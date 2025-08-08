Dünya xəbərləri
Dünya xəbərləri

Moskva Ukrayna qüvvələrinin Donetsk və Luqanskdan çıxarılmasını tələb edir
Moskva, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Donetsk və Luqansk vilayətlərindən çıxarılmasını tələb edir. Əvəzində isə Rusiya ordusu Zaporojye və Xerson vilayətlərində hücum əməliyyatlarını dayandıracaq. “Bloomberg” yazır ki, bu tələblər Ukraynada sülhün təmin olunması məqsədilə mümkün razılaşma çərçivəsində səsləndirilir.
Agentliyin məlumatına görə, belə bir razılaşma Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında keçiriləcək görüşdə müzakirə olunacaq. Bu görüşün gələn həftə baş tuta biləcəyi bildirilir. ABŞ-nin Kiyevin və Avropadakı müttəfiqlərinin razılığını almağa çalışdığı vurğulanır.
Mənbələrə görə, razılaşmanın məqsədi münaqişəni dondurmaq və uzunmüddətli sülh danışıqlarına yol açmaqdır. Bloomberg qeyd edir ki, Ukrayna və Avropanın bu planı qəbul etməsi məsələsi hələ ki, qeyri-müəyyəndir.
Putin və Trampın görüşünə hazırlıq barədə məlumat bir gün əvvəl yayılıb. Moskva görüşün keçiriləcəyi məkanın artıq seçildiyini bildirir, lakin Vaşinqton bunu təsdiqləmir.
Sky News və Fox News öz mənbələrinə istinadla Tramp-Putin görüşünün Vatikanda keçirilə biləcəyini iddia edir. TASS-ın mənbələri isə bu ehtimalı inkar edir.
2022-ci il fevralın 24-də Rusiya Ukraynaya yenidən təcavüzə başlayıb. 11 il əvvəl də Rusiya Ukraynanın bir hissəsini-Krımı tutmuşdu.
2022-ci ildə V.Putin Ukraynanın dörd vilayətinin (Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xerson) Rusiyanın tərkibinə qəbulu haqqında konstitusiya qanununu imzalayıb.
Hazırda Ukrayna ərazisinin 20 faizindən çoxu, o cümlədən Luqansk vilayəti tam, Donetsk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin isə çox hissəsi işğal altındadır.
Bütün xəbərləri izləyin
Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin 17-ci ili. Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə dəstək bildirir
Avqustun 8-də 2008-ci ildə Rusiya ilə Gürcüstan arasında 5 günlük müharibənin 17-ci ili tamam olur.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi “X” hesabında Gürcüstanda münaqişənin suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər daxilində sülh yolu ilə həllinə tam dəstəyini bildirib.
XİN qeyd edib ki, Azərbaycan Gürcüstanla sıx tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verir.
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze isə avqustun 8-də deyib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpasının yeganə yolu sülhdən keçir, separataçı bölgələrin müstəqilliyini nə birbaşa, nə də dolayısı ilə tanımaq mümkündür. Bununla o, Cənubi Osetiya liderlərinin regionun müstəqilliyinin tanınması və güc tətbiq etməmə haqqında sazişi imzalamaq çağırışlarına cavab verib.
Özünü müstəqil elan etmiş Abxaziya Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Odissey Biqvava Kobaxidzenin bəyanatını "Tbilisinin dialoqa hazır olmadığını göstərən dağıdıcı addım" adlandırıb.
Kobaxidze Rusiya-Gürcüstan müharibəsində həlak olanların xatirə memorialına gül qoyandan sonra danışıb. O, 8 avqustu ozamankı hakimiyyətin “ən ciddi avantürası, xəyanəti” olduğunu deyib.
Gürcüstan və beynəlxalq tərəfdaşları Abxaziya və Cənubi Osetiyanı Rusiya Federasiyası tərəfindən işğal olunmuş ərazilər hesab edirlər. Bu bölgələrin müstəqilliyini yalnız Rusiya, Nikaraqua, Venesuela, Suriya və Nauru tanıyır.
