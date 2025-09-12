Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2025, 12 Sentyabr, Cümə, Bakı vaxtı 22:49

Azərbaycan videoları

'Buzovnada nəinki yeni su texnologiyası, heç suyun özü tapılmır'

'Buzovnada nəinki yeni su texnologiyası, heç suyun özü tapılmır'
Embed
'Buzovnada nəinki yeni su texnologiyası, heç suyun özü tapılmır'

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00

Hər küçədə, hər evdə azı bir su çəni var. Suyun mənbəyi isə yağış, qrunt sularıdır. Filtr olmadan bu sular içməyə yaramır. Paralel vaxtda Bakıda "Su həftəsi" keçirilir. Dünyanın müxtəlif yerlərindən Bakıya gələn xarici qonaqlara Azərbaycanda su təchizatındakı yeniliklərdən, inkişafdan danışılır.

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG