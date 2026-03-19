Dövlət qulluqçularının maaşları artdı – baş nazir 17 min, MSK sədri 12 min manat

Azərbaycanda dövlət qulluğunun inzibati, yardımçı vəzifələri üzrə aylıq vəzifə maaşının minimum məbləğləri, əməyin ödəniş səviyyələri üzrə vəzifələr, səviyyə və pillələr üzrə artım faizləri, habelə aylıq vəzifə maaşlarının məbləğləri müəyyən edilib.
Prezident İlham Əliyev bu gün, martın 19-da bu barədə fərman imzalayıb.
Fərmana görə, dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə maaşının minimum məbləği inzibati vəzifələrə 1170, yardımçı vəzifələr üçün isə 760 manat müəyyən edilib.
Həmçinin, dövlət qulluğunun inzibati və yardımçı vəzifələri üzrə əməyin ödəniş səviyyələri təsdiq edilib.
Eyni zamanda, onların əməyinin ödəniş səviyyələri və pillələri üzrə artım faizləri təsdiq edilib.
Baş nazirin maaşı
Azərbaycanda bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinin maaşları da artırılıb.
Beləliklə, bəzi dövlət orqanlarının rəhbərlərinin və onların müavinlərinin beşinci ödəniş pilləsi üzrə aylıq vəzifə maaşları aşağıdakı məbləğlərdə müəyyən edilib:
Baş nazir 17 min 160 manat
Baş nazirin birinci müavini 15 min 950 manat
Baş nazirin müavini 14 min 850 manat
nazir 13 min 750 manat
digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına bərabər tutulan orqanın rəhbəri 13 min 200 manat
nazirin birinci müavini 12 min 650 manat.
Maaş artımı hüquq mühafizə sistemindən də yan keçməyib.
Məsələn bu il yanvarın 1-dən Azərbaycan baş prokurorunun aylıq vəzifə maaşı 3 min 260 manatdan 13 min 750 manata qaldırılır.
Baş prokurorun birinci müavininin aylıq vəzifə maaşı 12 min 650 manat, baş prokurorun müavininin aylıq vəzifə maaşı 12 min 100 manat müəyyən edilib.
Məzahir Pənahovun maaşı 4 dəfə artdı
Prezidentin fərmanı ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) üzvlərinin də maaşı artıb.
MSK sədrinin maaşı 3 min 60 manatdan 12 min manata, sədr müavininin maaşı 2 min 650 manatdan 11 min manata, katibin maaşı 2 min 450 manatdan 10 min manata, üzvlərin maaşı isə 2 min 250 manatdan 9 min manata qaldırılıb.
2000-ci ildən MSK-nın sədri Məzahir Pənahovdur.
“ASAN xidmət” də unudulmayıb
Prezident habelə, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun tabeliyindəki “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanları işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında da fərman imzalayıb.
Sənədə əsasən “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanları işçilərinin mükafatlandırılması məqsədilə 26 milyon 600 min manat məbləğində vəsait hər il növbəti il üçün təsdiq olunan dövlət büdcəsində nəzərdə tutulur.
Sadalananlarla yanaşı dövlət adından yaradılan və dövlət büdcəsindən vəsait alan publik hüquqi şəxslərin əməkhaqqı sistemi də təkmilləşdirilib.
Rəsmi statistikaya görə, 2025-ci ildə Azərbaycanda dövlət qulluqçularının sayı 27,4 min nəfər olub. Onların böyük hissəsi əsas vəzifələrdə çalışır. 2024-cü ildə isə dövlət qulluqçularının orta aylıq maaşı 1971 manat təşkil edib.
Qanunvericilikdə dəyişiklik
Bu günlərdə “Dövlət qulluğu haqqında” qanunda və müvafiq qanunvericilik aktlarında dəyişiklik edilir.
Söhbət dövlət qulluğunda mükafat sistemi, dövlət qulluqçusuna staja, hakimiyyət səlahiyyətinə görə, habelə vəzifə maaşının müəyyən edilmiş misli qədər verilən, dövlət büdcəsi hesabına ödənilən əlavələr, həmçinin dövlət qulluqçuları üçün müalicə müavinətinin ləğvindən gedir.
Hakimiyyət təbliğatçıları deyirlər ki, köhnə mexanizmlər - həm kollektiv, həm də fərdi mükafatlar ləğv edilərək vəzifə maaşına daxil edilməklə beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən yeni vahid və nəticəyönümlü əməkhaqqı strukturu müəyyən olunur.
Onların fikrincə, əvvəlki sistemdə dövlət qulluqçusunun əməkhaqqı mürəkkəb və qeyri-şəffaf idi - vəzifə maaşı ümumi gəlirin yalnız az bir hissəsini təşkil edirdi.
Müstəqil iqtisadçılar isə iddia edirdilər ki, bir çox dövlət qurumlarında “paket” sistemi hökm sürüb. Onların vurğulamasına görə, bəzi sahələrdə məmurlar vergidən yayınmaqla hər ay əməkhaqlarından qat-qat artıq ödəniş alıblar.
Rəsmilər belə iddiaları təsdiq etmirdilər, amma ölkədə “boz əməkhaqqı” sisteminin mövcud olduğundan da bəhs edirdilər.
Böyük fərq
Müstəqil iqtisadçılar deyir ki, yeni sistem şəffaflıq baxımından müsbət dəyərləndirilə bilər. Amma nəticə etibarilə ölkədə pensiyaçılarla məmurlar, xüsusilə də böyük məmurlar arasında qazanc baxımdan böyük fərq üzə çıxmış olur.
Ötən il Azərbaycanda minimum pensiya 320, minimum əməkhaqqı isə 400 manata qaldırılıb. Azərbaycanda minimum əməkhaqqıdan da az maaş alanların olduğu bildirilir.