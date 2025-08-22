Azərbaycan xəbərləri
Əliyev Türkmənistana gedib. Bakı və Aşqabadın ticarəti kəskin azalıb
Bu gün, avqustun 22-də Azərbaycan prezidenti Türkmənistana səfər edib.
Bu iki ölkənin ticarət əlaqələri son illər kəskin azalıb. 2024-cü ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 383.7 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bunun 80.2 milyon dolları Azərbaycan məhsullarının ixracına, 303.5 milyon dolları isə Türkmənistan məhsullarının idxalına aiddir. Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) məlumatına görə, bu, 2023-cü ildəki göstərici ilə müqayisədə 390.2 milyon ABŞ dolları və ya təqribən iki dəfə azdır. Hesabat ilində Türkmənistan ilə ticarət dövriyyəsi Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsinin 0.81 faizi həcmində olub.
Bakı və Aşqabad arasında ticarət dövriyyəsi bu ildə azalmaqdadır.
DGK-dən bildirildiyinə görə, bu ilin yeddi ayında onların ticarət dövriyyəsi 154 milyon dollar təşkil edib. Bu isə heç ötənilki göstəricilərin yarısı belə etmir.
Üstəlik, bu illər ərzində iki ölkə arasında ticarətdə müsbət saldo (ixracın idxalı üstələməsi) Türkmənistan tərəfində olub.
Əhməd Məmmədlinin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib
Avqustun 21-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ictimai fəal Əhməd Məmmədlinin cinayət işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib.
İclasda təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.
Müdafiə tərəfi vəsatət qaldıraraq cinayət işinə xitam verilməsini və Ə.Məmmədli barəsində seçilmiş həbs-qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını istəyib.
Lakin məhkəmə bu vəsatəti təmin etməyib və işin məhkəmə baxışına göndərilməsi barədə qərar qəbul olunub.
Növbəti iclas sentyabrın 3-nə təyin olunub.
Ə.Məmmədli bu il mayın 6-da saxlanıb və mayın 8-də barəsində 4 ay həbs-qətimkan tədbiri seçilib. O, Cinayət Məcəlləsinin "sağlamlığa qəsdən ağır zərər vurma" və "xuliqanlıq" maddələri ilə ittiham olunur. Özü ittihamı rədd edir, keçmiş siyasi-ictimai və hazırki jurnalist fəaliyyətinə görə cəzalandırıldığını deyir.
Xatırlatma
Ə.Məmmədli 2022-ci ildə D-18 Hərəkatının (hərəkat 2023-cü ildə buraxılıb) sədri ikən polisin qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama maddəsi ilə 30 sutka inzibati həbs edilmişdi. Ancaq o, həbsini sülhdən danışması, prezident İlham Əliyevi tənqid etməsi ilə əsaslandırmışdı.
Yerli hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarına görə, hazırda Azərbaycanda 375 siyasi məhbus var. Hökumət nümayəndələri isə bu tip hesabatları rədd edir və həbs olunanların konkret əməllərə görə məsuliyyətə cəlb olunduqlarını bildirirlər.
Münasibətlərin pisləşdiyi deyilsə də, Azərbaycan Rusiyaya hələ də 'çörək verir'
Son aylar Azərbaycanla Rusiyanın münasibətlərin pisləşdiyi deyilsə də, iki ölkə arasında ticarət artmaqda davam edir. Azərbaycan Rusiyaya hələ də, iqtisadçıların dili ilə ifadə edilsə, "çörək verir".
Bu ilin 7 ayında Azərbaycanla ticarətdə Rusiya müsbət saldonu artırıb. Beləliklə, Azərbaycan Rusiya üçün "çörək verən ölkə" statusunu bir qədə də möhkəmlədib.
Hesabat dövründə ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 28 milyard 841 milyon dollar təşkil edib. Bunun 15.2 milyard dolları ixracın, 13.6 milyard isə idxalın payına düşür. İxrac 871 milyon dollar azalıb, idxal isə 2.8 milyard dollar artıb. Bir növ, ölkənin özünün xarici ticarətdə müsbət saldosu azalıb.
