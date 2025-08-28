Mirzoyan Vaşinqtonda konstitusiyanın müzakirə olunmadığını deyir

Ermənistan Azərbaycanla razılaşmalar çərçivəsində Konstitusiyanı dəyişdirmək öhdəliyi götürməyib. Bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.
Ermənistan konstitusiya dəyişikliyi edəndən sonra Azərbaycanla sülh sazişi imzalanacaq. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 27-də yayılmış müsahibəsində deyib.
"Formal olaraq sülh sazişinin imzalanmamasının bir xüsusi səbəbi var - Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hələ də şübhə altına alan müddəa mövcuddur. Bildiyimiz qədər, onlar həmin müddəaya dəyişiklik edəcəklər. Elə ki, bu dəyişiklik olundu, yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı iddialar onların konstitusiyasından çıxarıldı, formal olaraq sülh sazişi də imzalanacaq", – prezident "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına müsahibəsində söyləyib.
Bakı ilə Yerevan arasında sülh sazişini avqustun 8-də Vaşinqtonda iki ölkənin xarici işlər nazirləri paraflayıblar. Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın görüşünə ABŞ prezidenti Donald Tramp ev sahibliyi edib.
N.Paşinyan ötən il yeni konstitusiyanın qəbul olunacağını deyib, ötən həftə bu planlarını bir daha dilə gətirib. AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yazır ki, Paşinyanın ölkəiçi tənqidçiləri İ.Əliyevin son dediklərini Azərbaycanın təzyiqi altında bu addımın atılacağına əlavə dəlil adlandırıblar.
"Konstitusiyamızı dəyişdirmək öhdəliyimiz yoxdur"
Xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan isə İctimai Televiziyaya müsahibəsində deyib ki, Ermənistan Konstitusiyasında problem olması haqda Azərbaycan tərəfinin fikrini bölüşmür: "Vaşinqtonda Konstitusiya mövzusu müzakirə olunmayıb, baxmayaraq ki, bu barədə əvvəllər Azərbaycan tərəfindən bəyanatlar eşitmişik. Biz də onların Konstitusiyasında problemlər görürük, lakin inanırıq ki, sülh sazişi bu məsələləri konstitusiyaları dəyişdirmədən həll edə bilər".
Mirzoyan əlavə edib ki, Ermənistan heç bir ölkənin tələbi ilə Konstitusiyasını dəyişmək öhdəliyini üzərinə götürməyib: "Onun dəyişdirilməsi imkanından biz hələ 2018-ci ildən danışırıq və bu söhbətlərə sadəcə Bəyannaməyə istinadla bağlı hissə əlavə olunub".
Bakı Yerevandan konstitusiyanın preambulasını çıxarmasını tələb edir. Orada Ermənistanın 1990-cı il müstəqillik bəyannaməsinə istinad yer alıb. Həmin bəyannamədə 1989-cu ildə Sovet Ermənistanı və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin qəbul etdiyi birləşmə aktına istinad olunur. Bunu gerçəkləşdirməyin yeganə hüquqi yolu referendum vasitəsilə yeni konstitusiyanın qəbulundan keçir.
Müşahidəçilərin fikrincə, referendum 2026-cı ilin iyununda növbəti parlament seçkiləri ilə eyni vaxtda baş tuta bilər. Müxalifət qrupları isə erməniləri yeni konstitusiyanı rədd etməkdən ötrü səfərbər edəcəklərini vəd ediblər.
Ermənistan deputatları Əliyevin bəyanatında təhdid görürmü
Prezident Əliyev müsahibəsində həmin səsverməyə, Paşinyanın məğlubiyyəti və hakimiyyətdən getməsi ehtimalına eyham vurub: "Əgər Ermənistanın hər hansı gələcək hökuməti hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan asılı olmayaraq, Vaşinqtonda imzalanan sənədi şübhə altına qoyarsa, Ermənistan ciddi çətinliklərlə üzləşəcək. Regiondakı güc balansı hər baxımdan tamamilə bizim xeyrimizədir".
Müxalifətdən olan deputat Kristine Vartanyan bildirib ki, Əliyev erməniləri yeni konstitusiyanı qəbul etmədikləri halda, hərbi müdaxilə ilə təhdid edir. Onun sözlərinə görə, bu, Paşinyanın Vaşinqton sammitinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyduğu barədə bəyanatlarını mənasız edir.
"Əliyevin artıq Paşinyanla əldə etdiyi razılaşmalar vecinə deyil. O, erməni xalqı ilə [eyni məzmunda] bir razılaşma istəyir, yəni, xalqın iradəsinin ifadəsini. Biz bunu baş verməməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik", – keçmiş prezident Robert Koçaryanın "Hayastan" fraksiyasından olan deputat AzadlıqRadiosunun erməni xidmətinə bildirib.
Hakim "Mülki müqavilə" partiyasından deputat Asmik Akopyan isə İ. Əliyevin bəyanatında hədə görmədiyini deyib: "Əgər Ermənistan da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət edərsə, heç bir hədə yoxdur. Əgər hakimiyyətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət etməyəcək qüvvələr olarsa, o zaman hədələr Əliyevin nəzərdə tutduqlarına bənzəyir. Mən bu siqnalı aldım".
Avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan liderləri Vaşinqtonda ABŞ prezidentinin iştirakı ilə bəyannamə də imzalayıblar. Sənədə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.