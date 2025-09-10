Dünya xəbərləri
'Coca-Cola' 'Koka-kola kompani'ni Rusiyada məhkəməyə verib
ABŞ-nin "The Coca-Cola Company" şirkəti tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş "Koka-kola kompani"ni məhkəməyə verib. Məlumatı RBK yayıb.
Moskva Arbitraj Məhkəməsi sentyabrın 8-də iddianı qeydə alıb. Tələblərin mahiyyəti açıqlanmır. "Kommersant" "Rospatent"ə istinadla yazır ki, "The Coca-Cola Company" "Coke" və "Coca-Cola" ticarət nişanlarının sahibidir, bu müstəsna hüquq 2032-ci iləcən uzadılıb.
2025-ci ilin martından Novosibirskdə yerləşən "PKV" şirkəti Cənubi Osetiyanın "Koka-kola kompani" şirkəti ilə razılaşma çərçivəsində "Coca-Cola" brendi ilə içki buraxmağa başlayıb. "PKV" ucuz "Loca" limonadları da istehsal edir.
"KİAP" vəkil bürosundan Eldar Quliyev "Kommersant"a deyib ki, Rusiya Federasiyasında "Coca-Cola" ticarət nişanı qüvvədədir və şirkətdən icazəsiz ondan istifadə pozuntu sayılır. Şirkət Rusiya bazarından gedib.
"The Coca-Cola Company" 2022-ci ilin martında, Rusiya Ukraynaya qarşı tammiqyaslı müdaxiləyə başlayandan sonra Rusiyada fəaliyyətini dayandırdığını açıqlayıb. İyunda onun Rusiyadakı distributoru (Coca-Cola HBC) "Coca-Cola", "Fanta", "Sprite", "BonAqua", "Fuzetea", "Schweppes" kimi içki brendlərinin istehsalı və satışının dayandırıldığını bildirib. Sonradan distribütorun adı dəyişdirilərək "Multon Partners" qoyulub, yerli brendlərin istehsalına fokuslanıb.
Rusiyada müxalifətçi iki ayda üçüncü dəfə karserə salınıb
Rusiyada müxalif fəal Mixail Kriqer iki ay ərzində üçüncü dəfə cərimə kamerasına (karser) salınıb.
Bu barədə "Svobodu Kriqeru!" Teleqram kanalı məlumat verib. Kriqerin karserə 15 günlüyə salındığı açıqlanıb. Cəzanın səbəbi bəlli deyil.
Tərəfdarları deyirlər ki, o və Orlov vilayətindəki 5 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsindəki digər məhbuslar məktublara cavab verə bilmirlər. Onlara məktub üçün blanklar hələ də verilməyib. Blankların pulu isə artıq ödənilib.
Rusiya məhkəməsi Kriqeri terrorçuluğun legitimləşdirilməsi və nifrət oyatmaq maddələri üzrə təqsirli bilib. O, 2023-cü ilin payızında 7 il həbsə məhkum edilib. Ona internetdə Vladimir Putinin edamına çağırması, Arxangelskdə özünü FSB binasına çırparaq partladan tələbə Mixail Jlobitskinin hərəkətinə haqq qazandırması ilə əlaqədar ittihamlar verilib.
Kriqerin dörd il müddətinə sayt idarə etməsi də yasaqlanıb.
O, özünü təqsirli bilməyib, deyib ki, məhkəmə onu müharibəyə qarşı çıxdığına, indi isə Ukraynanı açıq müdafiə etdiyinə görə mühakimə edir. Kriqer 2022-ci ilin noyabrında həbs olunub.
Əvvəllər o, müxtəlif etiraz aksiyalarında, o cümlədən müharibəyə qarşı aksiyalarda saxlanılıb. Həmin ilin iyulunda avtomobilinə yapışdırdığı "Navalnı mənim prezidentimdir" və "Mən Putinə qarşıyam. Navalnının tərəfdarıyam" yazılmış stikerlərə görə 10 günlüyə həbs olunmuşdu.