Rusiyaya gələndə, şimal qonşusu da Azərbaycanla xarici ticarətdə bir xeyli faydalanıb. Bu ilin 7 ayında Azərbaycan Rusiyaya 721.2 milyon dollarlıq mal ixrac edib. Əvəzində həmin ölkədən 2.35 milyard dollarlıq mal alıb. Hərçənd, Rusiyaya ixracda cüzi olaraq artım var. Ötən ilin 7 ayında bu rəqəm 656 milyon dollar təşkil edib. (+65 milyon dollar) Əvəzində bu ölkədən idxalda daha çox artım var. Ötən ilin hesabat dövründə həmin rəqəm 1.92 milyard təşkil edib. Bu isə Rusiyadan idxalın təqribən 432 milyon dollar artdığını göstərir.
Xatırlatma
Son aylar Azərbaycanla Rusiya arasında siyasi baxımdan münasibətlər pisləşib. İki ay öncə, iyunun 27-də Rusiya Federasiyasının Yekaterinburq şəhərində hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycan əsilli insanlara qarşı əməliyyat keçirib, bu zaman iki şəxs həlak olub, 10-a yaxın şəxs də saxlanıb. Rusiya hüquq-mühafizə orqanları əməliyyatı illər əvvəl baş verən cinayət işinin təhqiqatı ilə izah ediblər. Amma ardınca da müxtəlif şəhərlərdə Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri həbs olunmağa başlayıb və bu prosesin hələ də davam etdiyi vurğulanır.
Başa tərəfdən, Azərbaycanda da narkotik və başqa ittihamlarla Rusiya vətəndaşları saxlanıb. Bütün bunlarla bağlı hər iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri narazılıq və narahatlıqlarını ifadə ediblər.
Azərbaycan neftinin ixrac qiyməti düşür
2025-ci ilin birinci yarısında Azərbaycan neftinin bir barelinin orta ixrac qiyməti 73.8 ABŞ dollarına bərabər olub.
Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin bu gün, avqustun 19-da yaydığı "2025-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin yarımillik icrasına dair arayış və ilin sonuna gözləntilər" sənədində bildirilir.
Bu rəqəm büdcədə neftin bir barelinin götürülmüş qiymətindən (70 ABŞ dollar) 5.4 faiz çoxdur. Amma 2025-ci ilin birinci rübündə Azərbaycan neftinin orta ixrac qiyməti 77 dollardan yüksək idi.
Müstəqil iqtisadçılar hesab edirlər ki, neftin qiymətlərində düşüş davam edərsə, bu, Azərbaycan dövlət büdcəsinin icrasında problemlər yarda bilər. Onlar vurğulayırlar ki, Azərbaycan ixracının 90 faizi neft və qazın payına düşür.
İqtisadçıların sözlərinə görə, 2014-cü ildə dünyada neft kəskin ucuzlaşanda Azərbaycan hökuməti iqtisadi şaxələnməni qarşısına məqsəd qoysa da, keçən illər ərzində qeyri-neft sektorunda ciddi uğurlar əldə edilməyib.
Türkiyədə ali təhsil alanların sayı artır, amma onların yalnız 19 faizi...
Hazırda Türkiyədə 45 min nəfərə yaxın azərbaycanlı tələbə təhsil alır.
Bu barədə Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyindən (TKTA) məlumat verilib.
Qurum bildirir ki, ümumilikdə 2019-2024-cü illər üzrə xaricdə əldə olunan kvalifikasiyaların (sertifikat, attestat, diplomun) tanınması üzrə TKTA-ya 22 min 578 müraciət daxil olub. Bu müraciətlərin 5 min 327-si (19 faiz) Türkiyənin payına düşür.
Ötən altı ilə münasibətdə Türkiyədə təhsillə bağlı həmin müraciətlərin 5 min 107-si barədə müsbət, 220-dən isə imtina qərarı verilib. "İmtina səbəblərinə nəzər saldıqda Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmayan "açık öğretim" təhsil forması üzrə kvalifikasiyaların tanınmama faizinin kifayət qədər yüksək olması... əsas diqqət yetirilməli olan məqamlardır", - məlumatda əlavə edilir.
Qurumun açıqlamasına görə, 2019–2024-cü illər üzrə Türkiyənin ali təhsil müəssisələrinin diplomlarının tanınması üçün edilən müraciətlərin sayında əhəmiyyətli artım müşahidə olunsa da, ümumi 5 min 327 müraciətdən yalnız 19.71 faizi beynəlxalq reytinqlərdə ilk 1000-likdə yer alan universitetlərə aiddir.
