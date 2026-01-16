Diktatora çevrilən 'azadlıq döyüşçüsü' – Xamenei əslində kimdir?
Diktatora çevrilən azadlıq döyüşçüsü – Xamenei əslində kimdir? Şaha və Qərb dəyərlərinə qarşı mübarizəyə qoşulan Əli Xamenei altı dəfə həbs edilib. 1979-cu ildə sadə xalqdan daha çox elit təbəqənin istəklərinə fokuslanan şah rejimi devrildik sonra Ruhullah Xomeyni Parisdən Tehrana qayıdır. İndiki lider Əli Xameneinin də hakimiyyətdə yüksəliş dövrü başlayır. 1981-ci ildə ona sui-qəsd edilir, bu cəhddən sonra sağ qolunu işlədə bilmir. Elə həmin il İranın prezidenti seçilir...