Ermənistanda hərbi paradda İranın 'Məcid' sistemi görünüb

Ermənistanda Respublika Günü paradında İran istehsalı olduğu ehtimal edilən hava hücumundan müdafiə sistemi də nümayiş etdirilib. Paradda Fransa və Hindistandan alınmış raket qurğuları, dronlar və zirehli texnika da gözə dəyib.
Ermənistanın Vaşinqtonla yaxınlaşdığı bir dövrdə Tehrandan silah alınması narahatlıq doğura bilər. Həm də Yerevandakı paraddan bir neçə saat əvvəl ABŞ prezidenti Donald Tramp Ermənistanın baş naziri Nikol Pashinyana 7 iyun parlament seçkiləri öncəsi açıq dəstək verib.
AD-08 “Məcid” adlı hava hücumundan müdafiə sistemi yük maşını üzərində quraşdırıllb. Onun ilk dəfə parad məşqlərində göründüyü bildirilir. Ölkənin bəzi media orqanları sistemlərin qismən örtülmüş vəziyyətdə görüntülərini yayıb, onların “Məcid” olduğunu bildirib.
AzadlıqRadiosunun erməni xidməti mayın 28-də həmin sistemlərin Respublika meydanından örtüksüz keçdiyini müşahidə edib. Lakin paradda aparıcı sistemin mənşəyi barədə konkret danışmayıb.
“Məcid” “Scorpion” olub
Bildirildiyinə görə, “Scorpion” adlı qısamənzilli özüyeriyən zenit-raket kompleksi aşağı hündürlükdə uçan təyyarələri, helikopterləri və dronları aşkarlayıb məhv edə bilir. Qurğu mühüm hərbi və sənaye obyektlərinin hava müdafiəsini də təmin edir.
Ermənistan, görünür, sistemə “Scorpion” adını verib. Digər xarici silah sistemlərinə də lokallaşdırılmış adlar verilib. Məsələn, Fransanın “Caesar” haubitsaları erməni mifologiyasındakı tanrının adı ilə “Aramazd” adlandırılıb.
Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü “Scorpion”un İran istehsalı olub-olmadığını təsdiqləməkdən imtina edib.
Yeni Zelandiyada yaşayan hərbi analitik Sirous Amerian AzadlıqRadiosunun “Radio Fərda” xidmətinə bildirib ki, sistemin İran mənşəli olduğuna şübhə etmir.
“İranın bu sistemlərinin görüntüləri ilə tanış hər kəs onları Ermənistanın rəsmi təsdiqi olmadan tanıya bilər”, – o deyib.
“Fikrimcə, bu sistemin komponent və quruluşu ilə ‘Məcid’ sistemi arasında təxminən 99,5 faiz uyğunluq var. Yəni böyük ehtimalla eyni sistemdir. Ola bilsin ki, Ermənistan yerli tələblərə görə və ya sanksiya altında olmadığı üçün İranın ‘Aras’ maşını əvəzinə daha yaxşı beynəlxalq şassi əldə edib və sistemi İtaliyanın ‘Iveco’ şassisinə quraşdırıb”, – təhlilçi əlavə edib.
Niyə “Məcid”?
“Məcid” İranın nisbətən yeni sistemidir. “Tehran Times” qəzetinin məlumatına görə, ilk dəfə ötən il İsraillə 12 günlük müharibə zamanı istifadə olunub.
“Defense Security Asia” mayın 27-də yazıb ki, Ermənistan bu sistemi alan ilk ölkədir.
“Bu sistem mövqe tuta, dayaqlarını qura, optik sistemlərini aktivləşdirə, hədəfi aşkarlaya, raketi buraxa və beş dəqiqə sonra 5-10 kilometr uzaqda ola bilər. Bu çeviklik, yüngüllük və hər şeyin bir maşında birləşdirilməsi çox cəlbedicidir”, – Amerian AzadlıqRadiosuna bildirib.
İran rəsmilərinin dediyinə görə, mart və aprel aylarında “Məcid” sistemindən ABŞ qüvvələrinə qarşı effektiv istifadə olunub. Onlar hətta bir F-35 təyyarəsinin zədələndiyini iddia etsələr də, bunu müstəqil şəkildə təsdiqləmək mümkün olmayıb.
Paşinyan bildirib ki, Yerevandakı paradın məqsədi 2023-cü ildə müharibədə Azərbaycana uduzandan sonra Ermənistan ordusunun yenilənməsi üçün alınan silahlarla bağlı xalqa hesabat verməkdir.
Müharibədə Ermənistanın dron hücumları qarşısında zəifliyi üzə çıxıb. Azərbaycan 2020-ci ildə 44 günlük müharibə, 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatla Qarabağa nəzarəti bərpa edib. Bundan sonra 100 min erməninin bölgədən qaçdığı bildirilir.
ABŞ-nin Paşinyana dəstəyi
Hazırda Paşinyanın əsas siyasi xətti Ermənistanı Moskvadan uzaqlaşdırmaq və Vaşinqtonla yaxınlaşdırmaqdır. ABŞ prezidenti də ona dəstək verib. “Nikolun yenidən seçilməsini tam və qətiyyətlə dəstəkləyirəm”, – Tramp mayın 27-də sosial şəbəkədə yazıb.
Paşinyan Ermənistanın gələcəkdə Avropa İttifaqına üzv olmaq niyyətini elan edən qanun qəbul etdirib.
Moskvadan isə sərt bəyanatlar gəlməkdədir.
“Ermənistan rəhbərliyinin Moskvanın əleyhinə yönəlmiş Şimali Atlantika alyansı ilə yaxınlaşma kursu bizi narahat etməyə bilməz”, – Rusiya XİN-in sözçüsü Mariya Zaxarova mayın 28-də belə deyib.
Amma Paşinyan ölkəsinin coğrafiyasını dəyişə bilməz. Türkiyə və Azərbaycanla onilliklər boyu düşmən münasibətdə olub, İranla isə sıx iqtisadi əlaqələri var. İran Ermənistana neft məhsulları və sənaye malları tədarük edir, Hörmüz boğazı bağlanmazdan əvvəl Ermənistan üçün əsas tranzit marşrutlarından biri idi.
Bu arada İranın Ermənistandakı səfiri Xəlil Şirqolami paradı izləyən qonaqlar arasında olub.
Hərbi analitik Amerian deyir ki, İranın Ermənistana münasibətində praqmatizm üstünlük təşkil edəcək.
“İran Ermənistanın Qərbə meylini təhlükə kimi qəbul etmir, bu satış sadəcə ixrac imkanı ilə bağlı ola bilər. İran kimi bir ölkə üçün dəyəri 500 milyon dollar olduğu deyilən müqavilələr az əhəmiyyət daşımır”.
Məqaləni AzadlıqRadiosunun jurnalistləri Rey Förlonq, Hanna Kaviani, Robert Zarqaryan hazırlayıblar.