Hər il Azərbaycandan Türkiyəyə ali təhsil üçün gedənlərin sayı artır. Dörd-beş il öncə Türkiyədə təhsil alan Azərbaycan gənclərinin sayı 20 mindən bir qədər çox göstərilirdi.
Hacı Vəliyevin həbs müddəti artırıldı
Fəaliyyətini dayandıran "Gənc Qazilər" İctimai Birliyinin (İB) sədri Hacı Vəliyevin barəsində olan həbs-qətimkan tədbirinin müddəti uzadılıb.
Bununla bağlı bu gün, avqustun 18-də Xətai rayon Məhkəməsində təqdimata baxılıb.
Məhkəmə həbs müddətinin daha 20 gün uzadılması barədə qərar verib.
H.Vəliyev bu il aprelin 1-də həbs edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü (Silahdan və ya silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə edilməklə xuliqanlıq...) və 186.1-ci (Özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və ya zədələmə - zərərçəkmiş şəxsə xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə) maddələri ilə ittiham olunur. Onun bir neçə dəfə həbs müddəti uzadılıb.
H.Vəliyevin həbsindən sonra "Gənc Qazilər" İB-nin fəaliyyətinin dayandırıldığı açıqlanıb. Bu barədə həmin qurum adından yayılan məlumatda qeyd olunub ki, son dövrlər yaranmış bir sıra obyektiv, subyektiv səbəblər, o cümlədən üzvlər arasında əlaqələrin zəifləməsini nəzərə alaraq, təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı geniş müzakirələr aparılıb: "...Birliyin fəaliyyətinin bu mərhələdə dayandırılmasının daha məqsədəuyğun olduğu qənaətinə gəlmişik".
H.Vəliyev sosial şəbəkələrdə tənqid çıxışları ilə də tanınırdı. O, xüsusilə İkinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı dövrdə döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş hərbçilərin və ya həlak olanların ailələrinin problemlərini ictimailəşdirib.
"Gənc Qazilər" İB 2021-ci ildə "Qarabağ Qaziləri" İB-nin əsasında yaradılmışdı.
H.Vəliyev müharibədə gözlərinin birini itirib. Onun digər gözündə də problem olduğu bildirilir.
Avtomobil idxalı artıb, istehsalı azalıb
2025-ci ilin 7 ayında Azərbaycana ümumilikdə 1 milyard 170 milyon 990 min ABŞ dolları dəyərində 63 min 401 ədəd avtomobil idxal olunub.
Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib.
2024-cü ilin yanvar-iyul ayları ilə müqayisədə ölkəyə idxal olunan avtomobillərin sayı 23.9 (12 min 222 ədəd), dəyəri isə 24.1 faiz ( 227.1 milyon dollar) artıb.
Amma əvəzində ölkədə avtomobil istehsalı azalıb.
Maşın, avadanlıq, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı sahələrində 2025-сi ilin yanvar-iyul aylarında 355.1 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilib. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə maşın və avadanlıqların istehsalı 10.6 faiz artıb, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı isə 12.7 faiz azalıb.
Rəsmi məlumata görə, bu ilin 7 ayında 2 min 292 ədəd və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 232 ədəd az minik avtomobili istehsal olunub.
Bir sıra ekspertlər də hesab edir ki, Azərbaycanda avtomobil istehsalı bir növ görüntü xarakter daşıyır. Onların fikrincə, bu, avtomobil istehsalından çox onun yığılması kimi qiymətləndirilməlidir, çünki onların əksər hissələri xaricdən idxal edilir.
Ekspertlər vurğulayır ki, hökumət daxili bazarı qorumaq adı ilə avtomobillərin gömrük idxal rüsumlarını yüksək tutur.
Maliyyə Nazirliyi: Subsidiyalar artıb, məhsuldarlıq azalıb
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına subsidiyaların verilməsi və güzəştlərin tətbiqi üçün 2020-2024-cü illərdə dövlət büdcəsindən 2.2 milyard manatdan artıq vəsait yönəldilib.
Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin bu gün, avqustun 18-də yaydığı hesabatda bildirilir.