2008-ci ilin avqust müharibəsində 228 gürcü mülki vətəndaşı və 14 polis əməkdaş, 170 hərbi qulluqçu da həlak olub. Ümumilikdə 1747 nəfər yaralanıb. Təxminən 150 min nəfər öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb, onlardan 30 min nəfər isə hələ də məcburi köçkün vəziyyətindədir.
Moskva, Suxumi və Tsxinvali Tbilisidən güc tətbiq etməmə sazişini imzalamağı və "yeni reallıqları" tanımağı tələb edirlər.
Rumıniya Azərbaycandan aldığı neftin çirklənməsində Rusiya izini araşdırır
Rumıniya hakimiyyət orqanları "OMV Petrom"un "Petrobrazi" neft emalı zavodu üçün nəzərdə tutulmuş Azərbaycan xam neftinin qəsdən çirklənməsində Rusiyanın potensial təxribatını araşdırır. Bu barədə G4media.ro məsələ ilə bağlı məlumatlı mənbələrə istinadən yazıb.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə Azərbaycandan Rumıniyaya daşınan xam neftin tərkibində təhlükəli dərəcədə yüksək miqdarda xlor aşkar edilib. Bildirilib ki, çirklənmə neft emalı zavodunun infrastrukturunda ciddi korroziyaya, bununla da milli yanacaq təchizatında böhrana səbəb ola bilərdi.
"OMV Petrom" yaydığı açıqlamasında çirklənmənin planlı keyfiyyət yoxlamaları zamanı aşkar olunduğunu bəyan edib. 1700 kilometrlik Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin operatoru olan "BTC Pipeline Company" də insidenti təsdiqləyib.
G4media.ro saytının istinad etdiyi mənbələrə görə, çirklənmə boru kəmərinə xlor maddəsinin yeridilməsi yolu ilə həyata keçirilə və bu, Rusiya tərəfindən hibrid müharibə taktikası kimi qiymətləndirilə bilər.
Eyni partiyaya aid çirklənmiş xam neft digər Avropa ölkələrinə də çatıb.
İtaliyanın enerji şirkəti ENI "Reuters" agentliyinə təsdiqləyib ki, onun emal zavodlarından biri çirklənmiş xam neft qəbul edib.
Eyni xam nefti emal etməli olan Çexiyanın "Orlen Unipetrol" şirkəti isə mümkün zərərlərin qarşısını almaq məqsədilə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb.
Rumıniya hökuməti hadisəyə görə məsul olan tərəflərin kimliyini rəsmi şəkildə açıqlamayıb. Lakin təhlükəsizlik mənbələri bu hadisəni enerji infrastrukturuna yönəlmiş düşmən xarakterli sabotaj aktlarının əvvəlki nümunələri ilə müqayisə edir.
Rusiya övladlığa götürülə bilən ukraynalı uşaqların siyahısını yayıb
Ukraynanın işğal olunmuş Luqansk vilayətində Rusiyanın təyin etdiyi Təhsil və Elm Nazirliyi axtarış funksiyalı məlumat bazası yayımlayıb. Bu bazada ukraynalı yetim uşaqlar övladlığa götürülməyə "hazır" kimi təqdim olunub.
"Meduza" nəşri xəbər verir ki, məlumat bazasında 17 yaşından kiçik 294 uşağın profili yer alır. Hər profilə uşağın adı, fotosu, şəxsiyyəti və maraqları barədə qısa təsvir daxildir. İstifadəçilər profilləri cins, yaş, göz və saç rəngi, həmçinin uşağın bacı-qardaşının olub-olmamasına görə filtrləyə bilirlər.
"Onların uşaqlarımızı təsvir etmə tərzi kölə kataloqundan fərqlənmir. Bu, müasir dövrün uşaq alveridir və dünya buna son qoymalıdır", - "Ukraynanı Qoru" (Save Ukraine) təşkilatının rəhbəri Mikola Kuleba bildirib.
