını itirib və onların arasında uşaqlar çoxluq təşkil edir.
Son bilgilərə görə, Qəzzada 48 israilli girov qalıb, onlardan təxminən 20-si sağdır.
Yaponiyanın baş naziri istefa verib
Yaponiyanın baş naziri Siqeru İsiba istefaya getdiyini açıqlayıb. Buna hakim Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) parlamentin yuxarı palatası – Müşavirlər Palatasına seçkilərdə uduzması səbəb olub. Partiya son 70 ildə ilk dəfə palatada çoxluğu itirib.
68 yaşlı İsiba iyulda seçkilərdən dərhal sonra vəzifəsində qalacağını bildirmişdi. Amma bazar günü Tokioda mətbuat konfransında o deyib ki, qərarı ABŞ-la ticarət sazişi üzrə danışıqları başa çatdırmaq istəyi ilə bağlı olub. Saziş əldə edilib və o, "estafeti yeni nəslə vermək" qərarına gəlib.
Yaponiya mediası yazır ki, İsiba partiyada parçalanmanı önləməkdən ötrü bu addımı atmalı olub. Partiyanın bir hissəsi populyarlığını itirmiş baş nazirin istefasını tələb edirdi.
İsiba hökumətə bir ildən də az müddətə rəhbərlik edib. İndi LDP baş nazir postuna namizəd verməlidir. İsibanın istefasından sonra partiyadaxili səsvermə keçiriləcək və yeni lider bilinəcək. Ovaxtadək İsiba baş nazir səlahiyyətlərini icra edəcək.
"Reuters" yazır ki, hakim partiyanın yeni lideri postuna mümkün namizədlər sırasında ötən il partiya seçkilərində İsibaya uduzan Sanae Takaiti və keçmiş baş nazir Cuniçiro Koyzuminin oğlu, hazırda nazir olan Sindziro Koyzumi var.
LDP Yaponiyanın ən böyük partiyasıdır, 1955-ci ildə qurulandan kiçik fasilələrlə hakimiyyətdədir. Ötən il liberal-demokratlar aşağı palatada çoxluğu itirsələr də, koalisiya tərəfdaşlarının dəstəyi ilə hakimiyyətdə qala biliblər. Bu ilin iyulunda LDP Müşavirlər Palatasında da çoxluğu itirib, buna seçkilərdə ifrat sağçı "Sanseyto" partiyasının gözlənilməz uğuru səbəb olub.