Vurğulanır ki, son dövrlərdə subsidiyaların məbləği ilə istehsalının həcmi arasında uyğunsuzluqlar aşkar edilib: "Aqrar Subsidiya Şurasının qərarları əsasında hər il üçün müəyyən edilən əkin subsidiyasının əmsallarının dövri olaraq artırılmasına baxmayaraq, həmin bitki növləri üzrə məhsul istehsalında azalmalar müşahidə olunub. Habelə istifadə edilmiş subsidiyanın məbləğinə uyğun istehsal həcminə nail olunmayıb".
Dövri mətbuatda yer alan iddialara görə də, Azərbaycanda bəzi hallarda əkin işləri kağız üzərində aparılıb. Həmin iddialarda vurğulandığına görə, bəzi məmurların qanunsuz əməlləri nəticəsində subsidiyaların verilməsində pozuntu halları baş verib. Lakin hüquq-mühafizə orqanlarının bununla bağlı ayrıca hesabatı olmayıb.
Xatırlatma
Azərbaycanda yanacağın qiymətlərinin artırılması ilə paralel olaraq 2007-ci ildən aqrar subsidiyaların verilməsinə dair qərar açıqlanıb. Sonradan subsidiyaların həcmində artım baş verib.
Bitkiçilik üzrə subsidiyaların məbləği müxtəlifdir. Onların baza məbləği 200 manat müəyyən edilib. 2024-cü ildə, məsələn, buğdada əkin əmsalı 1.1, əkin subsidiyasının məbləği isə 220 manat götürülüb. 2025-ci ildən etibarən sudan səmərəli istifadənin və ətraf mühitin qorunmasının dəstəkənməsi məqsədilə müasir suvarma sistemləri tətbiq edilən əkin sahələrinə görə 60 manat əlavə əkin subsidiyasının veriləcəyi açıqlanıb.
Təkrar əkinlərə görə əkin subsidiyası 2025-ci ildən etibarən yalnız suvarılan ərazilərdə aparılan əkinlərə şamil edilir.
Azərbaycanda doğumda sürətli azalma davam edir
Bu ilin ilk yarısında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələrində 45 min 616 doğulan körpə qeydə alınıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 6.3 faiz azdır.
Bu barədə məlumat Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərində əksini tapıb.
"Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 9.6-dan 9.0-a düşüb. Doğulan körpələr arasında oğlan uşaqlarının xüsusi çəkisi 53.3 faiz, qız uşaqlarının xüsusi çəkisi isə 46.7 faiz olub", - məlumatda qeyd olunub.
Ölkədə doğum son 10 ildə kəskin şəkildə azalıb. Doğum nə az, nə çox düz 60 faiz azalıb. 2014-cü ildə Azərbaycanda 170 min 503 uşaq doğulmuşdu.
Bütün bunlarla belə, əhalinin ümumi sayında cüzi də olsa, artım davam etməkdədir. 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında əhalinin sayı 16 min 833 nəfər və ya 0.2 faiz artaraq 2025-ci il iyulun 1-i vəziyyətinə 10 milyon 241 min 722 nəfərə çatıb.
Yeni doğulan körpələrin sayında oğlanların üstünlük təşkil etməsi isə selektiv abortla izah edilir. Son illər ölkədə abort sayında da ciddi artım var.
Üstəlik, hökumət əhalinin sosial müdafiəsinə aid paketlərin icrasından bəhs etsə də, müstəqil iqtisadçılar deyir ki, əməkhaqqı artımını real inflyasiya artıqlaması ilə yeyir. Bu üzdən yeni doğulan körpələrin sayına sosial amillərin də təsir etdiyi açıqlanıb.
Azərbaycanda 2006-cı ildən uşaqlara verilən aylıq müavinətlər (uşaqpulu) də ləğv edilib.
Azərbaycanda biçin sahəsi azalıb, amma...
Azərbaycanda biçin sahəsi azalıb, amma məhsuldarlıq artıb.
Bu barədə bu gün, avqustun 14-də Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir.
Avqustun 12-nə olan məlumata əsasən, payızlıq-yazlıq dənli və dənli paxlalı (qarğıdalısız) bitkilər üzrə 939.1 min hektar sahənin 924.4 min hektarı (98.4 faizi) biçilərək məhsulu yığılıb: "Sahələrdən 2 milyon 971.8 min ton məhsul toplanmış, məhsuldarlıq 32.1 sentnerə bərabər olub. Məhsulun 1 milyon 582.8 min tonunu və yaxud 53.3 faizini buğda, 1 milyon 349.9 min tonunu (45.4 faizini) arpa... təşkil edib".