Kulebanın sözlərinə görə, verilənlər bazasında yer alan uşaqların çoxu Rusiya qüvvələri Luqanskı işğal etməzdən əvvəl doğulub və Ukrayna vətəndaşlığına malikdir. Onların bəziləri Rusiya hücumları nəticəsində valideynlərini itirib, digərlərinə isə onların köçürülməsini qanuniləşdirmək məqsədilə Rusiya sənədləri verilib.
"Novaya qazeta" xəbər verir ki, analoji övladlığa götürmə məlumat bazası daha əvvəl 2021-ci ildə "Luqansk Xalq Respublikası" Əmək Nazirliyinin saytında dərc edilib.
Kursk vilayətinin 300-dək sakininin taleyi hələ də naməlumdur
Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiyanın Kursk vilayətinə hücumundan bir il keçməsinə baxmayaraq, azı 293 nəfər hələ də itkindir. Bu barədə "Aqentstvo" nəşri könüllülərə və Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Kursk vilayəti ilə bağlı qapalı reyestr məlumatlarına istinadən yazıb.
Nəşr qeyd edib ki, Rusiya hakimiyyəti həlak olanların adbaad siyahısını hələ də açıqlamayıb.
Sudja rayonundan altı itkin düşmüş şəxsin yaxınları "Aqentstvo"ya bildiriblər ki, döyüş zonasında dəfn edilmiş meyitlərin ekshumasiyası hələ də başlamayıb, ən azı Zaoleşenka, Qonçarovka və Maxnovka kəndlərində bu həyata keçirilməyib. İstintaq orqanları bunu ərazinin dronların hücumuna məruz qalması və minalanmış olması ilə izah edir.
Rusiya İstintaq Komitəsinin bu ilin iyul ayına olan məlumatına görə, Kurskda ümumilikdə 330-dan çox dinc sakin həlak olub, 550-dən çox şəxs isə yaralanıb.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, Ukrayna ordusunun nəzarətində olan ərazilərdə təxminən 2 min dinc sakin yaşayırdı.
2024-cü ilin sentyabrında Rusiya hökumət orqanları bildirib ki, sərhədyanı rayonları 150 mindən çox sakin tərk edib, ümumilikdə isə 180 min nəfərin təxliyəsi nəzərdə tutulub.
Ukrayna ordusunun bölmələri 2024-cü il avqustun 6-da Kursk vilayətinə girərək, Sudja şəhəri də daxil olmaqla, regionun bir hissəsini tutub. Bu ilin martında Rusiya Müdafiə Nazirliyi Sudjanın azad olunduğunu elan edib.
WP: Dövlət Departamenti Rusiyada insan haqları ilə bağlı hesabatı yumşaldıb
ABŞ Dövlət Departamenti Rusiya, İsrail və El-Salvadorda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı yumşaldıb. Bu barədə "The Washington Post" sənədin ilkin versiyasına istinadən yazıb.
Nəşrin xəbərinə görə, yeni hesabat ötənilki versiya ilə müqayisədə xeyli qısaldılıb və ton baxımından daha yumşaq olub. Sənəddən, xüsusilə, Rusiyada LGBT icmasının təqibinə dair qeydlər çıxarılıb, halbuki bu ölkədə Ali Məhkəmə daha əvvəl "beynəlxalq ictimai LGBT hərəkatı"nı qadağan edib, LGBT üzvlərinə qarşı ölkə üzrə reydlər və həbslər həyata keçirilib.
Hesabatın El-Salvadora aid hissəsində bildirilib ki, 2024-cü ildə bu ölkədə ciddi pozuntularla bağlı etibarlı məlumatlar qeydə alınmayıb. Ancaq əvvəlki hesabatda qətllər, işgəncələr və həbsxanalarda pis şərait kimi hallar sənədləşdirilmişdi.
Sənədin İsrailə aid bölməsində isə korrupsiya, məhkəmələrin müstəqilliyi və fələstinlilərin izlənilməsi ilə bağlı mövzulara yer verilməyib.
