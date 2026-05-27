Qazın qiyməti 600 dollara qalxa bilər – Rusiya Ermənistana iqtisadi təzyiqi gücləndirir

Rusiya Dövlət Duması Ermənistana verilən imtiyazlara yenidən baxmağı təklif edib. Təklifi Dumanın Təhlükəsizlik və korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinin sədr müavini Andrey Luqovoy səsləndirib. O, Rusiyanın Ermənistana verdiyi qaz imtiyazlarına yenidən baxmağı və bu ölkədən konyak idxalının məhdudlaşdırılması imkanlarını nəzərdən keçirməyi təklif edib.
Luqovoy mayın 26-da Dövlət Dumasında keçirilən "Rusiyasız Ermənistan və Ermənistansız Rusiya: Səbəblər, nəticələr və fəsadlar" mövzusunda dəyirmi masada danışıb.
"Onilliklərdir Rusiya qazı Ermənistan üçün təkcə əmtəə deyil, həm də müttəfiqlik arxitekturasının bir elementi olub. Bu sistem çökürsə, güzəştli qiymət kommersiya qiyməti ilə əvəz olunmalıdır. Bu halda, qiyməti Avropa səviyyəsinə — min kubmetr üçün 400 dollardan 600 dollara qədər qaldırmaq təklif olunur", – deputat söyləyib.
Onun sözlərinə görə, Ermənistanın Rusiya iqtisadi ərazisindən istifadəsinə imkan verən güzəştli gömrük qaydalarını və rejimlərini məhdudlaşdırmaq, eləcə də Ermənistanın Rusiya qarşısında dövlətlərarası öhdəliklərinin tam auditini aparmaq lazımdır.
Hazırda Moskva Yerevana qazın min kubmetrini 177.5 dollara, Avropaya isə 600 dollara satır.
Paşinyan "milyardlar ölkəsi" olacaqlarını deyir
AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yazır ki, baş nazir Nikol Paşinyan Rusiyanın açıqlamalarına cavab verib, ölkəsini yüksək qiymətlə hədələməyin məntiqsiz olduğunu bildirib: "Bizim o qədər pulumuz olacaq ki, bu, bizə baha görünməyəcək. Bu gün Ermənistan sülh qovşağına çevrilir, bu isə o deməkdir ki, Ermənistan min və milyonlar ölkəsi yox, milyard və trilyonlar ölkəsi olacaq".
Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bir gün öncə demişdi ki, Yerevan Avrasiya İqtisadi İttifaqından (Aİİ) çıxmaq qərarına gələrsə, güzəştli qaz qiyməti bazar əsaslı qiymətlə əvəzlənə bilər.
Prezident Vladimir Putin mayın 9-da Yerevanın iki blok arasında "mümkün qədər tez" seçim etməli olduğunu vurğulamışdı. Ermənistan hakimiyyəti isə Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirməyə meylli olmadığını bildirir, eyni zamanda "nə vaxtsa" belə bir seçim etməli olacağını da istisna etmir.