Fevralda M.Kriqerin 65 yaşı tamam olub.
Tramp Aİ-yə təklif edib ki, Çinə 100 faizlik tarif qoysun
ABŞ mediasının məlumatına görə, prezident Donald Tramp Avropa ölkələrinə təklif edib ki, Çin və Hindistandan idxal olunan mallara gömrük rüsumlarını qaldırsınlar. Məqsədin Pekin və Yeni Dehlini Rusiya enerji resurslarının alışını azaltmağa və ya tamamilə dayandırmağa inandırmaq olduğu bildirilir. Prezident Tramp ABŞ-nin də oxşar rüsumları tətbiq edəcəyini deyib.
Məlumatda deyilir ki, D.Tramp təklifi hazırda Vaşinqtonda Tramp administrasiyası ilə sanksiyaları müzakirə edən Avropa İttifaqı nümayəndə heyəti ilə telefon danışığı zamanı səsləndirib. Prezident Tramp iki ölkədən gələn mallara 100 faiz idxal rüsumunun tətbiqi ehtimalından danışıb. "The Financial Times" qəzeti Ağ evdəki mənbəyə istinadla yazdığına görə, prezidentin mövqeyincə, "aydın yanaşma budur ki, çinlilər neft alışını dayandırana qədər təsirli rüsumlar tətbiq edilsin və qüvvədə saxlansın".
Tramp Aİ-yə açıq çağırışlar etməyib. Amma ABŞ administrasiyası Rusiya Ukraynada sülhə razılaşmazsa, ondan enerji resursları alan ölkələrə gömrük rüsumlarının tətbiq oluna biləcəyini dəfələrlə bəyan edib.
Ukrayna baş naziri Yuliya Sviridenko da ABŞ və Avropa nümayəndələrinin görüşündə iştirak edib. O, iştirakçıları Rusiyanı müharibəni aparmağa imkan verən resurslardan məhrum etməkdən ötrü qətiyyətli addımlar atmağa çağırıb.
Avqustun sonunda prezident Tramp Hindistana gömrük rüsumlarını yarıbayarı artıraraq 50 faizə çatdırıb. Çünki Nyu Dehli Rusiya neftinin alışını azaltmaqdan imtina etməyib. Çin mallarının çoxuna isə hələ də 30 faiz rüsum tətbiq olunur. D.Tramp daha öncə Çin mallarına idxal rüsumlarının 145 faizə qaldırılması planını təxirə salıb və Çinlə ticarət danışıqlarını uzadıb.
Əmək miqrantlarına ailələrini Rusiyaya gətirmək qadağan oluna bilər
"Ədalətli Rusiya-Həqiqət naminə" fraksiyasının deputatları Dövlət Dumasına əmək miqrantlarının öz ailə üzvlərini Rusiyaya gətirməsinə qadağa qoyan qanun layihəsi təqdim ediblər.
Qanun layihəsinin müəllifləri təkliflərini onunla əsaslandırırlar ki, əmək miqrantlarının ailələrinin Rusiyada qalması "dövlətin sosial infrastrukturuna, o cümlədən təhsil müəssisələri və səhiyyə sisteminə əhəmiyyətli yükə gətirib çıxarır". Onların iddiasına görə, qadağa tətbiq olunarsa, miqrasiya axını 15-20 faiz azalacaq. Belarusdan olan miqrantlar və "yüksəkixtisaslı xarici mütəxəssislər" üçün istisna təklif edilir.
Qanun layihəsi Rusiya Dövlət Dumasının qanunvericilik bazasında dərc olunub.
Makron Fransanın yeni baş nazirini seçdi
Fransa prezidenti Emmanuel Makron müdafiə naziri Sebastyen Lekornyunu ölkənin yeni baş naziri təyin edib. 39 yaşlı Lekornyu Makronun yaxın müttəfiqi sayılır və təcrübəli, diplomatik siyasətçi kimi tanınır.