Dövlət Departamenti məsələ ilə bağlı rəsmi şərh verməyib. Dövlət Departamentinin adı açıqlanmayan əməkdaşı bildirib ki, hesabatın strukturu oxunaqlılığı artırmaq və təkrarları aradan qaldırmaq məqsədilə dəyişdirilib. Baxmayaraq ki, sözügedən sənəd fevralda ABŞ Konqresinə təqdim edilməli idi, o, hələ dərc olunmayıb.
ABŞ hərbçisi 'Abrams' tankı ilə bağlı məlumatları Rusiyaya ötürməyə cəhddə ittiham olunur
ABŞ-nin Texas ştatında 22 yaşlı hərbi qulluqçu Teylor Adam Li həbs olunub. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, ona qarşı "M1A2 Abrams" tankının zəif tərəfləri barədə məxfi məlumatları ötürməyə cəhd ittihamı irəli sürülüb.
İstintaqın versiyasına görə, 2025-ci ilin iyununda yüksəksəviyyəli məxfi rejimə çıxışı olan Li tankla bağlı məlumatları onlayn şəkildə göndərib və Rusiyaya kömək təklif edib. Yazışmalarında o, Rusiya Federasiyasına "könüllü şəkildə" yardım etməyə razı olduğunu bildirib.
İyulda 22 yaşlı hərbçi Rusiya hökumətinin nümayəndəsi olduğunu düşündüyü şəxslə görüşüb və ona məxfi məlumatların olduğu flaşkartı təqdim edib. Görüş zamanı tankın bir detalının ötürülməsi müzakirə olunub. Ayın sonunda Li həmin detalı Texasdakı anbara çatdırıb və qarşı tərəfə tapşırığın yerinə yetirildiyini bildirib.
Federal Təhqiqat Bürosunun əks-kəşfiyyat departamentinin direktorunun müavini Roman Rojavskinin sözlərinə görə, Li ötürdüyü məlumatlar qarşılığında Rusiya vətəndaşlığı alacağına ümid edib və əlaqə qurduğu şəxsin Rusiya kəşfiyyatının nümayəndəsi olduğuna inanıb.
2023-cü ilin payızında ABŞ Ukraynaya 31 ədəd "M1A1 Abrams" tankı verib. "The New York Times" qəzetinin xəbərinə görə, 2025-ci ilin yazına qədər bu tanklardan 19-u Rusiya ordusu tərəfindən ya məhv edilib, ya zədələnib, ya da ələ keçirilib.
Gürcüstanda qadın jurnalistə 2 il həbs verildi
Tanınmış gürcü jurnalisti, "Netqazeti" və "Batumelebi" müstəqil media qurumlarının təsisçisi Mzia Amaqlobeli 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hüquq fəalları bu həbsin siyasi motivli olduğunu bildiriblər.
Batumi şəhər Məhkəməsinin hakimi Nino Saxelaşvili avqustun 6-da Amaqlobelini yanvarda keçirilən Avropayönlü etiraz aksiyasında hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşına müqavimət göstərməkdə və ya ona qarşı zorakılıq tətbiq etməkdə təqsirli bilərək hökm oxuyub.
Amaqlobeli əvvəlcə daha ağır cinayət - polis əməkdaşına hücumda ittiham olunsa da, sonradan bu ittiham azaldılıb. Hakimiyyət orqanları iddia edir ki, o, Batuminin polis rəisi İrakli Dqebuadzeyə şillə vurub. Amaqlobeli bu ittihamı rədd edir və bildirir ki, Dqebuadze onu təhqir edib və üzünə tüpürüb, bu da onun instinktiv reaksiya verməsinə səbəb olub. Müdafiə tərəfi bildirir ki, ittihamı dəstəkləyən obyektiv sübut yoxdur və hökmdən apellyasiya şikayəti verməyi planlaşdırır.
