Şəxsi həyatınızın bir çox məqamını DTX bir ekrandan izləyə bilər – bu, qanunidırmi?
Prezident İlham Əliyev noyabrın 21-də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə (DTX) şəxsi həyata geniş məlumat çıxışı verən Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi (MİRAS) haqqında Əsasnaməni təsdiqləyib. Əsasnamənin president.az saytında yerləşdirilib daha sonra silindiyi iddia edilir.

