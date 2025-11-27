Şəxsi həyatınızın bir çox məqamını DTX bir ekrandan izləyə bilər – bu, qanunidırmi?
Prezident İlham Əliyev noyabrın 21-də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə (DTX) şəxsi həyata geniş məlumat çıxışı verən Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi (MİRAS) haqqında Əsasnaməni təsdiqləyib. Əsasnamənin president.az saytında yerləşdirilib daha sonra silindiyi iddia edilir.