Gürcüstanda mediaya təzyiqlər
Qlobal insan hüquqları, jurnalist təşkilatları Amaqlobelinin həbsini Gürcüstanda media azadlığına qarşı daha genişmiqyaslı təzyiqlərin bir hissəsi kimi pisləyiblər. Avropa Parlamenti iyunun 19-da qəbul etdiyi qətnamədə Amaqlobelini dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb və Gürcüstan hökumətini müstəqil mediaya qarşı sistematik hücumlarda ittiham edib.
Gürcüstan rəsmiləri beynəlxalq tənqidlərə cavab verərək bildirib ki, Amaqlobeliyə qarşı işin onun jurnalistika fəaliyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar həmçinin Avropa İttifaqını Gürcüstanın daxili işlərinə qarışmaqda ittiham ediblər.
Məhkəmədəki son ifadəsində Amaqlobeli həmkarlarına və beynəlxalq tərəfdaşlarına həmrəyliklərinə görə təşəkkür edərək bildirib ki, onun işi Gürcüstanda mətbuat azadlığı uğrunda daha geniş mübarizəni əks etdirir.
Tramp Rusiyadan neft aldığına görə Hindistana əlavə rüsum qoydu
ABŞ prezidenti Donald Tramp birbaşa və ya dolayı yolla Rusiyadan neft aldığı üçün Hindistandan idxala əlavə 25 faizlik gömrük rüsumu tətbiq etməklə bağlı sərəncam imzalayıb. Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) cavab olaraq bildirib ki, "milli maraqları qorumaq üçün bütün tədbirləri görəcək".
Hindistana münasibətdə əvvəllər 25 faizlik idxal rüsumu qüvvədə idi. Bununla da, Hindistan mallarına ümumi tariflər 50 faizə yüksəldilib.
Sərəncamın 21 gün sonra qüvvəyə minəcəyi bildirilir.
"Hindistan nəinki böyük miqdarda Rusiya nefti alır, həm də onun böyük hissəsini açıq bazarda böyük qazancla satır", - Tramp avqustun 4-də özünün "Truth Social" hesabında yazırdı. "Ukraynada Rusiyanın döyüş maşınından nə qədər insanın həlak olması onları maraqlandırmır".
Elə həmin gün Hindistan ABŞ və Avropa İttifaqını (Aİ) Rusiya ilə ticarətdə ikili standartlarda ittiham edib. Hindistan XİN-in bəyanatında deyilir ki, Vaşinqton və Brüssel Rusiya ilə ticarəti davam etdirir, baxmayaraq ki, onlar üçün bu, "həyati zərurət məsələsi deyil". Vurğulanır ki, ABŞ Co Baydenin prezidentliyi dövründə qlobal enerji bazarlarının sabitliyini möhkəmləndirmək üçün Hindistanın Rusiya neftini almasını "aktiv şəkildə" təşviq edib. Aİ-nin Rusiya ilə ikitərəfli ticarətinin miqyası Hindistanınkından daha yüksəkdir, - XİN əlavə edir.
Hindistan Rusiya neftinin ən böyük alıcılarından biridir. Onun əhəmiyyətli bir hissəsi neft məhsullarına çevrilir və sonra digər ölkələrə göndərilir. Xüsusilə Hindistan Aİ-yə ən böyük neft məhsulları ixracatçısına çevrilib.
Rusiya Azərbaycan qazını Ukraynaya ötürən kompressor stansiyasını vurub [Video]
Rusiya dronları avqustun 6-sı gecə saatlarında Ukrayna-Rumıniya sərhədi yaxınlığında, Odessa vilayətində Ukraynanın Qazötürmə Sistemi Operatorunun kompressor stansiyasına hücum edib. Bu barədə Ukraynanın Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu kompressor stansiyası Yunanıstanın LNG terminallarını Trans-Balkan boru kəməri vasitəsilə Ukraynanın qaz anbarları ilə birləşdirən marşruta daxildir, bu marşrutla artıq ABŞ-dən mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) və sınaq həcmində Azərbaycan qazı tədarük olunur.
