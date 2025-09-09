Çexiya Belarusun casus şəbəkəsinin ifşa olunduğunu bildirir

Çexiyanın xüsusi xidmət orqanları Avropada fəaliyyət göstərən Belarus casus şəbəkəsinin ifşa olunduğunu açıqlayıblar. Çexiyanın Təhlükəsizlik və Məlumat Xidməti (BIS) bunun Rumıniya və Macarıstan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşdığını bildirib.
Praqada Belarus səfirliyinin əməkdaşı persona-non-qrata elan edilib. Çexiya xüsusi xidmətləri onu "diplomatik maskalanma altında çalışan kəşfiyyat xidməti zabiti" adlandırıblar.
Rumıniyanın xüsusi xidmət orqanlarının məlumatına görə, Moldovada Minsk üçün işlədiyi iddia olunan keçmiş yüksəkvəzifəli xüsusi xidmət əməkdaşı saxlanılıb. Bu barədə AzadlıqRadiosunun Belarus xidməti məlumat verib.
BIS qeyd edir ki, Avropada kəşfiyyat şəbəkəsini Belarus Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi yaradıb, məqsədi agentlər şəbəkəsi qurmaq, kəşfiyyat məlumatları toplamaq olub.
Çexiyanın xarici işlər naziri Yan Lipavski X sosial şəbəkəsində BIS-ə və Çexiya diplomatiyasına Belarus agentlərini ifşa etdiyinə və cəzalandırdığına görə təşəkkür edib.
72 saat ərzində Çexiyanı tərk etməsi tələb olunan diplomatın adı açıqlanmır.
SIS-in keçmiş sədr müavini saxlanıb
Belarus casus şəbəkəsinin güman edilən iştirakçıları arasında Moldova Kəşfiyyat Xidmətinin (SIS) keçmiş sədr müavini var. AzadlıqRadiosunun rumın xidməti 47 yaşlı yüksəkrütbəli moldovalı zabitin saxlanıldığını təsdiqlədib, amma onun adı açıqlanmır. Həmin şəxsə Belarus üçün casusluqda ittiham irəli sürülüb, dövlət sirri təşkil edən məlumatları ötürməklə dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Bu haqda "Настоящее Время" və AzadlıqRadiosunun Belarus xidməti bildirir.
Şübhəlinin son ildə Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə iki dəfə KQB əməkdaşları ilə görüşdüyü bildirilir.
BIS qeyd edir ki, Belarus agentləri Avropada diplomatların sərbəst hərəkət imkanlarından fəal yararlanıblar. Buna görə də Çexiyanın xüsusi xidmət rəhbəri Mixal Koudelka Rusiyadan və Belarusdan akkreditə olunmuş diplomatların Şengen zonasında hərəkətlərinin məhdudlaşdırılması təklifini xatırladıb. Bu təklif hazırda Avropa İttifaqı səviyyəsində müzakirə olunur, amma konsensus əldə edilməyib.
Rusiyanın hərbi-siyasi müttəfiqi olan Belarus Çexiya və Rumıniyanın xüsusi xidmət orqanlarının məlumatlarına, hələlik, rəsmi reaksiya verməyib.