8 sentyabr
Fransa bir ildə ikinci dəfə hökumətsiz qalıb
Fransa parlamentinin aşağı palatası - Milli Assambleya Fransua Bayru hökumətinə etimadsızlıq votumu elan edib. İndi baş nazir istefa verməlidir.
364 deputat kabinetə etimadsızlığa səs verib, yalnız 194 deputat Bayrunu dəstəkləyib.
74-yaşlı mərkəzçi Bayru cəmi doqquz ay əvvəl baş nazir olub. O vaxt o, parlamentin dəstəyini almışdı. Lakin bu dəfə həm solçu, həm də sağçı müxalifət kabinetin istefasını tələb edib. Prezident Emmanuel Makronun tərəfdarları parlamentdə çoxluqda deyillər və onun baş nazirliyə parlamentdə dəstək tapacaq namizədi təqdim edə bilib-bilməyəcəyi bəlli deyil.
Şərhçilər deyirlər ki, dövlət maliyyəsinin vəziyyəti Bayru hökumətinin süqutunun əsas səbəbidir. Bayru qənaət tədbirləri ilə büdcə kəsirinin azaldılmasını nəzərdə tutan büdcəni parlamentdən keçirməyə çalışdı. Lakin bunu nə sağçı, nə də solçu populistlər dəstəklədi.
Sosialistlər Makron baş nazir postunu onlara həvalə edərsə, hökumətin rəhbərliyini öz üzərilərinə götürməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Birləşmiş solçular son seçkilərdə ifrat sağçı Milli Birliyi qabaqlayaraq qalib gəliblər. Bununla belə, Makron artıq iki dəfə solçuların nümayəndələrinə kabinet qurmağı etibar etməyib.
Milli Birlik və ifrat solçu "Əyilməz Fransa" parlamentin buraxılmasını və yeni seçkilərin təyin olunmasını tələb edir. Şərhçilər Makronun sonda bu addımı atacağını istisna etmirlər. Halbuki əvvəlki seçkilər cəmi bir il əvvəl, həm də vaxtından əvvəl keçirilib.
Yelisey Sarayından bildiriblər ki, Makron "yaxın günlərdə" yeni baş nazir təyin edəcək, o da hökuməti formalaşdırmaq üçün parlamentin dəstəyini almalı olacaq.
Zelenski Rusiyanın Donetskə 'qəddar' zərbəsindən 24 nəfərin öldüyünü deyir
Rusiyanın Ukraynanın şərqində bir kəndə "qəddar" hücumu 24 dinc sakinin həyatına son qoyub. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib və beynəlxalq ictimaiyyəti hücuma "uyğun reaksiya" verməyə çağırıb.
Zelenski deyib ki, sentyabrın 9-da Donetsk vilayətinin Yarova kəndinə zərbə birbaşa insanları, sadə vətəndaşları hədəfə alıb.
Bu xəbərdən bir neçə saat öncə isə Moskva bildirib ki, Ukrayna qüvvələri Donetskin Rusiya nəzarətində olan ərazilərinə dron və raket hücumu edib. Həmin hücumlarda iki nəfər həlak olub.
"İlkin məlumata görə, ölənlərin sayı 20-dən çoxdur. Söz tapmaq olmur...", – Zelenski sosial şəbəkə paylaşımında yazıb.
Sentyabrın 9-da Londonda Ukrayna üzrə Əlaqələndirmə Qrupunun toplantısı keçirilir. Həmin qrupa 50-dən çox ölkə, NATO üzvləri və NATO-ya üzv olmayan bəzi tərəfdaşları daxildir.
Ukrayna Donetskin işğal altında olan hissəsini vurub
Ukrayna qüvvələri şərqi Donetsk vilayətinin işğal altında olan hissələrinə dron və raket zərbələri endirib. İki nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Bunu vilayətə Rusiyanın başçı təyin etdiyi Denis Puşilin deyib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna Donetsk və Makyevka şəhərlərində hədəfləri vurub.
İki zərbəyə azı 20 dronun cəlb olunduğu bildirilir.
Ukrayna rəsmiləri hücumları şərh etməyib.