"Bu tədarükləri təmin edən avadanlıq dünən gecə onlarla zərbə dronunun hücumuna məruz qalıb. Bu, Rusiyanın sırf mülki infrastruktura, enerji sektoruna, eləcə də Azərbaycan, ABŞ və Avropadakı tərəfdaşlarımızla münasibətlərə qarşı hücumudur", - Ukraynanın Energetika Nazirliyi bildirib.
Qeyd olunub ki, mütəxəssislər hücumun nəticələrini qiymətləndirmək üçün hadisə yerində işləyir.
"Trans-Balkan marşrutunun əsas kompressor stansiyasına qarşı Rusiyanın irimiqyaslı dron hücumu göstərir ki, Moskva avropalıların enerji müstəqilliyini və alternativ qaz təchizatı marşrutlarını məhv etmək üçün mövcud olan bütün vasitələrdən və təzyiq alətlərindən istifadə edəcək", - Ukraynanın energetika naziri Svetlana Qrinçuk deyib.
İyulda Ukraynanın "Naftoqaz Ukrainı" milli səhmdar cəmiyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə qaz alqı-satqısına dair ilk müqavilə imzalayıb.
Serbska Respublikası prezidentinin mandatı ləğv edilib
Bosniya və Herseqovinanın Mərkəzi Seçki Komissiyası avqustun 6-da ölkə tərkibindəki muxtar qurum olan Serbska Respublikasının prezidenti Milorad Dodikin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə yekdil qərar qəbul edib.
Qərardan iki gün ərzində apellyasiya şikayəti verilə bilər. Əgər qərar qüvvəyə minərsə, 90 gün ərzində Serbska Respublikasının yeni rəhbərinin seçilməsi üçün növbədənkənar seçki təyin olunacaq.
Dodik seçki komissiyasının qərarına sərt reaksiya verib. O, X sosial şəbəkəsində yazıb: "Təslim olmaq və geri çəkilmək variantları yoxdur".
Dodik vurğulayıb ki, o, vəzifəyə başlayarkən Serbska Respublikası vətəndaşlarının maraqlarını qoruyacağına and içib və Bosniya və Herseqovina Mərkəzi Seçki Komissiyasına tabe olmayacaq.
Fevralda Sarayevo məhkəməsi Dodiki qiyabi olaraq 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib və 6 il müddətinə onun siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyub. Dodik Konstitusiya Məhkəməsinin və beynəlxalq birliyin Bosniya üzrə ali nümayəndəsi Kristian Şmidtin qərarlarına məhəl qoymamaqda təqsirli bilinib.
Dodik isə ona qarşı çıxarılan məhkəmə və siyasi qərarları "Serbska Respublikasına qarşı hücum" adlandırır və erkən seçkilərin keçirilməsinə icazə verməyəcəyini deyir.
M.Dodikə qarşı cinayət işi 2023-cü ildə onun Serbska Respublikasında Bosniya və Herseqovina Konstitusiya Məhkəməsinin hökmlərinin və ali beynəlxalq nümayəndənin qərarlarının icrasını qadağan edən qanunu imzalamasından sonra başlanıb.
Dodik özünü təqsirli saymayıb və məhkəmə hökmündən sonra da Bosniyanın federal polisi və məhkəmə sisteminin nümayəndələrinin Serbska Respublikası ərazisinə daxil olmasını qadağan edən qanunların qəbulunda rol oynayıb. Daha sonra həmin qanunlar Bosniya və Herseqovinanın Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən ləğv edilib.
Dodiklə bağlı qərar Bosniya və Herseqovinada 1990-cı illərdən bəri ən ciddi gərginliyə səbəb olub.
M.Dodik Rusiyaya yaxın mövqeyi ilə tanınır. O, separatçı və anti-Avropa ritorikası, korrupsiya və səlahiyyətdən sui-istifadə şübhələri, beynəlxalq sülhməramlı səylərə mane olduğu üçün ABŞ və Böyük Britaniya sanksiyalarına məruz qalıb.