DSK düz bir il əvvəl bildirmişdi ki, 995.7 min hektar sahənin 979.3 min hektarı (98.3 faizi) biçilərək məhsulu yığılıb: "Sahələrdən 2 milyon 937.3 min ton məhsul toplanmış, məhsuldarlıq 30 sentnerə bərabər olub. Məhsulun 1 milyon 680.3 min tonunu və yaxud 57.2 faizini buğda, 1 milyon 227.4 min tonunu (41.8) arpa... təşkil edib".
Başqa sözlə, ötən ilə nisbətən əkin sahələri 5.7 faiz azalsa da, məhsul 1.2 faiz artıb. Hərçənd, buğda yığımı 5.8 faiz aşağı düşüb.
Biçin xərci də artıb
Adının çəkilməsi istəməyən bir fermer AzadlıqRadiosuna deyib ki, biçin mövsümünün əvvəlində kombaynı sarıdan qıtlıq çəkiblər, bununla belə problem tədricən yoluna düşüb. "Amma biçin xərcində artım oldu. Ötən illə müqayisədə bir hektarın biçininə görə xidmət haqqı təqribən 5 manat bahalaşıb", - o əlavə edib.
Azərbaycanda dizel yanacağı elə ötən il iyulun 1-dən bahalaşıb. Tarif Şurasının qərarı ilə dizel yanacağının pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 20 qəpik artırılaraq 1 manat müəyyən edilib.
Azərbaycan Xəzərdə təlim keçirib [Video]
Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrində (HDQ) "Dəniz enerji infrastrukturunun mühafizəsi və müdafiəsi" mövzusunda döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib.
Bu barədə avqustun 14-də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (AMN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təlimin məqsədi komandir heyətinin ekstremal vəziyyətlərdə operativ qərar qəbuletmə və qüvvələrin tətbiqi üzrə praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsidir.
"Plana əsasən, təlimə cəlb olunan qüvvə və vasitələr Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda enerji infrastrukturlarının mühafizəsi və müdafiəsi üzrə fəaliyyətləri icra ediblər...", - məlumatda əlavə edilib.
Xəzər dənizi beş ölkənin payına düşür. Bura Azərbaycandan başqa Rusiya, İran, Türkmənistan və Qazaxıstan daxildir.
Təlimin cari ilin hazırlıq planına əsasən keçirildiyi bildirilsə də, o, qonşu Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşdiyi bir dövrə təsadüf edir.
İyunun 27-də Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycan əsilli insanlara qarşı əməliyyat keçirib, iki şəxs həlak olub, 10-a yaxın şəxs də saxlanıb. Rusiya əməliyyatı illər əvvəl baş verən cinayət işinin təhqiqatı ilə izah edib. Amma daha sonra Azərbaycan diasporunun bəzi üzvləri də saxlanıb. Bundan sonra Azərbaycanda narkotik və kibercinayətlərlə əlaqədar Rusiya vətəndaşlarının saxlandığı, "Rossiya Seqodnya" İnformasiya Agentliyinin Bakı filialı olan "Sputnik-Azərbaycan"ın isə rəhbər şəxslərin həbs edildiyi açıqlanıb.
Avqustun 8-də isə Vaşinqtonda Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan rəsmiləri Birgə Bəyannamə imzalayıb. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq.
Bundan sonra həm Rusiyadan, həm də İrandan Azərbaycana qarşı ayrıca tənqidlər də eşidilib.
Aİ Vaşinqton razılaşmalarını dəstəkləyir
Avropa İttifaqı (Aİ) Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycanın əldə etdiyi razılaşmaları və regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə dəstək verməyə hazırdır. Bunu Aİ Şurasının prezidenti Antonio Koşta bəyanatında bildirib. O, bu həftə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə telefonla danışıb.
"Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması hər iki ölkə və region üçün mühüm addımdır", – Avropa rəsmisi vurğulayıb.
Avqustun 14-də A.Koşta Azərbaycan prezidenti İ.Əliyevə zəngində də Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsinə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib
Prezident Əliyev Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan regionu arasında maneəsiz nəqliyyat bağlantısı üzrə razılaşmanın önəmini vurğulayıb.