Donetskin 75 faizi Rusiya qüvvələrinin nəzarəti altındadır, qalan hissəsini də ələ keçirməyə çalışırlar
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sentyabrın 8-də axşam videomüraciətində deyib ki, Rusiya qüvvələri Ukraynanın enerji sektoruna hücumları gücləndirir.
"Əlbəttə, buna cavab verir və verəcəyik, amma əsas məsələ sistemin sabitliyidir", – o vurğulayıb.
ABŞ prezidenti Donald Tramp həftəsonu deyib ki, Rusiyaya sanksiyaların ikinci mərhələsinə keçməyə hazırdır.
Sentyabrın 8-də isə Aİ-nin sanksiyalar üzrə baş rəsmisi bir qrup ekspertlə Vaşinqtona gedib. Onlar Rusiyaya qarşı blokun və Vaşinqtonun ilk addımlarını müzakirə edəcəklər.
Yerevanda ABŞ ilə 'Tramp yolu' danışıqları olmalıdır
Yaxın vaxtlarda Ermənistan ABŞ ilə danışıqlar, o cümlədən "Tramp yolu" (TRIPP) ilə bağlı müzakirə aparacaq. Bunu AzadlıqRadiosunun erməni xidmətinə Ermənistan XİN-in sözçüsü Ani Badalyan deyib. Onun sözlərinə görə, amerikalı tərəfdaşların Yerevana səfəri və keçirilən müzakirələr haqda məlumat uyğun vaxtda veriləcək.
Avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin mətni də paraflanıb. İmzalanan bəyannamədə isə Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaradacaq TRIPP marşrutundan söz açılır. Bu xəttin Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacağı bildirilir.
"Tramp yolu"nun detalları indilik qeyri-müəyyən olaraq qalır. ABŞ prezidenti bu layihədə Amerikanın 99 il ərzində iştirakından danışmışdı. Amma Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və xarici işlər naziri sonradan 99 illik icarə üzrə razılaşmanın mövcud olmadığını bildiriblər. Paşinyan sonuncu brifinqində deyib ki, Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmaların müzakirələrinə sentyabrda ABŞ və Azərbaycan ilə başlanacaq.
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf 7 rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Son illər iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda sülh danışıqları aparılırdı.
'Sistema' Solovyovun prodüserinin çınqıl biznesini üzə çıxarıb
Marqarita Jitnitskaya Marqo Krjişevskaya kimi tanınır. O, rusiyalı aparıcı Vladimir Solovyovun şoularının prodüseridir, ona maaş da ödəyir. "Sistema" araşdırma layihəsi üzə çıxarıb ki, 2024-cü ilin noyabrından o həm də Rusiyanın şimalında, Kareliyada yerləşən çınqıl istehsalı holdinqinin sahibidir.
Holdinq bir neçə hüquqi şəxsdən ibarətdir, əsas şirkətisə Kareliyanın ən iri beş şirkətindən biridir. Holdinq çınqıldan əlavə, öz yatağında qranit da çıxarır. 2024-cü ildə dövriyyəsi 1,5 milyard rubl (təxminən 16,5 milyon dollar) olub, əsas müştərilərindən biri Rusiya Dəmir Yollarıdır (RJD).
Əvvəlki və indiki sahibləri
Holdinq "Qazprom"un keçmiş baş meneceri Andrey Dmitriyevə bağlı olub. 2023-cü ildə “Qazprombank” bu biznesi 500 milyon rubla (təxminən 6 milyon dollar) alıb. Təxminən həmin dövrdə vergi orqanları holdinqin əvvəlki rəhbərlik dövründə necə işlədiyini yoxlamağa başlayıb və 118 milyon rubl (təxminən 1,3 milyon dollar) vergi və cərimə hesablayıblar.
İndiki sahiblərə gəlincə, 2024-cü ilin noyabrında Kareliya holdinqi "RNM Qrup" adlı şirkətə elə 500 milyon rubl qiymətinə satılıb. Bu məbləği "RNM Qrup" kredit şəklində alıb, çox güman ki, elə Qazprombankdan, çünki holdinqin səhmləri 99,9 faizi banka girov qoyulub.