2024-cü ildə Dodik Srebrenitsa qətliamını soyqırımı kimi tanıyan BMT qətnaməsini tanımaqdan imtina edib.
İran: İsrailə casusluqla bağlı edam hökmləri artır
İranın ədliyyə sisteminə bağlı "Mizan" xəbər agentliyinin yaydığı xəbər görə, İsrailə casusluqda və İslam Respublikasına İsrailin iyunda həyata keçirdiyi hücumlarda öldürülən nüvə alimi barədə məlumat ötürməkdə ittiham olunan şəxs avqustun 6-da edam edilib.
Xəbərdə bildirilib ki, Ruzbeh Vadi adlı həmin şəxs İranın "vacib və strateji əhəmiyyətli" qurumlarından birində çalışırmış.
Bu il İsrailə casusluqda təqsirli bilinən iranlıların edamlarında artım müşahidə olunub. "Reuters" yazır ki, son aylarda İranda bu ittihamla azı səkkiz ölüm hökmü icra edilib.
Kadırovun oğlu Qəzza ilə məşğul olacaq
Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırovun 17 yaşlı oğlu Adəm Kadırov Qəzza sakinlərinə humanitar yardımın kuratoru təyin edilib. Bu barədə respublikanın dini və ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq departamentinin "Teleqram" kanalı məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilib ki, çatdırılmanın təşkili və prosesə nəzarəti Çeçenistan rəhbərinin müşaviri Usman Baysultanov həyata keçirəcək, vəsaitin toplanmasını isə "Xayra", "Daymohk" və "Ayub" xeyriyyə təşkilatları reallaşdıracaq.
Bu ilin aprelində məlum olub ki, A.Kadırov Çeçenistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin olunub. O, həm də atasının mühafizə şöbəsinin rəisi və Ukraynada döyüşən iki batalyon — "Şeyx Mənsur" və "Baysanqur Benoevski" batalyonlarının, həmçinin Qudermesdə Vladimir Putinin adına Rusiya Xüsusi Təyinatlıları Universiteti və Çeçenistan Daxili İşlər Nazirliyinin kuratorudur.
Adəm həmçinin "Çeçenistan Qəhrəmanı" adına layiq görülüb və adı Rusiyanın Rekordlar Kitabına daxil edilib (Rusiya Federasiyasının subyektinin təhlükəsizlik xidmətinin ən gənc rəhbəri kimi).
Gənc Kadırov İslamın müqəddəs kitabı "Quran"ı yandırmaqda ittiham olunan Nikita Juraveli istintaq təcridxanasında döydükdən sonra mükafatlar almağa və yüksək vəzifələrə təyin olunmağa başlayıb. 2024-cü ilin fevralında Juravel dini hissləri təhqir etməkdə, həmin ilin noyabrında isə dövlətə xəyanətdə təqsirli bilinib. Onun ümumilikdə 14 il həbsdə qalacağı barədə məlumat yayılıb.
Qaqauziya rəhbəri Yevgeniya Qutsula 7 il həbs verildi
Kişinyov məhkəməsi Qaqauziyanın rəhbəri Yevgeniya Qutsulu 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. O, 2023-cü ildə konstitusiyaya zidd elan edilmiş rusiyayönlü "Şor" partiyasını qanunsuz maliyyələşdirməkdə təqsirli bilinib.
İstintaqın məlumatına görə, Y.Qutsul "Şor" partiyasının katibi olaraq 2019-cu ildən 2022-ci ilə qədər Rusiyadan Moldovaya müntəzəm olaraq pul gətirib. Bundan əlavə, o, partiyanın maliyyələşdirilməsi üçün mütəşəkkil cinayətkar qrupdan məqsədli şəkildə 42.5 milyon ley (2.4 milyon dollar) məbləğində pul almaqda ittiham olunub.
Qutsul son sözündə barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. O, Moldovaya bir ley də gətirmədiyini bildirib, 16 və 3 yaşlı iki övladının olduğunu xatırladıb. Onun vəkili isə qeyd edib ki, qanun analara azyaşlı uşaqlarının səkkiz yaşı tamam olduqdan sonra cəza çəkməsinə icazə verir.
