Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 16 Yanvar, Cümə, Bakı vaxtı 23:56
Aktual

Diktatora çevrilən 'azadlıq döyüşçüsü' – Xamenei əslində kimdir?

Diktatora çevrilən 'azadlıq döyüşçüsü' – Xamenei əslində kimdir?
Embed
Diktatora çevrilən 'azadlıq döyüşçüsü' – Xamenei əslində kimdir?

No media source currently available

0:00 0:07:02 0:00

Diktatora çevrilən azadlıq döyüşçüsü – Xamenei əslində kimdir? Şaha və Qərb dəyərlərinə qarşı mübarizəyə qoşulan Əli Xamenei altı dəfə həbs edilib. 1979-cu ildə sadə xalqdan daha çox elit təbəqənin istəklərinə fokuslanan şah rejimi devrildik sonra Ruhullah Xomeyni Parisdən Tehrana qayıdır. İndiki lider Əli Xameneinin də hakimiyyətdə yüksəliş dövrü başlayır. 1981-ci ildə ona sui-qəsd edilir, bu cəhddən sonra sağ qolunu işlədə bilmir. Elə həmin il İranın prezidenti seçilir...

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG