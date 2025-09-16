Çeçenistanda saxta boşanmaların sayı artır

Çeçenistan hakimiyyəti uşaqpulu almaq məqsədilə saxta boşanmalarla yeni mübarizə metodları elan edib. İndi VVAQ orqanları müftilik təmsilçiləri ilə "sıx əməkdaşlıq" edərək boşanmayla bağlı hər bir ərizəni diqqətlə öyrənəcəklər. Məmurlar bununla saxta boşanmaların qarşısını ala, ailələri qoruya, büdcə xərclərini azalda biləcəklərini düşünürlər.
AzadlıqRadiosunun "Kavkaz.Realii" layihəsi yazır ki, saxta boşanmaların sayı məhz uşaq müavinətlərinə görə artıb. Bunu Maliyyə Nazirliyində iclasda deyiblər. Bu müavinətlər bir çox ailələr üçün vacib gəlir mənbəyidir. Axı, respublikada işsizlik ölkədə ən yüksək həddə çatıb. Radio müxbirinin danışdığı ailələr də məhz ailə büdcəsini artırmaq üçün "kağız üzərində" boşanmaya üz tutduqlarını deyiblər.
Hökumət azgəlirli ailələrə müavinət verir. Ailədə ər, yaxud arvad yaşayış minimumundan azacıq çox qazanırsa, yardım verilməyə bilər. Qroznı sakini Fatimə iki dəfə imtina alandan sonra ərini dilə tutub ki, saxta boşanmaya razılaşsın. O, çarəsizlikdən bu addımı atdığını deyib. Onların beş uşağından biri əlil olub. O öləndən sonra ailə gəlirinin əsas hissəsindən də məhrum qalıb.
Satsita adlı qadın isə iki uşaq anasıdır. Ərindən ayrılıb ki, tənha ana olaraq dövlətdən müavinət alsın: "Onlar mənim kimiləri yalana vadar edirlər".
Çeçenistanda uşaqlara 17 yaşınadək 7 min rubldan 14 min rubladək (təxminən 70-140 dollar) aylıq uşaqpulu kəsilir. Bu məbləğ ailənin adambaşına gəlirindən asılı olaraq müəyyən edilir və regional yaşayış minimumunun 50, 75 və ya 100 faizi qədər ola bilər.
Çeçenistandan adının anonim qalmasını istəyən sosioloq da saxta boşanmaların arxasında duran əsas faktor kimi yoxsulluğu göstərib.