Məhkəmə həmçinin Y.Qutsulun 40 milyon leyi geri qaytarması barədə hökm çıxarıb. İstintaq məlumatlarına görə, bu məbləğ "Şor" partiyasının qanunsuz maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunub. "Şor" partiyasının digər katibi Svetlana Popan isə partiyanın qanunsuz maliyyələşdirilməsində iştirakda təqsirli bilinərək ilə 6 il azadlıqdan məhrum edilib.
Qaqauziya Moldovanın cənubunda yerləşən təxminən 130 min əhalisi olan muxtar ərazi qurumudur. 2023-cü ilin mayında Qutsul sonradan konstitusiyaya zidd elan edilən "Şor" partiyasından namizəd kimi regional başqan seçkisində qalib gəlib.
2024-cü ilin oktyabrında Avropa İttifaqı ona qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Y.Qutsul Qaqauziyada separatizmi təşviq etmək, Rusiya ilə sıx əlaqələr, "konstitusiya quruluşunu devirməyə cəhd, Moldovanın suverenliyini və müstəqilliyini təhdid etməkdə ittiham olunub.
2025-ci ilin martında saxlanıldıqdan sonra Y.Qutsul Rusiya prezidenti Vladimir Putindən Moldova hökumətinə təzyiq göstərmək üçün diplomatik, siyasi və hüquqi mexanizmlərdən istifadə etməsini xahiş edib.
Moskva orta və qısamənzilli raketlərə moratoriumu ləğv edir
Rusiya rəsmi şəkildə orta və qısamənzilli raketlərin yerləşdirilməsinə dair birtərəfli moratoriumdan imtina etdiyini açıqlayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) avqustun 4-də yaydığı rəsmi bəyanatında qeyd olunub ki, Moskva bu addımı kollektiv Qərbin Rusiya sərhədlərinə yaxın bölgələrdə "sabitliyi pozan" raket imkanlarını artırmasına cavab olaraq atır. XİN bildirib ki, Kreml raketlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı qərarını Amerika və digər Qərb ölkələrinin orta və qısamənzilli raket fəaliyyətlərinin təhlili əsasında verəcək.
Bu tip silahlar 2019-cu ilə qədər 1987-ci ildə imzalanmış müqavilə ilə məhdudlaşdırılırdı. Lakin ABŞ Rusiyanın "İskəndər" komplekslərindən biri üçün nəzərdə tutulan raketin müqavilənin şərtlərini pozduğunu bildirərək bu müqavilədən çıxdığını elan etmişdi.
Moskva isə bildirmişdi ki, əgər NATO bu cür raketləri yerləşdirməzsə, Rusiya da öz orta və qısamənzilli raketlərini müvafiq regionlarda yerləşdirməyəcək. 2019-cu ildə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qərb ölkələrinə bu tipli raketlərin yerləşdirilməsinini məhdudlaşdıran moratoriuma qoşulmağı təklif etmişdi. Lakin dekabrda Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu məhdudiyyətləri "yararsız" adlandırıb.
Kreml daha əvvəl də müqavilə ilə qadağan olunmuş yeni raketlərin istehsalı üzərində işləməyə başladığını bəyan edib. Rusiya bildirir ki, bu addımlar ABŞ-nin Almaniyada yerləşdirməyə hazırlaşdığı raketlərə cavab olaraq atılır. Berlin isə ABŞ raketlərinin yerləşdirilməsini Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü ilə əlaqələndirir və onları Rusiyanı cilovlamaq üçün nəzərdə tutulmuş vasitə adlandırır.
Orta və qısamənzilli raketlər (RSMR) qurudan atılan və 500-dən 5 min 500 kilometrədək məsafə qət edə bilən ballistik və qanadlı raketlərdir. Bu raketlər adətən nüvə başlığı daşımaq qabiliyyətinə malik olurlar.