Solovyova nə dəxli var? "RNM Qrup"un 24% faizi Marqarita Jitnitskayaya məxsusdur. O, həm də şou-biznes və təbliğatdan milyardlar qazanan M-Production şirkətinin sahibidir. M-Production teleaparıcı Vladimir Solovyovun bütün layihələrinin prodüseridir və ona maaş ödəyir.
Jitnitskayanın "RNM Qrup"dakı ortağı iş adamı Vardan Axnazarovdur. Onların birlikdə başqa layihələri də olub. Bundan əlavə, Axnazarovun Rusiya ordusuna iaşə xidməti göstərən "RBE" qrupu ilə də ortaq biznesi var.
Gürcüstanda rusiyalı turistin qətlində ittiham olunanlara 18 il həbs kəsildi
Gürcüstanın Zuqdidi rayon Məhkəməsi Rusiya turistlərinə hücum və onlardan birinin qətlinə görə Bejan Çkadua və Revaz Pakelianinin hərəsinə 18 il həbs cəzası kəsib. Bu barədə "Newsgeorgia" Gürcüstan Prokurorluğuna istinadla məlumat yayıb.
İttihamnaməyə görə, 2025-ci il yanvarın 5-də bu iki şəxs Zuqaldi şəhərindən Mestiya qəsəbəsinə gedən Rusiya vətəndaşları - Viktor Solovyov və Alina Qabayevaya hücum ediblər. Onlardan biri Solovyovu "bıçaqla zərərsizləşdirib", digəri isə ona tapançadan atəş açıb. Kişi hadisə yerində ölüb. Gürcüstan DİN-i bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslərdən biri cinayəti gizlətmək üçün cəsədi çaya atıb.
Bundan sonra onlar Qabayevanı xəlvət bir yerə aparıb və orada qoyub gediblər. Qadına yoldan keçənlər kömək ediblər.
Hücum edənlər növbəti gün saxlanılıb. Onlara ağırlaşdırıcı hallarda adam öldürmə, soyğunçuluq və digər ittihamlar irəli sürülüb.
Yerusəlimdə sərnişin avtobusuna atəş açılıb, 5 nəfər ölüb
Yerusəlimin (Qüds) şimalında, Ramot yolayrıcında sərnişin avtobusuna atəş açılıb, azı 20 nəfər xəsarət alıb. Beş nəfər həlak olub. Atəş açan şəxslər hadisə yerində öldürülüblər.
Bir neçə nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.
Şahidlərə görə, iki silahlı şəxs tıxacda dayanan avtobusa atəş açıb. Bir hərbçi və mülki şəxs cavab atəşi açıb. Amma hadisənin necə baş verdiyi haqda rəsmi açıqlama yoxdur.
Hücumdan sonra Yerusəlim ətrafındakı postlar bağlanıb, İsrailə giriş və çıxış qadağan olunub. Mərkəzi komandanlıq, polis və İsrailin Ümumi Təhlükəsizlik Xidməti (ŞABAK) terrorçuların kimliyini müəyyənləşdirir.
Atəş açanlar Qərb sahildəki Kubiba və Katna kəndlərinin fələstinli mənşəli sakinləri olduğu, İsraildə yaşayış icazələrinin olmadığı bildirilir. İsrail Müdafiə Ordusu yaşayış məntəqələri ətrafında kordon qurub.
Tramp HƏMAS-a 'sonuncu xəbərdarlıq' edib
ABŞ prezidenti Donald Tramp sentyabrın 7-də ABŞ və Aİ-nin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı HƏMAS qruplaşmasına "sonuncu xəbərdarlıq" edib. O həmçinin deyib ki, HƏMAS-ın əlindəki bütün girovların buraxılmasını təmin edəcək Qəzza sazişi tezliklə əldə oluna bilər.
"Çox yaxşı ola biləcək həll üzərində işləyirik. Bu haqda çox tezliklə eşidəcəksiz. Bunun başa çatmasına, girovların qaytarılmasına çalışırıq", – Tramp Vaşinqtonda jurnalistlərə deyib. "Reuters" onun əlavə detal vermədiyini yazır.
Bundan öncə Tramp yenə detallı danışmadan HƏMAS-a xəbərdarlıq edib ki, razılaşmada onun şərtlərini qəbul etsin.
"İsraillilər mənim şərtlərimi qəbul ediblər. İndi HƏMAS-ın da qəbul etməsinin vaxtı çatıb. HƏMAS-a razılaşmamağın fəsadları haqda xəbərdarlıq etmişəm. Bu mənim son xəbərdarlığımdır, başqası olmayacaq!", – Tramp vurğulayıb.
Təkliflər HƏMAS-a çatdırılıb
HƏMAS daha sonra bildirib ki, vasitəçilər ABŞ-dən Qəzzada atəşkəs razılaşmasına dair bəzi təklifləri çatdırıblar, həmin təkliflərin inkişaf yolları müzakirə edilir. Qrup mümkün razılaşma ilə bağlı əlavə bilgi açıqlamayıb.
HƏMAS onu da bəyan edib ki, bütün girovları bir halda etməyə hazırdır ki, müharibənin sona çatdığına dair "aydın" açıqlama verilsin və İsrail qüvvələri anklavdan tam çıxarılsın.
Şənbə günü İsrailin "N12 News" kanalı yazıb ki, Tramp HƏMAS-a yeni bir atəşkəs təklifi irəli sürüb. Razılaşmaya əsasən, atəşkəsin ilk günündə İsraildə saxlanılan minlərlə fələstinli məhbusun azadlığa buraxılması qarşılığında HƏMAS qalan 48 girovun hamısını azad edəcək; anklavda atəşkəs müddətində müharibənin dayandırılması ilə bağlı danışıqlar aparılacaq.
Bir israilli rəsmi Trampın təklifinin ciddi şəkildə nəzərdən keçirildiyini deyib, lakin ayrıntılı danışmayıb.
2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS İsrailin cənubuna hücum edib, təxminən 1200 nəfər həlak olub, 251 nəfər girov götürülüb. Bu hücuma cavab olaraq İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. O vaxtdan bəri Qəzzada 60 mindən çox insanın öldürüldüyü bildirilir. HƏMAS-ın nəzarətində olan ərazinin səhiyyə nazirliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın şəxs aclıqdan həyatını itirib və onların arasında uşaqlar çoxluq təşkil edir.
Son bilgilərə görə, Qəzzada 48 israilli girov qalıb, onlardan təxminən 20-si sağdır.
Yaponiyanın baş naziri istefa verib
Yaponiyanın baş naziri Siqeru İsiba istefaya getdiyini açıqlayıb. Buna hakim Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) parlamentin yuxarı palatası – Müşavirlər Palatasına seçkilərdə uduzması səbəb olub. Partiya son 70 ildə ilk dəfə palatada çoxluğu itirib.
68 yaşlı İsiba iyulda seçkilərdən dərhal sonra vəzifəsində qalacağını bildirmişdi. Amma bazar günü Tokioda mətbuat konfransında o deyib ki, qərarı ABŞ-la ticarət sazişi üzrə danışıqları başa çatdırmaq istəyi ilə bağlı olub. Saziş əldə edilib və o, "estafeti yeni nəslə vermək" qərarına gəlib.
Yaponiya mediası yazır ki, İsiba partiyada parçalanmanı önləməkdən ötrü bu addımı atmalı olub. Partiyanın bir hissəsi populyarlığını itirmiş baş nazirin istefasını tələb edirdi.
İsiba hökumətə bir ildən də az müddətə rəhbərlik edib. İndi LDP baş nazir postuna namizəd verməlidir. İsibanın istefasından sonra partiyadaxili səsvermə keçiriləcək və yeni lider bilinəcək. Ovaxtadək İsiba baş nazir səlahiyyətlərini icra edəcək.
