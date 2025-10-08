Putin Tacikistanda Əliyevlə görüşəcək

Rusiya prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 9-da Düşənbədə azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşəcək.
Bu barədə jurnalistlərə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
Onun sözlərinə görə, görüşün keçirilməsi faktının özü iki liderin bütün aktual məqamları müzakirə etmək niyyətindən xəbər verir: "Rusiya tərəfi görüşə müsbət köklənib".
V.Putin oktyabrın 8-də dövlət səfəri ilə Tacikistana gəlib. Ertəsi gün o, ikinci "Mərkəzi Asiya-Rusiya" sammitində, oktyabrın 10-da isə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edəcək. Tədbirə İ.Əliyev də qatılacaq.
Ötən ay Rusiya prezidenti Azərbaycanla münasibətlərdə problemlərin olduğunu etiraf edib. O, Çinə səfərinin yekununda jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib: "Ölkələrarası münasibətlərdə hər zaman mövcud vəziyyətdən, siyasi konyunkturadan yaranan suallar olur. Problemlər var, amma bu gün prezident Əliyevlə salamlaşdıq, iki-üç kəlmə danışdıq. Əsaslı münasibətlər və onları inkişaf etdirməyə qarşılıqlı maraq hər şeyi yerinə qoyacaq".
7 oktyabr
Əliyev Putini təbrik etdi
Oktyabrın 7-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə zəng edib.
Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidmətinin məlumatına görə, o, Rusiya prezidentini doğum günü (1952-ci il oktyabrın 7-i) münasibətilə təbrik edib.
"Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında əlaqələrin mövcud vəziyyətinə və perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatın sonunda əlavə edilir.
Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bu telefon söhbətini "vacib" adlandırıb.
Xatırlatma
Son dönəmlər Azərbaycan və Rusiya arasında müəyyən gərginlik hökm sürüb. Bu ötən ilin sonunda Azərbaycana məxsus təyyarənin Qazaxıstan ərazisində qəzaya düşməsindən sonra özünü göstərməyə başlayıb. Təyyarə Rusiya ərazisində vurulub və 30-dan çox insan həlak olub. Rəsmi Bakının mövqeyinə görə, Rusiya tərəfi üzr istəməli, təqsirkarlar məsuliyyətə cəlb edilməli və zərərçəkən ailələrə kompensasiya ödənilməlidir. Kreml rəhbərliyi hadisə ilə bağlı üzrxahlıq etsə də, rəsmi Bakının başqa istəklərini gerçəkləşdirməyib.
Bu il iyunun 27-də isə Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycan əsilli insanlara qarşı əməliyyat keçirib, bu zaman iki şəxs həlak olub, 10-a yaxın şəxs də saxlanıb. Rusiya əməliyyatı illər əvvəl baş verən cinayət işinin təhqiqatı ilə izah edib. Amma sonradan da Azərbaycan diasporunun bir çox təmsilçiləri müxtəlif ittihamlarla həbs ediliblər. Başqa tərəfdən, Azərbaycanda da narkotik və başqa ittihamlarla Rusiya vətəndaşları saxlanıb. Bütün bunlarla bağlı hər iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri narazılıq və narahatlıqlarını ifadə ediblər. Amma son aylar iki ölkə arasında münasibətlərin nisbətən normallaşdığı bildirilir.
Bir çox təhlilçilər də hesab edir ki, Azərbaycan və Rusiya arasında gərginlik heç də təqdim olunduğu qədər dərin deyil. Onların sözlərinə görə, əksinə, Azərbaycan hakimiyyətində də gerçəkdə Qərb dəyərlərinə məsafəli yanaşma var.