N.Paşinyan isə A.Koşta ilə telefon söhbətində deyib ki, yaranmış sülh Ermənistan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün yeni investisiya imkanları açır.
Tərəflər Ermənistan-Aİ gündəliyindəki məsələləri, 2026-cı ilin yazında Ermənistanda Avropa Siyasi Birliyinin sammitinin təşkili ilə bağlı məsələləri də müzakirə ediblər.
Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında ABŞ prezidentinin şahidliyi ilə bəyannamə imzalanıb, sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında saziş paraflanıb və regional nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Avqustun 11-də Yerevan və Bakı eyni vaxtda 17 bənddən ibarət, Vaşinqtonda paraflanmış sülh sazişi sənədini açıqlayıblar.
Azərbaycanda həbsdən qaçanlar azalıb, axtarışa verilənlər isə artıb
2024-cü ildə Azərbaycanda 19 nəfər cəzaçəkmə müəssisəsindən qaçıb.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin nəşr etdiyi "Azərbaycanda hüquqpozmalar" məcmuəsində məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2023-cü ilə nisbətən 10 nəfər azdır.
Ötən il 55 nəfərin də cəza çəkməkdən yayındığı bildirilib. 2023-cü ildə isə bu rəqəm 39 olub.
Ölkədə axtarışa verilən şəxslərin də sayında artım var. Ötən il 8 min 911, 2023-cü ildə isə 8 min 106 şəxs axtarışa verilib. 2015-ci ildə bu rəqəm 3 min 932 olub.
Narkotik istifadəçisi kimi qeydiyyata alınanların sayı artıb
Azərbaycanda narkotik istifadəçisi kimi qeydiyyata alınanların sayı artıb.
Dövlət Statistika Komitəsinin nəşr etdirdiyi "Azərbaycanda hüquqpozmalar" məcmuəsində vurğulanır ki, ötən il 4 min 967 nəfər narkomaniyadan ilk dəfə xəstələnən şəxs kimi qeydiyyata alınıb. Bu say 2023-cü ildə 3 min 796, 2020-ci ildə 2 min 723 nəfər təşkil edib.
Ötən il Azərbaycanda 40 min 490 nəfər narkomaniya səbəbindən tibb müəssisələrində qeydiyyata düşüb. Bu, 2023-cü ilə nisbətən 3 min 831 nəfər çoxdur.
Ekspertlər ölkədə narkomanların sayı ilə bağlı bu rəqəmləri real saymırlar. Onlar deyir ki, qeydiyyata düşməyən və ya qeydiyyatdan yayındırılan narkotik istifadəçiləri də az deyil.
Rusiya XİN Bakıyla münasibətlərin düzəlmə variantından bəhs edib
Moskva Azərbaycanda saxlanan rusiyalıların tezliklə azad edilməsi və evlərinə qayıtması variantları üzərində Bakı ilə iş aparır.
Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) İnformasiya və mətbuat departamentinin direktor müavini Aleksey Fadeyev brifinqdə bildirib.
"Belə bir qərar Rusiya ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətlərin sabitləşməsi prosesində mühüm addım olardı", - Fadeyev vurğulayıb.
Hələlik, bu açıqlamaya Azərbaycanın rəsmi orqanlarından hər hansı münasibət bildirilməyib.
Xatırlatma
İyunun 27-də Rusiya Federasiyasının Yekaterinburq şəhərində hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycan əsilli insanlara qarşı əməliyyat keçirib, bu zaman iki şəxs həlak olub, 10-a yaxın şəxs də saxlanıb. Rusiya hüquq-mühafizə orqanları əməliyyatı illər əvvəl baş verən cinayət işinin təhqiqatı ilə izah ediblər. Amma daha sonra Azərbaycan diasporunun bəzi üzvləri də saxlanıb.
Bundan bir neçə gün sonra – iyunun 30-da Azərbaycanda narkotik və kibercinayətlərlə əlaqədar Rusiya vətəndaşlarının saxlandığı bildirilib, yayılan görüntülərdə tutulanların üzərində zorakılıq izləri müşahidə olunub.
İyulun 1-də də "Rossiya Seqodnya" İnformasiya Agentliyinin Bakı filialı olan "Sputnik-Azərbaycan"ın rəhbərliyi həbs edilib.