"Reuters" yazır ki, hakim partiyanın yeni lideri postuna mümkün namizədlər sırasında ötən il partiya seçkilərində İsibaya uduzan Sanae Takaiti və keçmiş baş nazir Cuniçiro Koyzuminin oğlu, hazırda nazir olan Sindziro Koyzumi var.
LDP Yaponiyanın ən böyük partiyasıdır, 1955-ci ildə qurulandan kiçik fasilələrlə hakimiyyətdədir. Ötən il liberal-demokratlar aşağı palatada çoxluğu itirsələr də, koalisiya tərəfdaşlarının dəstəyi ilə hakimiyyətdə qala biliblər. Bu ilin iyulunda LDP Müşavirlər Palatasında da çoxluğu itirib, buna seçkilərdə ifrat sağçı "Sanseyto" partiyasının gözlənilməz uğuru səbəb olub.
Gürcüstan prezidenti iki müxalifət liderini əfv edib
Gürcüstan prezidenti Mixeil Kavelaşvili "Güclü Gürcüstan – Lelo" partiyasının liderləri Mamuka Xazaradze və Badri Caparidzeni əfv edib.
Onlar Gürcüstan parlamentinin istintaq komitəsinin iclasına gəlmədiklərinə görə 8 ay həbs cəzası çəkiblər.
Kavelaşvili onların gələcəkdə "qanuna hörmətlə" siyasi fəaliyyəti davam etdirəcəklərinə ümidini bildirib.
"Güclü Gürcüstan – Lelo" partiyası 4 oktyabr bələdiyyə seçkilərində iştirak üçün qeydiyyatdan keçən qüvvələr sırasındadır.
Prezident Kavelaşvili seçki subyektlərini seçkilərin sağlam və dinc ab-havada keçməsinə kömək etməyə çağırıb.
Xazaradze həbsdən çıxandan sonra jurnalistlərə deyib ki, prezidentin qərarı "tamamilə gözlənilməz" olub. O, digər siyasi məhbusları da azad etməyə çağırıb.
Müxalifətin bir hissəsi 4 oktyabr bələdiyyə seçkilərini boykot edir. Onlar Xazaradze və Caparidzeni də boykota qoşulmağa çağırıblar. Ancaq iki lider həbsdən çıxınca qərarın dəyişmədiyini deyiblər.
Kavelaşvilinin vədi
Müxalifətin və cəmiyyətin bir hissəsinin legitimliyini tanımadığı prezident Kavelaşvili iyulda boykot elan edən qüvvələri səsvermədə iştiraka çağırmış, bunun qarşılığında onların liderlərini əfv etməyə söz vermişdi. Xazaradze və Caparidze isə seçkidə iştirak planlarına baxmayaraq, təklifdən imtina etmişdilər.
Böyük müxalifət partiyaları seçkini boykot edirlər.
Parlamentin xüsusi komissiyasını hakim "Gürcü Arzusu" partiyası Mixeil Saakaşvilinin (2004-2012) prezidentliyi dövründə "Vahid Milli Hərəkat" hökumətinin fəaliyyətini araşdırmaq üçün yaradıb. Bu komissiyanın işində iştirak etməməyə görə bir sıra müxalifətçilər hazırda həbsdədirlər.
Keçmiş prezident M.Saakaşviliyə isə 2034-cü ilin aprelin 1-dək həbs cəzası kəsilib.
Müxalifət Gürcüstanda ötən il oktyabrın sonunda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını iddia edir. Ölkədə seçkilərdən sonra etirazlar başlayıb. Hakim "Gürcü Arzusu" 2028-ci ilin sonunadək Avropa İttifaqına üzvlük danışıqlarını gündəlikdən çıxarmaq qərarı verib. Bu qərara etiraz aksiyalarını güc strukturları zorakılıqla yatırdıb.
ABŞ Rusiya ilə həmsərhəd müttəfiqlərinə hərbi yardım proqramını kəsir
ABŞ Şərqi Avropa ölkələri üçün hərbi təlim proqramını maliyyələşdirməyi dayandırır. Söhbət Rusiya ilə münaqişə halında ön cəbhədə olacaq ölkələrdən gedir. Bu haqda "The Financial Times" mənbələrə istinadla yazır.
"Section 333" adlı proqram çərçivəsində Pentaqon bütün dünyada müttəfiqlərinə təlim keçir, onları təchiz edir. Avropada bu ölkələr Estoniya, Latviya və Litvadır.
Rusiyanın Norveç, Finlandiya ilə və Kalininqrad vilayəti vasitəsilə Polşa ilə ümumi sərhədi var.
2018-2022-ci illər ərzində ABŞ regiondakı tərəfdaşlarına 1.5 milyard dollardan çox vəsait ayırıb. Bu, "Section 333" xətti ilə bütün dünya üzrə xərclərin təxminən üçdə birinə bərabər olub.
"The Financial Times" yazır ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyi maliyyələşdirmənin dayandırılması haqda Avropa diplomatlarını ötən həftə bilgiləndirib. Nəşrin mənbələri bildiriblər ki, avropalılar bu qərardan "sarsılıb". Avropa İttifaqı bu qərarın təhlükəsizliyin əsas elementlərinə necə təsir edəcəyini qiymətləndirir.
ABŞ prezidenti Donald Tramp dəfələrlə vurğulayıb ki, Avropa ölkələri öz müdafiələrinə daha çox sərmayə qoymalı və Vaşinqtona güvənməməlidir.
İsrail Qəzza şəhərinin 40 faizinə nəzarət etdiyini bildirir
İsrailin Müdafiə Ordusu (SAXAL) Qəzza şəhərinin 40 faizinə nəzarət edir, yaxın günlərdə əməliyyat genişlənəcək. Bunu SAXAL-ın rəsmi təmsilçisi Efi Defrin bildirib.
Şəhərin yüz minlərlə sakininin təxliyəsi üçün infrastruktur hazırlanır. Son iki həftədə 70-80 min nəfərin təhlükəsiz zonalara köçürüldüyü bildirilir.
İsraildə onu da bəyan edirlər ki, ABŞ və Avropa İttifaqının terror təşkilatı kimi tanıdığı HAMAS Fələstin qruplaşması təxliyəyə mane olur, mülki şəxslərdən canlı qalxan kimi yararlanır, təbliğat kampaniyası aparır.
HƏMAS isə hərtərəfli razılaşma təklif edib: bütün israilli girovlar fələstinli məhbuslarla dəyişdirilsin, müharibə dayandırılsın, İsrail qoşunları çıxarılsın, humanitar yardım üçün keçidlər açılsın, sektor üzərində müstəqil idarəçilik qurulsun. Təklifdə HƏMAS-ın tərksilahı yer almayıb.
İsrail hakimiyyəti təklifi rədd edib. Baş nazir Benyamin Netanyahunun ofisi vurğulayıb ki, müharibə yalnız bütün girovların azad edilməsi, HAMAS-ın tam tərksilahı, sektorun demilitarizasiyası və təhlükəsizliyə İsrail nəzarətinin təmin olunması ilə başa çata bilər.
ABŞ prezidenti Donald Tramp HAMAS-ı bütün sağ girovları dərhal qaytarmağa çağırıb və müharibənin tezliklə bitəcəyini vəd edib.
2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS İsrailin cənubuna hücum edib, təxminən 1200 nəfər həlak olub, 251 nəfər girov götürülüb. Bu hücuma cavab olaraq İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. O vaxtdan bəri Qəzzada 60 mindən çox insanın öldürüldüyü bildirilir. HƏMAS-ın nəzarətində olan ərazinin səhiyyə nazirliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın şəxs aclıqdan həyatını itirib və onların arasında uşaqlar çoxluq təşkil edir.
Son bilgilərə görə, Qəzzada 48 israilli girov qalıb, onlardan təxminən 20-si sağdır.
